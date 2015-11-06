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Google yongaseti tasarımına el atıyor

Mobil cihaz pazarında faaliyet gösteren firmaların zamanla yongaseti tasarımına da yöneldiğini görüyoruz. Apple, Samsung, LG gibi firmaların ardından sıra Google'da.
3 yıl
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Cep Telefonları
Ekrem71
Haber Editörü
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Google yongaseti tasarımına el atıyor


Yazılım firması olarak başladığı teknoloji hayatına donanım üreticiliğini de ekleyen Google, Chromecast, Pixel C, Nexus Q gibi modelleriyle pazarda varlık göstermeye çalışıyor. Google şimdi de yongaseti tasarımları yapmak niyetinde. 

Android ekosisteminde kullanılan sayısız mobil yongaseti mevcut. Tasarımcılar yongasetlerini hazırlarken Android işletim sistemini de dikkate alıyor ve buna göre piyasaya sürüyor. Bununla birlikte farklı eller değdiği için her yonganın karakteristiği farklı oluyor. Ayrıca Google her yongaya göre işletim sistemini optimize edecek konumda değil. Bu konuda en iyi örnek elbette hem işletim sistemini hem de yongasetini tasarlayan Apple firması.

Gelen bilgilere göre Google, gelecekte yongasetine tam uyumlu Android işletim sistemleri geliştirebilmek adına yonga tasarımı işine girmek istiyor. Geçtiğimiz aylarda Google bazı yongaseti tasarımcıları ile görüşmeler yaptı ve kendi tasarımlarını gösterdi. İlk etapta uygulama işlemcileri ve dijital sinyal işlemcileri için tasarım yapılması planlanıyor. 

Google bu projeyi hemen akıllı telefonlara uygulayacak gibi görünmüyor zira çalışmalar kurumlara yönelik bir bağlantı cihazını işaret ediyor. Yani OnHub benzeri bir yönlendirici ihtimal dahilinde. Eğer Google istediği verimi elde edebilirse rota akıllı telefonlara çevrilecek. 

Google'ın yongaseti tasarım için kimlerle görüştüğü bilinmiyor ancak hali hazırda ortakları arasında yer alan Samsung, Qualcomm, MediaTek, SpreadTrum gibi firmalar akla ilk gelenler. Bu noktada Google'ın referans tasarımlarını firmalar kullanmak isteyecek mi sorusu da akıllara geliyor. Yukarıda saydığımız firmalar standart veya özelleştirilmiş ARM tasarımları kullanıyorlar. Android cihazlarda hepsini bir kenara bırakarak Google tasarımını kullanacaklarını düşünmek biraz ütopik olacaktır. Belki Google bağımsız bir tasarım yerine yongasetlerine uygulanacak optimizasyonlar hazırlayabilir ve böylece daha fazla cihazda kullanılabilir. Bu soruların yanıtlarını zamanla öğreneceğiz.  

http://www.phonearena.com/news/Google-wants-to-design-its-own-Android-chips_id75509 Yorum Yaz
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jay jay justified 3 yıl en beğenilen
Anam coştu lan bunlar.
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Patren 3 yıl
google bence bu saatden sonra direk kendi islemcilerini yapsinlar arm
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sevketkral 3 yıl
google'un bir çok projesi var;uygulamak için beklettiği,bu da onlardan birisi. teknoloji şirketlerinin herşeyi tek elde toplama hevesi tamamen maddi sebeplerden. tüketici odaklı düşündüğümüz zaman,bizi ilgilendiren birşey yok ama piyasanın tekelleşmesi,hizmetleri yavaşlatıyor. microsoft'un,son zamanlarda yaptığı başarısız atılımlar hep,yılların getirmiş olduğu tek el piyasa durgunluğudur. bence microsoft erken uyandı,zaten duruma uyanmayanlar iflas bayrağını çekiyor.
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OverClocK1ng 3 yıl
jay jay justified
Anam coştu lan bunlar.

Aaaaa, Burcu Beneeeeeek...



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kadirirdem 3 yıl
Hadi bakalim google...rekabet iyidir yapsınlar :)....
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DraGonS 3 yıl
Yazılım casusu bitti şimdi donanımsal casus sensörleriyle dolacak telefonlar. Zaten motorolada 7/24 mikrofonu dinleyen işlemcide ayrı bir yonga kullanmışlardı.
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BekirTemel 3 yıl
Eksik kalma sen google
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KillerNoob 3 yıl
youtube.com/...

Bu videodaki mühendis Android 4.0.4 cihazının işlemcisine birkaç satır kod ile optimizasyon yapıyor ve %100'den fazla performans farkı görüyor.

Yani Google gerçekten bunu yaparsa iPhone gibi stabil ve iPhone'dan kat kat hızlı telefonlar piyasaya sürülecek.
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dr20mouse 3 yıl
Google Samsung'la yada Qualcomm'la ortak çalışma yapsın. Direk kendi için geliştirmeye kalkarsa Android'in geleceği tehlikeye girebilir. Diğer üreticileri ürkütür bu durum.
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Delikli Nane 3 yıl
bi siz eksiktiniz
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benhuraxu 3 yıl
Yazılım ile donanım nasıl etkileşir merak ediyorum. Bir yazılımın bur donanıma uyumlu olması nasıl birşey ?
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