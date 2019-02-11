Yeni iPhone'larda USB-C portu olmayacak

Son dönemde Apple'ın Lightning portunu rafa kaldırıp 2019 iPhone modellerinde USB-C bağlantı noktasına yer verebileceğini öner süren bazı söylentiler çıkmıştı. Cupertinolu şirket piyasaya sürdüğü son iPad Pro'da bu yönde bir değişiklik yaptığı için söylentilerde gerçeklik payı olduğu düşünülüyordu ancak görünüşe bakılırsa durum böyle olmayacak.

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Japon internet sitei Macotakara'nın yayınladığı yeni rapora göre Apple bu yıl çıkaracağı iPhone'larda Lightning portunu kullanmayı sürdürecek. Dahası şirketin aynı zamanda son derece yavaş çalışan 5 W güç adaptörünü de kutu içeriğinde sunmaya devam edeceği belirtiliyor.

USB-C'ye geçiş önümüzdeki yıl

iPhone'lar yine hızlı şarjı destekleyecek ancak bu teknoloji kutudan çıkan adaptör ile kullanılamayacak. Telefonlarını hızlı şekilde şarj etmek isteyen kullanıcılar ekstra para ödeyerek daha hızlı bir şarj cihazı almaları gerekecek.

Başa dönecek olursak, Apple'ın iPhone'lar için gelecek yıl USB-C'ye geçiş yapabileceğine inanılıyor. Ancak bu bile şu an için bir tahminden ibaret. Şirketin yeni telefonlarını Eylül ayında tanıtması bekleniyor. Dolayısı ile önümüzdeki aylarda bu konu hakkında daha detaylı bilgilere sahip olacağız.

http://www.macotakara.jp/blog/rumor/entry-36840.html