Google'ın güneş panellerinin verimliliğini ölçen projesi genişletiliyor

Yenilenebilir enerjilerin değeri gün geçtikçe artıyor. Devletler ve şirketler doğadan karşılanabilecek enerjilere yatırım yapmaya devam ederken kişisel yatırımlar da hız kazanmış durumda, ancak kişisel yatırımlar da önemli ölçüde maddi bir birikim gerektiriyor. Peki ama yenilenebilir enerjiye yaptığımız yatırım bize ne kadar kazanç sağlayacak?

Google bu konuda kullanıcıları teşvik etmek ve hesaplardan kurtarmak için Project Sunroof adındaki hizmetini geçtiğimiz yaz aylarında başlatmıştı. İlk etapta sınırlı bir bölge için verilen hizmette Google Maps aracılığıyla topladığı verileri kullanarak güneş enerjisinin size ne kadar getirisi olacağını hesaplanabiliyor. Ev adresinizi ve aylık ortalama elektrik faturanızı girdiğinizde adresiniz doğrulanarak kaç saat ve hangi açıyla güneş aldığı, çevredeki yapılardan veya ağaçlardan üzerine ne kadar gölge düştüğü gibi önemli veriler analiz ediliyor. Bu analizin ardından ise güneş enerjisinden kazanacağınız elektriğin ne kadar ihtiyacınızı karşılayacağı, kaç yıl sonra size kar sağlayacağı ve toplam kullanım ömrünün kaç yıl olduğu gibi farklı bilgiler sunuluyor.

Yaklaşık 5 aylık sürenin ardından projede ikinci aşamaya geçilerek ABD için genişletilmeye başlandı. Önceden çok kısıtlı bir alan için yapılan hesaplamalar artık Arizona, California, Colorado, Connecticut, Massachusetts, New York, New Jersey, Nevada ve Kuzey Carolina için kullanılabilir hale getirildi.

Projenin üçüncü aşaması ise dünya üzerinde yaygınlaşmayı kapsıyor. İlerleyen senelerde bu proje ile birlikte güneş enerjisi kullanılmasının getirileri tüm dünyada hesaplanılabilecek.

http://www.engadget.com/2015/12/11/google-project-sunroof-more-states/