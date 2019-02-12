Google yonga seti geliştirme çalışmalarına hız verdi

Reuters tarafından yayınlanan bir rapora göre Google kendi yonga setlerini geliştirme konusundaki girişimlerine hız kazandırdı. Arama devinin ana şirketi Alphabet'in “gChips” ekibini genişletmek için Hindistan'da mühendis alımına başladığı bildiriliyor. Söylentilere göre şirket hali hazırda 16 mühendis işe almış durumda ve hala ekibi daha da genişletmeye çalışıyor.

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Raporda, Google'ın yıl sonuna kadar gChips ekibindeki toplam çalışan sayısını 80'e çıkarmak istediğine yönelik bilgiler de var. Google’ın istihdam sayısını artırması kendi yonga setlerini üretme planlarına hız verdiğini gösteriyor. Hatta gChips ekibinin yeni yonga seti tasarımlarını test ettiği ve üretime hazır hale getirmeye çalıştığı söyleniyor.

Kendi cihazlarında kendi yonga setini kullanacak

https://www.reuters.com/article/us-alphabet-google-chips/google-extends-chip-making-efforts-to-design-hub-bengaluru-idUSKCN1Q01B8

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Şu an itibariyle Google'ın işlemci üretip üretmeyeceği ile ilgiliyok. Ancak arama devi bu yönde bir adım atarsa, ürettiği cihazlardakullanan şirketler arasına katılacak. Bunların arasında Apple, Samsung ve Huawei gibimarkalar yer alıyor.