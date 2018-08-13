Hepsiburada dünyaya açılıyor! Hepsiglobal ile yurtdışına ürün satışı başladı

Türkiye’de e-ticaret pazarının önemli temsilcilerinden Hepsiburada, dünyaya açılıyor. Hepsiburada, tıpkı Amazon ve Aliexpress gibi dünyaya geneline satış yapıyor. Yaklaşık 250 bin çeşit ürün, dünyanın her yerine gönderiliyor.





Satıcının Hepsiburada olduğu 250 bin çeşit ürün Türkiye’deki fiyatıyla dünyayla buluşuyor. Türk Lirası’nın değerinden dolayı bazı ürünler Amazon’dan daha uygun fiyata gelebiliyor. Örneğin Hepsiburada’daki bu ürün, Amazon’da (Link) iki kat pahalı fiyata satılıyor.

Gönderimlerde kargo ücreti müşteriye yansıtılıyor. Gönderim süresi olarak 2-7 gün arasında gönderimin yapılacağı belirtiliyor. Avrupa’ya kitap siparişinde 4 euro, küçük ürünler için (örneğin telefon aksesuarı, kulaklık vs.) 7 euro kargo ücreti alınıyor.

Yurtdışına yapılan siparişler, Türkiye’deki KDV’den muaf olup gönderim yapılan ülkenin kurallarındaki kadar KDV hesaplanarak gönderiliyor. 22 euronun altındaki siparişlerde Avrupa’daki müşterilerden KDV alınmıyor.

Şuan için sadece Hepsiburada’nın kendi satışa çıkardığı ürünler yurtdışına gönderiliyor. Sistemin başarılı sonuç vermesi halinde diğer e-ticaret mağazalarının da yurtdışına satış yapmasının önü açılabilir. Böylelikle Türkiye’deki bir satıcının dünyaya ulaşması kolaylaşır.

Hepsiburada’nın yurtdışına gönderimini yaptığı tüm ürünlere buradan ulaşabilirsiniz.