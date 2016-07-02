Google’dan internet sitelerine sanal gerçeklik desteği

Sanal gerçeklik konsepti son dönemde büyük önem kazandı ve firmaların yatırımları hız kesmeden devam ediyor. Mobil tarafta Daydream adında bir sertifika programı başlatan Google, web tarafında da yoğun bir tecrübe sunmak amacında.

Android platformunun Chrome Dev ve Chrome Beta programlarında sanal gerçeklik için bazı önemli yenilikler söz konusu. Örneğin Chrome Beta uygulamasında WebVR özelliği kullanılmaya başlanıyor. Böylece sanal gerçeklik için optimize edilmiş internet sitelerinde, Cardboard sahipleri daha yoğun bir tecrübe yaşayabilecek.

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Chrome Dev kanalına gelen yenilik ise sanal gerçekliğe göre optimize edilmemiş sitelerin de gözlüklerde tecrübe edilebilmesinin yolunu açıyor. Böylece henüz sanal gerçeklik konusunda adım atamamış sitelerin de konsept dışında kalmasının önüne geçiliyor. Ayrıca kullanıcıların bu tür durumlarda sürekli gözlükleri çıkarıp normal bir şekilde gezinti yapma zorluğu da ortadan kalkıyor. VR Shell olarak adlandırılan bu yeni özellik henüz erken aşamada ancak yakın dönemde tamamlanması bekleniyor.

Chrome Dev ve Chrome Beta programlarındaki bu yeniliklerin ne zaman asıl Chrome Android sürümüne geçeceği bilinmiyor. Masaüstü tarafındaki Chrome sürümü için de yakın dönemde HTC Vive ve Oculus Rift desteği sunulacak. Diğer taraftan sanal gerçeklik için Google Play mağazasında da özel bir sekme açılacak.