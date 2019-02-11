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Yeni iPhone'larda USB-C portu olmayacak

Apple'ın bu yıl piyasaya süreceği yeni iPhone'larda USB-C bağlantı noktasına yer vereceği söyleniyordu. Ancak yayınlanan yeni bir rapor bu yöndeki beklentilerin boşa çıkacağını gösteriyor.
3 ay
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41
Cep Telefonları
Onur Seven
Haber Editörü
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Son dönemde Apple'ın Lightning portunu rafa kaldırıp 2019 iPhone modellerinde USB-C bağlantı noktasına yer verebileceğini öner süren bazı söylentiler çıkmıştı. Cupertinolu şirket piyasaya sürdüğü son iPad Pro'da bu yönde bir değişiklik yaptığı için söylentilerde gerçeklik payı olduğu düşünülüyordu ancak görünüşe bakılırsa durum böyle olmayacak.
Ayrıca Bkz. "Huawei P30 Pro'nun 5G özellikli versiyonu sadece Avrupa'da satılacak"
Japon internet sitei Macotakara'nın yayınladığı yeni rapora göre Apple bu yıl çıkaracağı iPhone'larda Lightning portunu kullanmayı sürdürecek. Dahası şirketin aynı zamanda son derece yavaş çalışan 5 W güç adaptörünü de kutu içeriğinde sunmaya devam edeceği belirtiliyor.

USB-C'ye geçiş önümüzdeki yıl

iPhone'lar yine hızlı şarjı destekleyecek ancak bu teknoloji kutudan çıkan adaptör ile kullanılamayacak. Telefonlarını hızlı şekilde şarj etmek isteyen kullanıcılar ekstra para ödeyerek daha hızlı bir şarj cihazı almaları gerekecek.
Başa dönecek olursak, Apple'ın iPhone'lar için gelecek yıl USB-C'ye geçiş yapabileceğine inanılıyor. Ancak bu bile şu an için bir tahminden ibaret. Şirketin yeni telefonlarını Eylül ayında tanıtması bekleniyor. Dolayısı ile önümüzdeki aylarda bu konu hakkında daha detaylı bilgilere sahip olacağız.

http://www.macotakara.jp/blog/rumor/entry-36840.html Yorum Yaz
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0ldskool 3 ay en beğenilen
Apple ekosistemi son zamanlarda hiç olmadığı kadar kendi içinde uyumsuz hale geldi. Rezillik artık...

Yeni iPhone alırsın, kutudan Type-A to lightning kablo çıkar. Yeni aldığın 2018 MacBook Pro'ya bağlayamazsın.
Hadi iPhone'u hızlı şarj edeyim dersin; kutudan 5W adaptör çıkıyor. MacBook Pro adaptörü hızlı şarj destekliyor onu kullanırım hadi neyse dersin, iPhone kablosu (Type-A to lightning) MacBook Pro adaptörüne uymaz. Git yeni kablo al.
iPhone kutusundan çıkan kulaklığı MacBook Pro'da ya da iPad Pro'da kullanayım dersin, onu da bağlayamazsın. Neden çünkü kulaklık lightning uçlu.
Zaten 3.5mm kulaklıklardan vazgeçtik artık neyse, yeni iPad Pro'da tek bir tek port var; o da Type-C. Yine saçma bir durum.
Hiçbir ürün birbirine uymuyor. Eskiden 1 şarj kablosu ve 1 kulaklık ile bütün Apple cihazları kullanabiliyordun. Şimdi her cihaz farkı bağlantıda... Saçmalıktan başka bir şey değil.
Apple ekosistemi son zamanlarda hiç olmadığı kadar kendi içinde uyumsuz hale geldi. Rezillik artık...Yeni iPhone alırsın, kutudan Type-A to lightnin...
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2 Yanıt Yanıtla +60
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oly1786 3 ay
Dur daha hemen cepten yemeyelim demişler, 1-2 seneye yüzyılın yeniliği diye kaktırırlar. Daha geniş açılı ön kamera, 4000 mah pil, çentiksiz ekran ve ekran altı parmak izi icat edilecek, sen daha dur...
Dur daha hemen cepten yemeyelim demişler, 1-2 seneye yüzyılın yeniliği diye kaktırırlar. Daha geniş açılı ön kamera, 4000 mah pil, çentiksiz ekran ve ekran alt...
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1 Yanıt Yanıtla +26
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yibo90 3 ay
Beats micro usb
ipad ubs c
iphone lightning
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mrkb 3 ay
5w adaptör tekrar sunma ihtimali yok.
Bu sene olması da hataydı.
5w adaptör mi kaldı bu kadar büyük bi hata yapamazlar zaten yenilik kalmadı.
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hamza5806 3 ay
Apple kendi kendini bitiriyor
Pek çok noktada zamanının nokiasi gibi aptalca diretiyor
Sonu yakin demedi demeyin
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veysel_lowe 3 ay
Resmî bi yazı olmadığı surece kesinlikle type c gelecek diyorum seneye
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BekirTemel 3 ay
apple br karar ver artık kardeşim
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Askaparta 3 ay
Bu gidişle arabalar gibi donanımsız satış yapıp full donanım için ayrıca soyacaklar. Soyulmuş elma.
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Omisis046 3 ay
Rezalet. Muhtemelen dosya paylaşımını tamamen imkansız hale getirmek için yapıyorlar. Apple içi boş bir balon olma yolunda hızla ilerliyor.
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Bloodin 3 ay
En son skandalından sonra daha da ağzıyla kuş tutsa alınmaz bu elma, Melih arkadaşımıza yaptıkları, skandalın üstünü ört pas etmeleri kesinlikle kabul edilebilir bir şey değil...
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maximus01982 3 ay
İnşallah lightning girişi kalır sokup çıkarması daha rahat, erkek girişi dişiye sokuyoruz, USB Type-C olursa dişiyi erkek girişe sokmaya çalışacağız daha zor olacak.
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renega 3 ay
apple kafayı yediğini ilk defa kulaklık çıkışını kaldırdığında fark ettim. Sonra touch id kalktı, çirkin bir çerçeve geldi sonra da fiyatlar uçtu 6000tl geleceğine gülerken 10000tl çıktı sonra 13000tl olur vs iphone istememin tek sebebi 5.5" telefona özellik kısmadan herşeyi vermesi (bkz: xs) yinede değmez. xı ekrana gömülü parmak izi okuyuculu çıkarsa çektiği de küçültürse bulduğum en ucuz yerden alırım apple kutusu gibi
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esmerbuyucu 3 ay
Lightning'i bırakıp kırılgan ve tasarımsal olarak sorunları olan usb-c'ye geçmemeleri zaten doğru bir karardı. Birkaç seneye iPhone'da tamamen kablosuza geçecekleri için ne Lightning ne usb-c girişi diye düşünmeye gerek bile yok 👍🏼
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yibo90 3 ay esmerbuyucu
İpadlerde niye bu farkındalık yok da type c oldu?
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akıllı telefon, lightning ve
7 etiket daha usb-c cep telefonu port 2019 Cep Telefonları Mobil Teknolojiler Onur Seven
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