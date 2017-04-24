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Jeep'ten yeni prizli hibrit SUV konsepti: Jeep Yuntu

FCA'dan bir başka hibrit hamlesi de Jeep markası altında geldi. Firma geçtiğimiz hafta Şangay'da yeni bir hibrit SUV konseptini tanıttı. Detaylar haberimizde...
2 yıl (Son Güncelleme: 2 yıl)
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Otomobil Teknolojileri
Caner Köksel
Haber Editörü
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Geçtiğimiz günlerde Chrysler çatısı altında Pacifica hibrit aracını pazara süren FCA, şimdi de Jeep markasıyla yeni bir prizli hibrit modelini tanıttı. Jeep Yuntu ismindeki araç henüz bir konsept model olarak karşımıza çıkıyor.
Geçtiğimiz hafta Şangay Otomobil Fuarında lansmanı yapılan Jeep Yuntu, 7 koltuklu hibrit bir SUV konsepti. Pacifica'nın 16 kWh bataryasıyla sahip olduğu gibi Yuntu konsepti de tamamen elektrikli olarak 65 kilometrelik bir menzile sahip. Jeep'in basın açıklamasından anlaşılacağı üzere Çin pazarına yönelik olan konsept araç Pacifia için geliştirilen güç ünitesinin SUV tipte bir araç üzerinde yansıması olarak karşımıza çıkıyor.
Pek çok otomobil şirketi, ülkenin daha agresif sıfır emisyon planları nedeniyle elektrikli araç planlarını Çin'de yoğunlaştırırken, otomobil üreticilerinin 2018'deki satışlarının en az % 8'ini, 2019'da % 10'unu ve 2020'de % 12'sini temsil edecek elektrikli araçlara ihtiyaçları var.

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12 Angry Men 2 yıl en beğenilen
Türkiye de fiyatı güzel araba olmaz, vergi + kur yüzünden.
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Guest-F8946C419 2 yıl
Tasarım müthiş.
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JrMakyol 2 yıl
Üstten çok basık gibi. Teker ve gövde oranı garip durmuş.
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false6 2 yıl
Çok çirkin.
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memo84 2 yıl
güzelmiş
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zdniz 2 yıl
Çok çirkin bitek benmi beğenmedim nedir
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ssuqunet 2 yıl
65 km iyi bu hacimde arac icin, gecen youtuba su x5 hybrid vardı onun daha dusuktu dye hatırlıyorum. bence bu sektorun lideri jeep
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ceo-tr 2 yıl
sadece elektrikte menzili 65 km mi? yoksa yanlışmı yazılmış?
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sniper23 2 yıl ceo-tr
Orijinalden alıntı: ceo-tr

sadece elektrikte menzili 65 km mi? yoksa yanlışmı yazılmış?

Araba hibrit araba. %100 elektrikli değil
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BlackGhost12 2 yıl
Arkası kötü. Önü gayet şık.
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TheNewAtilla 2 yıl
Hoşlanmakla aşık olmak arasında kaldım
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12 Angry Men 2 yıl en beğenilen
Türkiye de fiyatı güzel araba olmaz, vergi + kur yüzünden.
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