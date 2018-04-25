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Google’da God of War spoiler bilgileri kol geziyor

Henüz yeni çıkan God of War oyununu oynamadıysanız Google veya YoutUbe aramalarından uzak durun. Şimdiden pek çok spoiler bilgi, sonuçlarda listelenmeye başladı.
1 yıl
3,6b
1
10
Web Siteleri
Ekrem71
Haber Editörü
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Merakla beklenen bir içeriğin piyasaya çıkmasının ardından genelde internette yoğun bir paylaşım fırtınası başlar. Bunlar genel bilgiler olduğu gibi ilk kez edineceklerin keyfini kaçıracak spoiler bilgileri de olabilir. Yeni God of War oyununda da aynı durum söz konusu.

Spoiler her yerde

Reddit forumlarında paylaşılan şikayetlere göre oyunu ilk kez deneyenlerin internette paylaştıkları spoiler tarzındaki bilgiler Google ve YouTube arama sonuçlarında üst sıralara çıkmaya başladı.

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Eğer sadece genel bir bilgi amaçlı God of War karakterleri ile ilgili bir arama yaparsanız sonuç listelerinde heyecanınızı kaçıracak bilgiler ile karşılaşabiliyorsunuz. Bu da ilk kez oynayacakların istemediği bir şey.

Aslında oyun resmi olarak satışa çıktığı için Google veya YouTube arama sonuçlarında sıra dışı bir durum yok. Oyunu ilk etapta edinenler hızlı bir şekilde görüşlerini paylaşıyor. Bu yoğun bir süreç olduğu için de ilgili içerikler aramalarda yukarıya çıkmaya başlıyor. Kullanıcılar Google’ın buna bir tedbir alması gerektiğini savunuyor ancak şimdilik bir gelişme yok.

 

https://www.theverge.com/2018/4/24/17277218/god-of-war-spoilers-google-autocomplete-youtube-algorithm-ps4 Yorum Yaz
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EzioAuditore_ 1 yıl en beğenilen
Ekrem71 gereksiz haber konusunda çıtayı yükseltmeye devam ediyor.
1 Yanıt Yanıtla +35
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GoldPunch 1 yıl
Bugun Youtube'da alakasız bir videonun yorum kısmına birisi GoW'dan ölümcül spoiler vermiş. İstemeden okumuş bulundum. Tabi sinirlerim bozuldu o an.
Cocugun avatarına baktim kovboy vardı. Muhtemelen bu adam RDR2'yi de bekliyordur diye cocugun profil linkini telefon hatırlatıcısına ekledim, oyun çıktığında telefonum uyarcak ona ölümcül spoiler yedircem. O kadar sinir oldum :)
Bugun Youtube'da alakasız bir videonun yorum kısmına birisi GoW'dan ölümcül spoiler vermiş. İstemeden okumuş bulundum. Tabi sinirlerim bozuldu o an.Cocugu...
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1 Yanıt Yanıtla +18
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Mianfei 1 yıl
Habercilik bitmiş mi ne
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ardicli2000 1 yıl
Film çıkınca da her yerde spoiler dolaşıyor. Napalım İnternete mi girmeyelim.
God of War özelinde yaşanan bir olay değil ki....
Reklam olmuş resmen.
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DH Misafiri 1 yıl
Şaka gibi haber! Millet bildiğin oyunu baştan sona oynayıp youtube üzerinde yayınlıyor :-)
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DiyarDilimPırasa 1 yıl
Haberin özeti; "Her tarafta spoiler kol geziyor. Faiş fiyat da olsa 300tl bir şekilde verip oyunu edinin."
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Gt95 1 yıl
gereksiz yorum yapanı engelleme butonu yapın en güzeli siz
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Mianfei 1 yıl
Habercilik bitmiş mi ne
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GoldPunch 1 yıl
Bugun Youtube'da alakasız bir videonun yorum kısmına birisi GoW'dan ölümcül spoiler vermiş. İstemeden okumuş bulundum. Tabi sinirlerim bozuldu o an.
Cocugun avatarına baktim kovboy vardı. Muhtemelen bu adam RDR2'yi de bekliyordur diye cocugun profil linkini telefon hatırlatıcısına ekledim, oyun çıktığında telefonum uyarcak ona ölümcül spoiler yedircem. O kadar sinir oldum :)
Yanıtla +18
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NimbleSoul 1 yıl
Keşke Donanımhaber'de haberlerini engelle butonu olsa...
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EzioAuditore_ 1 yıl en beğenilen
Ekrem71 gereksiz haber konusunda çıtayı yükseltmeye devam ediyor.
1 Yanıt Yanıtla +35
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apodur 1 yıl EzioAuditore_
Takdınız Ekrem71 e yaw. Ben beğeniyorum haberlerini yani bu tutumunuz hiç hoş değil
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keremec 1 yıl
Sadece god of war a özgü bir şey değil. Bütün dizi, film, oyunlarda vs. var bu. Mesela youtube arama çubuğuna Jon Snow yazın otomatik tamamlama önerileri sayesinde ilk 7 sezonu izlemiş gibi oluyorsunuz zaten.
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