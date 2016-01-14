Google'dan Android'e yeni başlayanlara 10 ipucu

Android ekosisteminin yaratıcısı internet devi Google, Android dünyasına yeni giriş yapan kişiler için 10 faydalı ipucu paylaştı. iOS'dan Android'e geçmeyi düşünenlerin de yayarlanabileceği ipuçları şu şekilde sıralanıyor;

Hiçbir verinizi kaybetmeyin: Fotoğraflar, belgeler ya da videoları Google Drive içerisinde yedekleyebilir ve istediğiniz zaman dünyanın heryerinden erişebilirsiniz. Bunun için telefonunuza Google Drive uygulamasını yükleyin ve "+" butonu ile istediğini dosyaları buluta atın.

Fotoğraflar, belgeler ya da videoları Google Drive içerisinde yedekleyebilir ve istediğiniz zaman dünyanın heryerinden erişebilirsiniz. Bunun için telefonunuza Google Drive uygulamasını yükleyin ve "+" butonu ile istediğini dosyaları buluta atın. Bütün e-posta hesaplarınızı yeni telefonunuza ekleyin: Gmail uygulamasına birden fazla e-posta hesabı ekleyebilir ve bunları grup halinde ya da ayrı görüntüleyebilirsiniz. Bunun için Gmail'in açılabilir sol menüsünde yer alan "hesap ekle" seçeneğini kullanın.

Gmail uygulamasına birden fazla e-posta hesabı ekleyebilir ve bunları grup halinde ya da ayrı görüntüleyebilirsiniz. Bunun için Gmail'in açılabilir sol menüsünde yer alan "hesap ekle" seçeneğini kullanın. Bütün fotoğraflarınızı yeni telefonunuza aktarın: Yeni bir Android telefona geçerken eski fotoğraflarınızı Google Fotoğraflar uygulaması ile ücretsiz olarak yedekleyin. Bu sayede fotoğraflarınız yeni cihazınıza otomatik olarak gelecektir. Bunun için Google Fotoğrafların "Ayarlar" menüsü içinde yer alan "Yedekleme & Senkronizasyon" ayarını kullanın.

Yeni bir Android telefona geçerken eski fotoğraflarınızı Google Fotoğraflar uygulaması ile ücretsiz olarak yedekleyin. Bu sayede fotoğraflarınız yeni cihazınıza otomatik olarak gelecektir. Bunun için Google Fotoğrafların "Ayarlar" menüsü içinde yer alan "Yedekleme & Senkronizasyon" ayarını kullanın. Haberler, hava durumu ve trafik ışıkları hakkında bilgi alın: Kuracağınız Google Now kartları ile sadece ihtiyacınız olan bilgilere ulaşın. Yüklediğiniz "Google" uygulaması içerisinden ayarlara girin ve buradan "Now Kartları" ve "Kartları Göster" yolunu izleyin.

Kuracağınız Google Now kartları ile sadece ihtiyacınız olan bilgilere ulaşın. Yüklediğiniz "Google" uygulaması içerisinden ayarlara girin ve buradan "Now Kartları" ve "Kartları Göster" yolunu izleyin. Yapacaklarınızı asla unutmayın: Google Keep uygulamasıyla notlar ile listeler oluşturun ve hatırlatmalar kurarak önemli işlerinizi geride bırakmayın. Bunun için Google Keep'in sol altında yer alan "not al" butonunu kullanın.

Google Keep uygulamasıyla notlar ile listeler oluşturun ve hatırlatmalar kurarak önemli işlerinizi geride bırakmayın. Bunun için Google Keep'in sol altında yer alan "not al" butonunu kullanın. Birçok işlemi telefonunuza dokunmadan yapın: Google uygulamanızın "OK Google" ses algılama özelliğini açarak telefon araması yapma ya da alarm kurma gibi işemleri direkt olarak ses üzerinden yerine getirin.

Google uygulamanızın "OK Google" ses algılama özelliğini açarak telefon araması yapma ya da alarm kurma gibi işemleri direkt olarak ses üzerinden yerine getirin. Hareket halindeyken belgeleri, sunumları ve e-tabloları düzenleyin: Android telefonunuza Google Docs, Sheets ve Slides uygulamalarını yükleyerek her yerde yeni içerikler oluşturun ya da düzenleyin. Aynı zamanda başkaları ile ortak çalışmalar da yapabilirsiniz.

Android telefonunuza Google Docs, Sheets ve Slides uygulamalarını yükleyerek her yerde yeni içerikler oluşturun ya da düzenleyin. Aynı zamanda başkaları ile ortak çalışmalar da yapabilirsiniz. İlk önce önemli e-postaları görün: Gmail uygulamasını kategorilere ayırarak önemli e-postaları ilk önce inceleyin. Bunu için Gmail'in ayarlar menüsü içerisinde "Gelen Kutusu Kategorileri" yolunu izleyin. Bu sayede reklam ve sosyal (Facebook ya da Twitter) içerikler gelen kutusunda ayrı bir kategoride yer alır ve karışıklık önlenir.

Gmail uygulamasını kategorilere ayırarak önemli e-postaları ilk önce inceleyin. Bunu için Gmail'in ayarlar menüsü içerisinde "Gelen Kutusu Kategorileri" yolunu izleyin. Bu sayede reklam ve sosyal (Facebook ya da Twitter) içerikler gelen kutusunda ayrı bir kategoride yer alır ve karışıklık önlenir. Bilgisayarda bıraktığınız işi telefonunuzda devam ettirin: Chrome internet tarayıcısına giriş yaparak telefonunuz üzerinden başka cihazlarda açtığınız sekmelere erişin. Bunun için Chrome uygulamasının "Geçmiş" seçeneğini kullanın.

Chrome internet tarayıcısına giriş yaparak telefonunuz üzerinden başka cihazlarda açtığınız sekmelere erişin. Bunun için Chrome uygulamasının "Geçmiş" seçeneğini kullanın. Gündelik yaşamınızı kolaylaştırın: Google Haritalar uygulamasına ev ve iş yeri adresinizi girerek gerçek zamanlı olarak trafik ve toplu taşıma konularında bilgiler alın. Bunun için Google Haritalar uygulamasının açılabilir menüsünde yer alan "Senin Mekanların" bölümünü kullanın. Google'ın Android dünyasına yeni giriş yapan kişiler için tavsiyeleri bu şekilde. Bu noktada sizin görüşlerinizi de yorum olarak görmek isteriz.

https://get.google.com/tips/#!/?category=new-device