Google'dan Chrome için veri tasarrufu sağlayan eklenti

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İnternet devi Google, popüler internet tarayıcısı Chrome için şimdilik beta aşamasında bulunan "Veri Tasarrufu" isimli eklentisini kullanıma sundu.
Geçtiğimiz günlerde yayınladığı "Art Project" isimli Chrome eklentisiyle dünyaca ünlü sanat eserlerini sekmelere getiren Google, yeni hazırladığı "Veri Tasarrufu" eklentisiyle ise adından da anlaşılabileceği üzere ziyaret edilen sayfaların veri kullanımını azaltmayı hedefliyor. Bunu Opera'nın Turbo özelliği gibi Google sunucularını kullanarak yapan eklenti, böylece sayfaların daha hızlı açılmasına imkan tanıyor ve Google sunucularındaki güvenlik önlemleri sayesinde daha güvenli de bir gezinme süreci elde edilebiliyor.
Ücretsiz olarak sunulan "Veri Tasarrufu" eklentisine buradan ulaşabilirsiniz.
http://venturebeat.com/2015/03/25/google-quietly-launches-data-saver-extension-for-chrome/ Yorum Yaz Paylaş Tweetle
Bu olaya ben de ayar olmaya basladim
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