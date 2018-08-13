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Hepsiburada dünyaya açılıyor! Hepsiglobal ile yurtdışına ürün satışı başladı

Ülkemizde e-ticaret pazarının önemli temsilcilerinden Hepsiburada, tıpkı Amazon ve Aliexpress gibi dünya geneline satış yapmaya başladı. Hepsiglobal ve Hepsiburada yurtdışı siparişi hakkında bilgiler:
9 ay
6,8b
1
14
Web Siteleri
Yusuf Akbaş
Yazar
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Türkiye’de e-ticaret pazarının önemli temsilcilerinden Hepsiburada, dünyaya açılıyor. Hepsiburada, tıpkı Amazon ve Aliexpress gibi dünyaya geneline satış yapıyor. Yaklaşık 250 bin çeşit ürün, dünyanın her yerine gönderiliyor.


Satıcının Hepsiburada olduğu 250 bin çeşit ürün Türkiye’deki fiyatıyla dünyayla buluşuyor. Türk Lirası’nın değerinden dolayı bazı ürünler Amazon’dan daha uygun fiyata gelebiliyor. Örneğin Hepsiburada’daki bu ürün, Amazon’da (Link) iki kat pahalı fiyata satılıyor.

Gönderimlerde kargo ücreti müşteriye yansıtılıyor. Gönderim süresi olarak 2-7 gün arasında gönderimin yapılacağı belirtiliyor. Avrupa’ya kitap siparişinde 4 euro, küçük ürünler için (örneğin telefon aksesuarı, kulaklık vs.) 7 euro kargo ücreti alınıyor.

Yurtdışına yapılan siparişler, Türkiye’deki KDV’den muaf olup gönderim yapılan ülkenin kurallarındaki kadar KDV hesaplanarak gönderiliyor. 22 euronun altındaki siparişlerde Avrupa’daki müşterilerden KDV alınmıyor.

Şuan için sadece Hepsiburada’nın kendi satışa çıkardığı ürünler yurtdışına gönderiliyor. Sistemin başarılı sonuç vermesi halinde diğer e-ticaret mağazalarının da yurtdışına satış yapmasının önü açılabilir. Böylelikle Türkiye’deki bir satıcının dünyaya ulaşması kolaylaşır.

Hepsiburada’nın yurtdışına gönderimini yaptığı tüm ürünlere buradan ulaşabilirsiniz.


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General. 9 ay en beğenilen
Ülkeye sıçtılar akılları yeni yeni başlarına geliyor.

Şimdiye kadar yapsaydınız, ülke bu hale gelmezdi.

Cari açık ancak böyle hamlelerle kapanır, vergi koymakla olmazdı zaten.

Ülkece ticaret kafamız kıt olduğu için hep işin kolayına kaçarız, 10 yıl önce bu tür girişimler olsaydı bugün farklı şeyler konuşuyor olurduk.

Ülkeye sıçtılar akılları yeni yeni başlarına geliyor.Şimdiye kadar yapsaydınız, ülke bu hale gelmezdi.Cari açık ancak böyle hamlelerle ...
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1 Yanıt Yanıtla +29
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Moving On 9 ay
Amazon Türkiye'nin açılması daha iyi bir haber olurdu.
Yanıtla +16
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Tengrist 9 ay
İstanbul dan İzmir e 4 günde sipariş gönderemiyorlar global olmuşlar
Yanıtla +13
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farfar63 9 ay

Resmin büyük halini görebilmek için tıklayın

Adresi Almanya yaptım, bir kitap alayım dedim perişan etti kargo. Adam kitap mı okuyacak, kargoya verdigi faturayı mı?
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Jacques Reverdi 9 ay
En iyi bildikleri şey Türk insanını kazıklamaki üründe bariz sorun çıktı aynı gün iade ettim, iademi reddedip servisten rapor getirmemi istedi onun bunun çocukları. Cayma hakkı diye bir şey var ki bu durum üründe hiç bir sorun olmamasında bile müşteriye verilmiş bir hakken adamlar ayıplı ürün satıp bir de üste çıkıyorlar, resmen eşkıyalık bu, n11, hepsiburada hepsi aynı b.k'un laciverti.
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cemil&mustafa 9 ay
Ne satmayı planlıyorlar, merak ettim.
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porsoro 9 ay
Güzel haber. Özbey'e de katılıyorum. Bireysel satışa izin verilsin. Hem ülkeye döviz girer hem kalite artar. Aslına belki de Hepsiburada üzerinden yapılabilir ileride.
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marsk35 9 ay
her halta muhalefet olan hayatından klavyeden herşeyi bilen tavırlarla yazan tayfa bü ülkeye hayırlı bişi yapın da sonra eleştirin işini yapan insanları..
politikacıya hükümete söven hırsız diyen tamirciye gidin arabanızı yaptırın 10 liralık iş yapsa 100 lira kitlemek için bin takla atıp yalan dolan yapar haa işini güzel yapsa neyse bide arabanın anasını beller... bırakın yukarıdakileri önce kendimize bakalım ne kadar dürüstüz yalan dolanı çocukken aşılanıyor esnaf hala gelişi bu abla değip yemin ediyor oyüzde cocuklarımı bu gördükçe ilerdede çok daha çekicez hükümetlerden
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Tengrist 9 ay
İstanbul dan İzmir e 4 günde sipariş gönderemiyorlar global olmuşlar
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khytr89 9 ay
Adı global ama dili Türkçe ?
Bu nasıl globallik ?
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Fx_57,5 9 ay khytr89
bölge bazlı otomatik dil seçimi yapmıştır tahminimce,aliexprese girince bizde dil türkçe nasıl oluyorsa...
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General. 9 ay en beğenilen
Ülkeye sıçtılar akılları yeni yeni başlarına geliyor.

Şimdiye kadar yapsaydınız, ülke bu hale gelmezdi.

Cari açık ancak böyle hamlelerle kapanır, vergi koymakla olmazdı zaten.

Ülkece ticaret kafamız kıt olduğu için hep işin kolayına kaçarız, 10 yıl önce bu tür girişimler olsaydı bugün farklı şeyler konuşuyor olurduk.

Yanıtla +29
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Moving On 9 ay
Amazon Türkiye'nin açılması daha iyi bir haber olurdu.
Yanıtla +16
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ozbey08 9 ay
sürekili bu konuyu dile getiriyordum. ama tam olarak benim istediğim şey bu değil ben istiyorum ki esnaf veya şirket kurmadan bireysel olarak yurtdışına ürün satabilmek.
şahış şirketi kurmak bir sürü prosedür gerektiriyor,ben istiyorum ki brosedürler ortadan kalksın bürokrasi ortadan kalksın her Türk vatandaşı istediği an yurtdışına ürün satabilsin.
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ToisAndro 9 ay ozbey08
Aynen katılıyorum. Prosedürler olmadan istediğimiz gibi ticaret yapabilmeli yurtdışında ve içinde. Devlet play store gibi kendisine yüzde alır olur biter.
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MRTCVK 9 ay ozbey08
Paypal kapatılmasaydı dediğiniz yapılabiliyordu ama şu an paypal kapalı ve yerine koyabileceğimiz bir sistem yok.
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