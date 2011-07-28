Google yeni tablet dostu arama tasarımını test ediyor

Google özellikle Android 3.0 Honeycomb sürümü ile tablet bilgisayarlara en büyük desteği vermişti. Bu pazara olan desteğini eksiksiz sürdüren Google şimdi arama motoru tasarımını tablet modellerine uygun olarak yeniden elden geçiriyor.





Bu tasarım kısa süre önce Google Calendar ve Gmail uygulamalarına yapılanlarla aynı estetiğe sahip. Digital Inspiration tarafından internette paylaşılan ekran görüntülerine göre yeni tasarımda kenar navigasyon çubuğu yerine ekranın üst kısmı boyunca açılır menüleriyle sonuçları filtreleyen bir navigasyon çubuğu kullanılmış.





Ek olarak ekranın en alt kısmında yer alan ve alışık olduğumuz "Goooooooogle" görselinin yerine ise sonraki sayfalara ulaşmak için standart numaralandırma kullanılmış.





Digital Inspiration yeni tasarıma iPad üzerinden ulaştığı için bunun tablet odaklı olduğuna kanaat getirmiş. Ayrıca birkaç geliştiricinin Twiter hesabından da yeni bir tablet dostu tasarımın test aşamasında olduğu bilgisi sızmıştı.





Google'ın geliştirdiği bu yeni arama sonucu arayüzünün tüm tabletlerin kullanımına sunulup sunulmayacağı hakkında kesin bir bilgi yok.