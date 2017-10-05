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Google’dan kendi kendine çekim yapabilen kamera

Yapay zeka artık günlük dijital kameralara da giriyor. Google Clips adındaki dijital kamera sizin yerinize ne zaman fotoğraf veya video çekmesi gerektiğine karar verecek.
1 yıl
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Video Kameralar
Ekrem71
Haber Editörü
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Kişisel fotoğrafçılık alanında daha çok bas-çek, profesyonel, aksiyon gibi genel kullanıma yönelik kategoriler yer alıyor. Google ile bu alana yeni bir kategori ekleyecek gibi. Kendi kendine çekim yapabilen kameralar geliyor.

Akıllı kamera

Dün akşam ki Google etkinliğinde bilindik akıllı telefon ve tablet ürünlerinin yanı sıra ilginç bir ürün daha tanıtıldı. Google Clips adındaki kamera yapay zeka tarafından kontrol edilen bir sisteme sahip. Böylece kullanıcının deklanşöre dokunmasına gerek kalmıyor.

Google Clips daha çok evcil hayvan sahipleri ve ebeveynler için geliştirilmiş zira sadece sessiz kayıt yapıyor. Google kullanıcıların karşısındaki ile ilgilenirken bir yandan da kayıt yapmaya uğraşmasını istememiş.

Ayrıca Bkz. "Google Pixel 2 serisi karşınızda"

Yapay zeka algoritmalarını kendi bünyesine çalıştıran cihaz, ortamı analiz ederek kayıt yapmak için en iyi zamanı kolluyor. Veri tabanındaki tanıdık yüzler, evcil hayvanlar, sevinen veya gülümseyen insanlar cihazı harekete geçirmeye yetiyor. Arka kısmındaki klipsi stand olarak da işe yarıyor. Böylece herhangi bir yere yerleştirilebiliyor.

12MP çözünürlüğünde bir sensöre sahip olan kamera 130 derecelik geniş açılı çekimler yapabiliyor. Saniyede 15 kare çekebilen kamera yaklaşık 3 saatlik kullanım süresi sunuyor. Fotoğraf ve video yanında GIF oluşturabilmek de mümkün.

Kayıtlar 16GB kapasiteli bellekte saklanıyor ve WiFi veya USB Tip-C üzerinden transfer edilebiliyor. Çekim esnasında ön kısımda bir LED uyarısı beliriyor ve kullanıcı gizliliği korunmuş oluyor. Google Clips 249$ fiyat etiketi ile yıl sonunda satışa sunulacak. 


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3arbar 1 yıl
her evi bbg evine döndürüyorlar.
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SEO-Uzmanı 1 yıl
Resmin büyük halini görebilmek için tıklayın
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mcebi001 1 yıl
Çiftler çiftleşirken yapay zeka ahaa aksiyon başladı diyip çekecek işte...
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oray 1 yıl
yapay zekalik nasil bir durum var burada anlamadim, "rasgele zaman araliklarinda cek, AI deriz kanka" modunda bi kamera bence ...
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