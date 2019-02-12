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Google yonga seti geliştirme çalışmalarına hız verdi

Google da ürünlerinde kendi geliştirdiği yonga setini kullanan markalar arasına katılıyor. Şirketin “gChips” ekibini genişletmek için yeni mühendisler işe aldığına yönelik haberler var.
3 ay
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Cep Telefonları
Onur Seven
Haber Editörü
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Reuters tarafından yayınlanan bir rapora göre Google  kendi yonga setlerini geliştirme konusundaki girişimlerine hız kazandırdı. Arama devinin ana şirketi Alphabet'in “gChips” ekibini genişletmek için Hindistan'da mühendis alımına başladığı bildiriliyor. Söylentilere göre şirket hali hazırda 16 mühendis işe almış durumda ve hala ekibi daha da genişletmeye çalışıyor.
Ayrıca Bkz. "Yeni iPhone'larda USB-C portu olmayacak"
Raporda, Google'ın yıl sonuna kadar gChips ekibindeki toplam çalışan sayısını 80'e çıkarmak istediğine yönelik bilgiler de var. Google’ın istihdam sayısını artırması kendi yonga setlerini üretme planlarına hız verdiğini gösteriyor. Hatta gChips ekibinin yeni yonga seti tasarımlarını test ettiği ve üretime hazır hale getirmeye çalıştığı söyleniyor.

Kendi cihazlarında kendi yonga setini kullanacak

Şu an itibariyle Google'ın işlemci üretip üretmeyeceği ile ilgili resmi bir bilgi yok. Ancak arama devi bu yönde bir adım atarsa, ürettiği cihazlarda kendi yonga setini kullanan şirketler arasına katılacak. Bunların arasında Apple, Samsung ve Huawei gibi önde gelen markalar yer alıyor.
https://www.reuters.com/article/us-alphabet-google-chips/google-extends-chip-making-efforts-to-design-hub-bengaluru-idUSKCN1Q01B8 Yorum Yaz
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DH Misafiri 3 ay
bu google caktirmadan, apple inc. in yaptigi isleri takip ediyor, apple ne yapiyorsa aynisinin alternatifini cikariyor, ama ne kadar takip ederse etsin ne kadar alternatif yaparsa yapsin asla apple kalitesine ve fikirlerine ulasamayacak. apple da 100 de 100 kendi parcalari yok iphone icinde ama apple kim neyi daha iyi yapiyor iyi biliyor ve kendi dizaynini olusturup yaptiracak sirkete sunuyor ve en iyisi oluyor. oburleri gibi gIdIm gIdIm versiyon parca cikarip pazari cop etmiyor.
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esmerbuyucu 3 ay DH Misafiri
Yapsa ne olacak gider okullardaki Chromebook'larda kullanır anca. Pixel cihazlarını milyon satamıyor 😂
Elin atına binmeye çalışıyorlar devamlı. Telefon kısmında HTC'nin %50 ekibini aldılar, akıllı saat kısmında Fossil'le bir şeyler oldu. Elde var sıfır
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napolyon94 3 ay
Resim intel wallpaperi , sadece uzeirne androis logosu konulmus :)
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AqRaMa 3 ay
inşallah bizde çip üretecek teknolojiye erişiriz
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brandomercury2 3 ay AqRaMa
yerli ve milli işlemcimiz çakılı görmezden gelmeyin lütfen.yerli ve milli anakartımızın üstüne takar, yerli ve milli işletim sistemlerimizden birini kurabiliriz(yazılım tarafı en azından işe yarar bir şeyler çıkarabiliyor)
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