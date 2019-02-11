Yeni iPhone'larda USB-C portu olmayacak

Haber Editörü
Son dönemde Apple'ın Lightning portunu rafa kaldırıp 2019 iPhone modellerinde USB-C bağlantı noktasına yer verebileceğini öner süren bazı söylentiler çıkmıştı. Cupertinolu şirket piyasaya sürdüğü son iPad Pro'da bu yönde bir değişiklik yaptığı için söylentilerde gerçeklik payı olduğu düşünülüyordu ancak görünüşe bakılırsa durum böyle olmayacak.Ayrıca Bkz. "Huawei P30 Pro'nun 5G özellikli versiyonu sadece Avrupa'da satılacak"
Japon internet sitei Macotakara'nın yayınladığı yeni rapora göre Apple bu yıl çıkaracağı iPhone'larda Lightning portunu kullanmayı sürdürecek. Dahası şirketin aynı zamanda son derece yavaş çalışan 5 W güç adaptörünü de kutu içeriğinde sunmaya devam edeceği belirtiliyor.
USB-C'ye geçiş önümüzdeki yıl
iPhone'lar yine hızlı şarjı destekleyecek ancak bu teknoloji kutudan çıkan adaptör ile kullanılamayacak. Telefonlarını hızlı şekilde şarj etmek isteyen kullanıcılar ekstra para ödeyerek daha hızlı bir şarj cihazı almaları gerekecek.
Başa dönecek olursak, Apple'ın iPhone'lar için gelecek yıl USB-C'ye geçiş yapabileceğine inanılıyor. Ancak bu bile şu an için bir tahminden ibaret. Şirketin yeni telefonlarını Eylül ayında tanıtması bekleniyor. Dolayısı ile önümüzdeki aylarda bu konu hakkında daha detaylı bilgilere sahip olacağız.
http://www.macotakara.jp/blog/rumor/entry-36840.html Yorum Yaz Paylaş Tweetle
Yeni iPhone alırsın, kutudan Type-A to lightning kablo çıkar. Yeni aldığın 2018 MacBook Pro'ya bağlayamazsın.
Hadi iPhone'u hızlı şarj edeyim dersin; kutudan 5W adaptör çıkıyor. MacBook Pro adaptörü hızlı şarj destekliyor onu kullanırım hadi neyse dersin, iPhone kablosu (Type-A to lightning) MacBook Pro adaptörüne uymaz. Git yeni kablo al.
iPhone kutusundan çıkan kulaklığı MacBook Pro'da ya da iPad Pro'da kullanayım dersin, onu da bağlayamazsın. Neden çünkü kulaklık lightning uçlu.
Zaten 3.5mm kulaklıklardan vazgeçtik artık neyse, yeni iPad Pro'da tek bir tek port var; o da Type-C. Yine saçma bir durum.
Hiçbir ürün birbirine uymuyor. Eskiden 1 şarj kablosu ve 1 kulaklık ile bütün Apple cihazları kullanabiliyordun. Şimdi her cihaz farkı bağlantıda... Saçmalıktan başka bir şey değil.
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