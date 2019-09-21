Google yenilenebilir enrejiye rekor yatırım yapacak

Google yeni yaptığı bir açıklama ile ABD, Güney Amerika ve Avrupa genelinde yenilenebilir enerji altyapısına 2 milyar dolardan fazla harcama yapacağını açıkladı. Yapılacak enerji anlaşmaları şirket tarihinin en büyük alımlarını da beraberinde getirecek.

Google'dan dev yatırım

1.600 megavatlık rüzgar ve güneş enerjisi sözleşmeleri paketi 18 yeni enerji anlaşmasını içeriyor ve teknoloji devinin yenilenebilir enerji portföyünü yüzde 40'tan daha fazla artıracak. Google CEO'su Sundar Pichai ise konuyla ilgili yaptığı açıklamalarda: "Sürdürülebilirlik, en eski günlerimizden beri Google'ın temel değerlerinden biri olmuştur. Yıllar boyunca, faaliyetlerimizin karbon ayakizini azaltmak, insanları ve gezegenleri göz önünde bulundurarak ürünler oluşturmak ve tedarik zincirlerimizle ölçekte değişimi yönlendirmek için çok çalıştık." ifadelerini kullandı.

https://www.blog.google/outreach-initiatives/sustainability/our-biggest-renewable-energy-purchase-ever/

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Şirket, Kuzey Carolina, Güney Carolina ve Teksas'takiyatırım yaparak küresel güneş portföyünü iki katından fazla artırmayı planlıyor. Aynı zamanda Şili'de hem güneş hem de rüzgarı birleştirecek bir hibrit teknoloji anlaşmasına da yatırım yaptığı belirtilmiş. Pichai'nin, Finlandiya ziyareti sırasında şirketinduyuracağı da gelen haberler arasında.