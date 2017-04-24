Jeep'ten yeni prizli hibrit SUV konsepti: Jeep Yuntu

Geçtiğimiz günlerde Chrysler çatısı altında Pacifica hibrit aracını pazara süren FCA, şimdi de Jeep markasıyla yeni bir prizli hibrit modelini tanıttı. Jeep Yuntu ismindeki araç henüz bir konsept model olarak karşımıza çıkıyor.

Geçtiğimiz hafta Şangay Otomobil Fuarında lansmanı yapılan Jeep Yuntu, 7 koltuklu hibrit bir SUV konsepti. Pacifica'nın 16 kWh bataryasıyla sahip olduğu gibi Yuntu konsepti de tamamen elektrikli olarak 65 kilometrelik bir menzile sahip. Jeep'in basın açıklamasından anlaşılacağı üzere Çin pazarına yönelik olan konsept araç Pacifia için geliştirilen güç ünitesinin SUV tipte bir araç üzerinde yansıması olarak karşımıza çıkıyor.

Pek çok otomobil şirketi, ülkenin daha agresif sıfır emisyon planları nedeniyle elektrikli araç planlarını Çin'de yoğunlaştırırken, otomobil üreticilerinin 2018'deki satışlarının en az % 8'ini, 2019'da % 10'unu ve 2020'de % 12'sini temsil edecek elektrikli araçlara ihtiyaçları var.