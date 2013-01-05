Google yönetim kurulu başkanı Eric Schmidt'in Kuzey Kore ziyareti ABD hükümetini rahatsız etti





Aykırı tavırları ve füze denemeleriyle dünya gündemine oturan Kuzey Kore, yönetim şekli itibarıyla kapalı bir politika izliyor. Ancak babasından devlet başkanlığı görevini devralan Kim Jong Un'un modern bir endüstri devrimi başlatma planı sürpriz bir ziyareti de beraberinde getirdi.





Çarşamba günü gündeme gelen bilgilere göre, Google yönetim kurulu başkanı Eric Schmidt ve New Mexico valisi Bill Richardson, Kuzey Kore'ye özel bir insani ziyaret gerçekleştirecek.





Bu ziyaretin Kuzey Kore'nin füze denemesi yapmasının hemen sonrasına denk gelmesi ABD Dışişleri Bakanlığı tarafından memnuniyetsizlikle karşılandı.





Bakanlık sözcüsü Victoria Nuland, ziyaretin zamanlamasının doğru olmadığını, ikilinin hükümetin ziyaret ile ilgili düşüncelerini fazla dikkate almadığını belirtiyor.





Ziyaretin içeriği tutuklanan bir Amerikan vatandaşının serbest bırakılması ile ilgili ve ABD hükümeti temsil edilmiyor. Ancak uzmanlar Google'ın heyette olmasının anlamsız olduğunu ve görüşmelerin iş konusunda olmayacağını ifade ediyor. Kuzey Kore yeni teknolojileri benimseme konusunda büyük adımlar atsa da açık bir internet erişimi buna dahil değil.





Nuland ziyaretin zamanlamasının özel bir yardımının dokunmayacağını ifade ediyor.

http://www.tomsguide.com/us/North-Korea-State-Department-Eric-Schmidt-Ballistic-Missile-Bill-Richardson,news-16548.html#xtor=RSS-980