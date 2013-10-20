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Operatörler - Kurumsal Haberler ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Google yılın üçüncü çeyreğini 2.97 milyar dolar net kar ile kapattı

5 yıl
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Operatörler - Kurumsal Haberler
Ekrem71
Haber Editörü
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Google yılın üçüncü çeyreğini 2.97 milyar dolar net kar ile kapattı

Gelirinin büyük bölümünü reklamlardan elde eden ve artan internet ve mobil cihaz kullanıcı sayısından doğrudan etkilenen Google, gelirlerini artırmayı sürdürüyor.

Firmanın yaptığı açıklamaya göre yılın üçüncü çeyreğinde elde edilen gelir yıl bazında yüzde 12 artarak 14.89 milyar dolara ulaştı. Faaliyet karı 3.44 milyar dolar olurken, net kar da geçen yıla göre yüzde 36 artarak 2.97 milyar dolara yükseldi. Hisse başı kazanç 8.75$ olurken, firmanın hisse senetlerinin değeri 1000$'a yaklaştı.

Motorola'nın tablolara katkısı 1.18 milyar dolarlık gelir ile olurken, 248 milyon dolarlık faaliyet zararı oluştu. Geçen yıl aynı çeyrekte Motorola 1.78 milyar dolar gelir, 192 milyon dolar faaliyet zararı açıklamıştı.

Google'ın reklam tıklamalarında artış yaşanırken, tıklama başına maliyet ise düşüş yaşıyor. Üçüncü çeyrekte gelir getiren tıklamalar yıl bazında yüzde 26 artarken, çeyrek bazında ise yüzde 8 arttı. Tıklama başına maliyet ise yıl bazında yüzde 8, çeyrek bazında yüzde 4 düşüş gösterdi.  

http://www.phonearena.com/news/Google-reports-third-quarter-net-of-2.97-billion_id48404 Yorum Yaz
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metebyr 5 yıl en beğenilen
14.89 milyar dolar gelir var kabaca dersek masrafları çıkarınca 2.97 kaldı. bizim mantıkta yönetmeye çalışılırsa, gider çok araştırmaları masrafları kısın yauuv bize en az 8 pıçık milyon sen milyar nere gitti o paralar zzz..
14.89 milyar dolar gelir var kabaca dersek masrafları çıkarınca 2.97 kaldı. bizim mantıkta yönetmeye çalışılırsa, gider çok araştırmaları masrafları kısın yauuv...
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Persistent Stability 5 yıl gorkem2626
gorkem2626


darkaura

gorkem2626

Gercekten bu isler korkulacak seviyeye geldi artik buyuk sirketler resmen parayi cekiyor artik.kucuk esnaf kobiler yok resmen bittiler


buyuk isleri, buyuk projeleri kucuk esnafla, kobiyle falan basaramazsiniz. turkiyenin belkide en buyuk eksiklerinden biri koklu kurumsallamis buyuk sirketlerinin az sayida olmasi. avrupaya amerikaya bakinca bizim cumhuriyetimizden daha eski daha koklu sirketler var. keza doguya bakincada japonyayo koreyi sirtlayan kucuk esnaf degil sonydir, hondadadir, samsungdur, lg dir. buyuk sirketleri ocu gibi gormek ulkeye bir sey kazandirmaz.

Tabi ki bi yönden haklisiniz ama ulkemiz sartlarinda ozellikle asgari ucrete baktiginizda esnaflik cok daha iyi.bi secenek biz kendimiz babam dedem esnafiz normal aldiginiz maastan cok fazlasini aliyorsunuz ama esnaf olmasak bi yerde misal bi.sirkette calisicaz saati onlar belirleyecek parani onlar kontrol onlarda olmasi kotu bisey benim dusuncem bu sirketler surekli kazaniyor ama insanlar yerinde sayiyor bu is daha ne kadar devam edecek bilmiyorum bi.film vardi.belki bilirisiniz sirketler devlet haline gelmisti onlar yonetiyordu korkum o dur baska birsey degil

dediğiniz şey zaten gerçekleşti. sadece resmiyette değil
gorkem2626darkauragorkem2626Gercekten bu isler korkulacak seviyeye geldi ...
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DaRKFoRCeS 5 yıl
Nerden nereye geldiler.333.dünya ülkesi olan ülkemizde çoğunluk boş şeylerle uğraşıyor.amerika haliyle zirvede.Onlar ileri biz geri gidiyoruz.
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metebyr 5 yıl en beğenilen
14.89 milyar dolar gelir var kabaca dersek masrafları çıkarınca 2.97 kaldı. bizim mantıkta yönetmeye çalışılırsa, gider çok araştırmaları masrafları kısın yauuv bize en az 8 pıçık milyon sen milyar nere gitti o paralar zzz..
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darkaura 5 yıl
gorkem2626
Gercekten bu isler korkulacak seviyeye geldi artik buyuk sirketler resmen parayi cekiyor artik.kucuk esnaf kobiler yok resmen bittiler

buyuk isleri, buyuk projeleri kucuk esnafla, kobiyle falan basaramazsiniz. turkiyenin belkide en buyuk eksiklerinden biri koklu kurumsallamis buyuk sirketlerinin az sayida olmasi. avrupaya amerikaya bakinca bizim cumhuriyetimizden daha eski daha koklu sirketler var. keza doguya bakincada japonyayo koreyi sirtlayan kucuk esnaf degil sonydir, hondadadir, samsungdur, lg dir. buyuk sirketleri ocu gibi gormek ulkeye bir sey kazandirmaz.
1 Yanıt Yanıtla +1
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gorkem2626 5 yıl darkaura
darkaura
gorkem2626
Gercekten bu isler korkulacak seviyeye geldi artik buyuk sirketler resmen parayi cekiyor artik.kucuk esnaf kobiler yok resmen bittiler

buyuk isleri, buyuk projeleri kucuk esnafla, kobiyle falan basaramazsiniz. turkiyenin belkide en buyuk eksiklerinden biri koklu kurumsallamis buyuk sirketlerinin az sayida olmasi. avrupaya amerikaya bakinca bizim cumhuriyetimizden daha eski daha koklu sirketler var. keza doguya bakincada japonyayo koreyi sirtlayan kucuk esnaf degil sonydir, hondadadir, samsungdur, lg dir. buyuk sirketleri ocu gibi gormek ulkeye bir sey kazandirmaz.

Tabi ki bi yönden haklisiniz ama ulkemiz sartlarinda ozellikle asgari ucrete baktiginizda esnaflik cok daha iyi.bi secenek biz kendimiz babam dedem esnafiz normal aldiginiz maastan cok fazlasini aliyorsunuz ama esnaf olmasak bi yerde misal bi.sirkette calisicaz saati onlar belirleyecek parani onlar kontrol onlarda olmasi kotu bisey benim dusuncem bu sirketler surekli kazaniyor ama insanlar yerinde sayiyor bu is daha ne kadar devam edecek bilmiyorum bi.film vardi.belki bilirisiniz sirketler devlet haline gelmisti onlar yonetiyordu korkum o dur baska birsey degil
2 Yanıt Yanıtla +1
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gorkem2626 5 yıl
Gercekten bu isler korkulacak seviyeye geldi artik buyuk sirketler resmen parayi cekiyor artik.kucuk esnaf kobiler yok resmen bittiler
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niLaysenveren 5 yıl
hTC yi google alir gibime geliyor
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Divinity 5 yıl gorkem2626
gorkem2626

Gercekten bu isler korkulacak seviyeye geldi artik buyuk sirketler resmen parayi cekiyor artik.kucuk esnaf kobiler yok resmen bittiler

Saçmalamışsınız ama neyse..
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tnt-2 5 yıl



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