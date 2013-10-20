Google yılın üçüncü çeyreğini 2.97 milyar dolar net kar ile kapattı





Gelirinin büyük bölümünü reklamlardan elde eden ve artan internet ve mobil cihaz kullanıcı sayısından doğrudan etkilenen Google, gelirlerini artırmayı sürdürüyor.





Firmanın yaptığı açıklamaya göre yılın üçüncü çeyreğinde elde edilen gelir yıl bazında yüzde 12 artarak 14.89 milyar dolara ulaştı. Faaliyet karı 3.44 milyar dolar olurken, net kar da geçen yıla göre yüzde 36 artarak 2.97 milyar dolara yükseldi. Hisse başı kazanç 8.75$ olurken, firmanın hisse senetlerinin değeri 1000$'a yaklaştı.





Motorola'nın tablolara katkısı 1.18 milyar dolarlık gelir ile olurken, 248 milyon dolarlık faaliyet zararı oluştu. Geçen yıl aynı çeyrekte Motorola 1.78 milyar dolar gelir, 192 milyon dolar faaliyet zararı açıklamıştı.





Google'ın reklam tıklamalarında artış yaşanırken, tıklama başına maliyet ise düşüş yaşıyor. Üçüncü çeyrekte gelir getiren tıklamalar yıl bazında yüzde 26 artarken, çeyrek bazında ise yüzde 8 arttı. Tıklama başına maliyet ise yıl bazında yüzde 8, çeyrek bazında yüzde 4 düşüş gösterdi.

http://www.phonearena.com/news/Google-reports-third-quarter-net-of-2.97-billion_id48404