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Google yüzlerce kişiye otonom araçları test etme imkanı sunacak

Google'ın otonom araç bölümü olan Waymo, otonom yetenekleri kazandırılmış 500 adet Chrysler Pacifica Hybrid minivan modelini ücretsiz bir şekilde insanların kullanımına sunacak.
2 yıl
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Otomobil Teknolojileri
Furkan Babur
Yazar
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2009 Yılında araştırma programını başlatarak otonom araç teknolojisinde lider olan Google, son birkaç yılda bu alanda rakiplerine kıyasla ağır ilerleyince Uber, Tesla gibi şirketlerin gerisine düşmüştü. Geçtiğimiz yıl şirketin otonom araç bölümünü Waymo isimli bir iştirake çeviren şirket artık yaklaşık 10 yıldır süren çalışmalarının meyvesini toplamak istiyor. Bir süredir devam eden otonom araç testlerini geride bırakmaya hazırlanan Waymo şimdi yüzlerce kişinin bu teknolojiyi ücretsiz test etmesini ve kendilerine geri bildirimde bulunmalarını planlıyor. 


Şirket bu projesini hayata geçirmek için kamuya açık alanlarda en fazla test yaptığı şehirlerden olan Phoenix'i seçti. Chrysler'da   n 500 adet Pasifica minivan model araç alacak olan Waymo, bu araçları özelleştirerek onlara otonom yetenekleri ekleyecek. Daha önce şehirdeki testlerde yalnızca otonom sürüş programıyla ilgili kişiler (Google çalışanları, mühendisler gibi) araçları deneyimleme imkanına sahip olmuştu şimdi ise şirket bu araç filosunu halka açarak farklı geçmişlere ve ulaşım ihtiyaçlarına sahip yüzlerce kişiye sunacak.


Ticari Kullanım İçin Bilgi Toplayacak 

Erken sürücü programı isimli çalışmada Phoenix'te yaşayan insanlar Waymo'ya başvurarak araçları ücretsiz bir şekilde test edecek ve Google'a otonom araçlarla ilgili fikirlerini paylaşacak. Google ortamının dışındaki insanların bu teknolojiyi nasıl kullanacaklarını keşfetmenin oldukça önemli olduğunu dile getiren Waymo CEO'su John Krafcik, bu çalışma sayesinde otonom araçlarla ne gibi hizmetler sunabileceklerini yani Google'ın bu teknolojiden nasıl para kazanacağını öğrenebileceklerini açıkladı. 


Uber ve Tesla'nın otonom araç teknolojisinden para kazanmaya başlamasının ardından Google'ın da bu teknolojiyi bir an önce ticari kullanıma sunmak istemesi aslında gayet normal zira Google'ın otonom araç projesinde çalışan pek çok isim şirketi terk ederek kendi otonom araç geliştirme şirketini kurdu ve Google'ın bir adım önüne geçti. Google şimdilik bu yarışta gerilerde kalmış gibi görünse de bu teknolojiyi kişisel otomobillerden toplu taşıma araçlarına lojistik hizmetinden araç paylaşım platformuna kadar pek çok alanda kullanarak rakiplerinden daha geniş kapsamlı bir otonom hizmeti sunacağını düşünüyor.

https://www.bloomberg.com/news/articles/2017-04-25/alphabet-s-self-driving-cars-to-get-their-first-real-riders Yorum Yaz
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kadirirdem 2 yıl
Türkiye'de ki Editörlere de versinler , Türkçe inceleme izleyelim.
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WB 2 yıl
Bana ver, bana veeeer..
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-Uzumaki Naruto- 2 yıl
Halk dediği yabancı ülkelermi.

Biz yokuz galiba?
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SEO-Uzmanı 2 yıl
kendine esnaf diyen, şu taksici Muhabbetinden ne zaman kurtulacağı diye merak ediyorum !
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sniper23 2 yıl
Bu yüzlercenin içinde biz yokuz galiba
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