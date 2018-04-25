Google’da God of War spoiler bilgileri kol geziyor

Merakla beklenen bir içeriğin piyasaya çıkmasının ardından genelde internette yoğun bir paylaşım fırtınası başlar. Bunlar genel bilgiler olduğu gibi ilk kez edineceklerin keyfini kaçıracak spoiler bilgileri de olabilir. Yeni God of War oyununda da aynı durum söz konusu.

Spoiler her yerde

Reddit forumlarında paylaşılan şikayetlere göre oyunu ilk kez deneyenlerin internette paylaştıkları spoiler tarzındaki bilgiler Google ve YouTube arama sonuçlarında üst sıralara çıkmaya başladı.

Ayrıca Bkz.

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Eğer sadece genel bir bilgi amaçlı God of War karakterleri ile ilgili bir arama yaparsanız sonuç listelerinde heyecanınızı kaçıracak bilgiler ile karşılaşabiliyorsunuz. Bu da ilk kez oynayacakların istemediği bir şey.

Aslında oyun resmi olarak satışa çıktığı için Google veya YouTube arama sonuçlarında sıra dışı bir durum yok. Oyunu ilk etapta edinenler hızlı bir şekilde görüşlerini paylaşıyor. Bu yoğun bir süreç olduğu için de ilgili içerikler aramalarda yukarıya çıkmaya başlıyor. Kullanıcılar Google’ın buna bir tedbir alması gerektiğini savunuyor ancak şimdilik bir gelişme yok.