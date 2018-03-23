Google'ın dosya yöneticisi Files Go artık daha akıllı

Google geçen yılın sonlarında Files Go isimli dosya yöneticisi uygulamasını duyurmuştu. Google Play Store'da Android için kullanılabilecek çok sayıda dosya yöneticisi var ancak şirketin kendi uygulaması bu alandaki en başarılı seçeneklerden biri. Arama devi kısa süre önce Files Go için dosyalar için daha akıllı arama işlevi sunan yeni bir güncelleme yayınladı.

Ayrıca Bkz.

"2018 Sony Dünya Fotoğrafçılık Ödülleri'nin kazananları açıklandı [Galeri]"

Files Go, kullanıcıların dosyalarını yönetmelerine imkan verdiği gibi aynı zamanda cihazlarında yer açabilmelerini sağlıyor. Kullanılmayan uygulamalar, yinelenen dosyalar ve önbellek gibi daha fazla depolama alanı açmak için kullanıcıların silebileceği öğelerle ilgili akıllı öneriler sunduğunu da belirtelim.

Google Fotoğraflar ile sorunsuz çalışıyor

Uygulama kullanıcıların Google'da arama yapar gibi telefonlarında dosya aramasına izin veriyor. Yani şirket Files Go'ya kendi arama uzmanlığını da dahil ettiği için telefonunuzda fotoğraf, video ve doküman ararken zorlanmıyorsunuz. Otomatik tamamlama, filtreler ve arama geçmişi gibi özellikler işinizi bir hayli kolaylaştırıyor.

konumunu da gösterebiliyor. Files Go'nun artık Google Fotoğraflar ile sorunsuz bir şekilde çalıştığını da ekleyelim. Fotoğraflar ve videolar Google Fotoğraflar'a yedeklendikten sonra uygulama bunu otomatik olarak algılayarak, cihazda daha fazla yer açılması için kullanıcının bu dosyaları silmesini sağlayabiliyor. Güncellenmiş Files Go indirilebilir durumda. Yinelenen dosyaları kaldırma konusunda da son derece başarılı olan uygulama yeni güncelleme sonrasında bu dosyaların silinmesini önerirkenda gösterebiliyor. Files Go'nun artıkile sorunsuz bir şekilde çalıştığını da ekleyelim. Fotoğraflar ve videolar Google Fotoğraflar'asonra uygulama bunu otomatik olarak algılayarak, cihazda daha fazla yer açılması için kullanıcının busağlayabiliyor. Güncellenmiş Files Go uygulaması Android cihazlar içindurumda.

https://play.google.com/store/apps/details?id=com.google.android.apps.nbu.files&hl=tr