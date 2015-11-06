Google yongaseti tasarımına el atıyor





Yazılım firması olarak başladığı teknoloji hayatına donanım üreticiliğini de ekleyen Google, Chromecast, Pixel C, Nexus Q gibi modelleriyle pazarda varlık göstermeye çalışıyor. Google şimdi de yongaseti tasarımları yapmak niyetinde.





Android ekosisteminde kullanılan sayısız mobil yongaseti mevcut. Tasarımcılar yongasetlerini hazırlarken Android işletim sistemini de dikkate alıyor ve buna göre piyasaya sürüyor. Bununla birlikte farklı eller değdiği için her yonganın karakteristiği farklı oluyor. Ayrıca Google her yongaya göre işletim sistemini optimize edecek konumda değil. Bu konuda en iyi örnek elbette hem işletim sistemini hem de yongasetini tasarlayan Apple firması.





Gelen bilgilere göre Google, gelecekte yongasetine tam uyumlu Android işletim sistemleri geliştirebilmek adına yonga tasarımı işine girmek istiyor. Geçtiğimiz aylarda Google bazı yongaseti tasarımcıları ile görüşmeler yaptı ve kendi tasarımlarını gösterdi. İlk etapta uygulama işlemcileri ve dijital sinyal işlemcileri için tasarım yapılması planlanıyor.





Google bu projeyi hemen akıllı telefonlara uygulayacak gibi görünmüyor zira çalışmalar kurumlara yönelik bir bağlantı cihazını işaret ediyor. Yani OnHub benzeri bir yönlendirici ihtimal dahilinde. Eğer Google istediği verimi elde edebilirse rota akıllı telefonlara çevrilecek.





Google'ın yongaseti tasarım için kimlerle görüştüğü bilinmiyor ancak hali hazırda ortakları arasında yer alan Samsung, Qualcomm, MediaTek, SpreadTrum gibi firmalar akla ilk gelenler. Bu noktada Google'ın referans tasarımlarını firmalar kullanmak isteyecek mi sorusu da akıllara geliyor. Yukarıda saydığımız firmalar standart veya özelleştirilmiş ARM tasarımları kullanıyorlar. Android cihazlarda hepsini bir kenara bırakarak Google tasarımını kullanacaklarını düşünmek biraz ütopik olacaktır. Belki Google bağımsız bir tasarım yerine yongasetlerine uygulanacak optimizasyonlar hazırlayabilir ve böylece daha fazla cihazda kullanılabilir. Bu soruların yanıtlarını zamanla öğreneceğiz.

http://www.phonearena.com/news/Google-wants-to-design-its-own-Android-chips_id75509