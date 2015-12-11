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Google'ın güneş panellerinin verimliliğini ölçen projesi genişletiliyor

Google, Project Sunroof hizmetiyle birlikte evlerin güneş enerjisinden ne kadar faydalanabileceğini hesaplamaya başlamıştı. Sınırlı bölgede başlatılan bu hizmet artık daha geniş bir alanı kaplıyor.
3 yıl
4,1b
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10
Alternatif Enerji
Oğuz Avcı
Editör
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Google'ın güneş panellerinin verimliliğini ölçen projesi genişletiliyor
Yenilenebilir enerjilerin değeri gün geçtikçe artıyor. Devletler ve şirketler doğadan karşılanabilecek enerjilere yatırım yapmaya devam ederken kişisel yatırımlar da hız kazanmış durumda, ancak kişisel yatırımlar da önemli ölçüde maddi bir birikim gerektiriyor. Peki ama yenilenebilir enerjiye yaptığımız yatırım bize ne kadar kazanç sağlayacak? 
Google bu konuda kullanıcıları teşvik etmek ve hesaplardan kurtarmak için Project Sunroof adındaki hizmetini geçtiğimiz yaz aylarında başlatmıştı. İlk etapta sınırlı bir bölge için verilen hizmette Google Maps aracılığıyla topladığı verileri kullanarak güneş enerjisinin size ne kadar getirisi olacağını hesaplanabiliyor. Ev adresinizi ve aylık ortalama elektrik faturanızı girdiğinizde adresiniz doğrulanarak kaç saat ve hangi açıyla güneş aldığı, çevredeki yapılardan veya ağaçlardan üzerine ne kadar gölge düştüğü gibi önemli veriler analiz ediliyor. Bu analizin ardından ise güneş enerjisinden kazanacağınız elektriğin ne kadar ihtiyacınızı karşılayacağı, kaç yıl sonra size kar sağlayacağı ve toplam kullanım ömrünün kaç yıl olduğu gibi farklı bilgiler sunuluyor. 
Yaklaşık 5 aylık sürenin ardından projede ikinci aşamaya geçilerek ABD için genişletilmeye başlandı. Önceden çok kısıtlı bir alan için yapılan hesaplamalar artık Arizona, California, Colorado, Connecticut, Massachusetts, New York, New Jersey, Nevada ve Kuzey Carolina için kullanılabilir hale getirildi.
Projenin üçüncü aşaması ise dünya üzerinde yaygınlaşmayı kapsıyor. İlerleyen senelerde bu proje ile birlikte güneş enerjisi kullanılmasının getirileri tüm dünyada hesaplanılabilecek.

http://www.engadget.com/2015/12/11/google-project-sunroof-more-states/ Yorum Yaz
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profecco 3 yıl en beğenilen
Güneş panellerini icat eden Nikola Tesla'nın ne doğum gününü kutlamak ne de ölüm gününü hatırlatarak anmak için doodle hazırlamıyorsun ondan sonra da kalkmış güneş panelleri falan diyorsun. Hırsız Edison'u hatırlatıyorsun, Tesla'yı unutturmaya çalışıyorsun ama uzaya gönderdiğin her uyduda güneş paneli olmak zorunda.
Güneş panellerini icat eden Nikola Tesla'nın ne doğum gününü kutlamak ne de ölüm gününü hatırlatarak anmak için doodle hazırlamıyorsun ondan sonra da kalkmış gü...
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CoreXXX 3 yıl
google neler yapıyor bizim insanlarımız neye küsüyor. yorumlara bak ya
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Patren 3 yıl
verimlilik hala az
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Patren 3 yıl
verimlilik hala az
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ylmzsngl 3 yıl
Nikola Tesla'nın anılmasını engellemek ya da unutturmaya çalışmak kimin ne işine yarayacak ki? Nikola Tesla zaten inkar edilemez ve çok büyük bir bilim adamı.
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arel.gr 3 yıl
...... verimliliğini....."arttiran" yazi devami geliyor gibi.
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CoreXXX 3 yıl
google neler yapıyor bizim insanlarımız neye küsüyor. yorumlara bak ya
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kadirirdem 3 yıl
sen önce güneş panellerinin icadı olan Nikola Tesla nın Ölüm ve Doğum Gününü Kutla Sonra güneş panelleri ile proje yap yada genişlet...
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simbolmina 3 yıl
profecco
Güneş panellerini icat eden Nikola Teslanın ne doğum gününü kutlamak ne de ölüm gününü hatırlatarak anmak için doodle hazırlamıyorsun ondan sonra da kalkmış güneş panelleri falan diyorsun. Hırsız Edisonu hatırlatıyorsun, Teslayı unutturmaya çalışıyorsun ama uzaya gönderdiğin her uyduda güneş paneli olmak zorunda.

Google tesla'yı es geçmez genelde. ben hatırlıyorum şahsen tesla anmalarını.
1 Yanıt Yanıtla +1
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profecco 3 yıl simbolmina
simbolmina

profecco

Güneş panellerini icat eden Nikola Teslanın ne doğum gününü kutlamak ne de ölüm gününü hatırlatarak anmak için doodle hazırlamıyorsun ondan sonra da kalkmış güneş panelleri falan diyorsun. Hırsız Edisonu hatırlatıyorsun, Teslayı unutturmaya çalışıyorsun ama uzaya gönderdiğin her uyduda güneş paneli olmak zorunda.


Google tesla'yı es geçmez genelde. ben hatırlıyorum şahsen tesla anmalarını.

İnternette araştırabilirsiniz, Google'den yetkili birisine sormuş Türk bir bayan neden Tesla'nın doodlelarını yapmıyorsunuz diye hemen yoruma kapatmışlar 3-4 kişi de kapanmadan önce destek vermiş.
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profecco 3 yıl en beğenilen
Güneş panellerini icat eden Nikola Tesla'nın ne doğum gününü kutlamak ne de ölüm gününü hatırlatarak anmak için doodle hazırlamıyorsun ondan sonra da kalkmış güneş panelleri falan diyorsun. Hırsız Edison'u hatırlatıyorsun, Tesla'yı unutturmaya çalışıyorsun ama uzaya gönderdiğin her uyduda güneş paneli olmak zorunda.
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