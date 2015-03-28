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Google'dan Chrome için veri tasarrufu sağlayan eklenti

4 yıl
4,6b
1
14
Tarayıcılar
Can Tunçer
Haber Editörü
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Google'dan Chrome için veri tasarrufu sağlayan eklenti
 
İnternet devi Google, popüler internet tarayıcısı Chrome için şimdilik beta aşamasında bulunan "Veri Tasarrufu" isimli eklentisini kullanıma sundu.
Geçtiğimiz günlerde yayınladığı "Art Project" isimli Chrome eklentisiyle dünyaca ünlü sanat eserlerini sekmelere getiren Google, yeni hazırladığı "Veri Tasarrufu" eklentisiyle ise adından da anlaşılabileceği üzere ziyaret edilen sayfaların veri kullanımını azaltmayı hedefliyor. Bunu Opera'nın Turbo özelliği gibi Google sunucularını kullanarak yapan eklenti, böylece sayfaların daha hızlı açılmasına imkan tanıyor ve Google sunucularındaki güvenlik önlemleri sayesinde daha güvenli de bir gezinme süreci elde edilebiliyor.
Ücretsiz olarak sunulan "Veri Tasarrufu" eklentisine buradan ulaşabilirsiniz.

http://venturebeat.com/2015/03/25/google-quietly-launches-data-saver-extension-for-chrome/ Yorum Yaz
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enemywalker 4 yıl en beğenilen
En büyük veri tasarrufunu AdBlock yapıyor.
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Angelica 4 yıl
Peki ya ping?
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adam olun 4 yıl
google kilodum ne renk bunu bile biliyorsun daha ne öğrenmek istiyorsun
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emre1393 4 yıl
Bu eklenti yasaklı sitelere giriş yapmanızı da sağlar, sonuçta bi tur proxy sistemi.
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V4LKyR 4 yıl
Adblock varken gerisini unutun.
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xpugur 4 yıl
ad-muncher ı devre dışı bırakmış oluyor .. google da az çakal değil :) .. .gerek yok yeterince veri akışını kesiyor ad-muncher :)))
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XaeDoS 4 yıl xpugur
unutmuştum format sonrası kurmayı, görünce adını tekrar kurdum, efsane program yahu
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profecco 4 yıl
Androiddeki chromeda aşağıya sürükleyince sayfayı yeniliyor gıcık oldum kapatacak bir ayarını göremedim.
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Paroksetin 4 yıl

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MCErgun 4 yıl profecco
profecco
Androiddeki chromeda aşağıya sürükleyince sayfayı yeniliyor gıcık oldum kapatacak bir ayarını göremedim.

Bu olaya ben de ayar olmaya basladim
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Fenomenon 4 yıl
Yandex ve opera'da zaten var. Ama PC'de iken turboyu kapatıyorum. İnternet hızı yavaş değilse hızlanmıyor tam tersi yavaşlıyor. Otomatik ayarı var. Otomatik olunca Internet hızı düşünce açılıyor turbo.
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zdniz 4 yıl
Flaş oyunlarda sorun çıkartıyor örneğin smeet isimli oyunda çalışan eşyalar çalışmıyor tıklanmıyor kapatıp f5 yapınça düzeliyor....
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Nf 4 yıl
adblock yerine ublock tavsiye edilir.
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enemywalker 4 yıl en beğenilen
En büyük veri tasarrufunu AdBlock yapıyor.
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