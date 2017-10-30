Google'ın hamburger emojisi tartışma konusu oldu

Google'ın hamburger emojilerinden birindeki peynir yerleşimi, arama devinin CEO'sunun da dahil olduğu sanal bir tartışma ortamı yarattı. Teknoloji şirketinin peynir dilimini hamburger emojisine yerleştirme biçimini eleştiren yazar Thomas Baekdal, attığı tweetle olayı büyüten isim oldu.

Ayrıca Bkz.

"Akıllı telefonla çekilmiş fotoğrafa DSLR kalitesi uygulayan sinir ağı geliştirildi"

Sosyal medyada bir anda konuşulmaya başlayan hamburger meselesi kısa süre içerisinde Google'ın CEO'su Sundar Pichai'nin de radarına takıldı. Konuya alaycı bir tavırla yaklaşan Pichai, eğer hamburgerdeki malzemelerin doğru şekilde sıralanması konusunda fikir birliğine varılabilirse, Pazartesi günü herşeyi bırakıp bu konuyu ele alacaklarını belirtti.

Yemek pişirme uzmanları ise böyle bir peynir yerleşiminin asla söz konusu olmadığını söylüyor. Çünkü peynir köftenin altına yerleştirilirse ekmeğin alt kısmını ıslatarak hamur hale getirir. Yukarıdaki görselden de Apple, Samsung, LG ve Microsoft da dahil olmak üzere diğer teknoloji şirketlerinin hiçbirinin peyniri hamburger emoji'lerine böyle yerleştirmediğini görüyoruz.

Bakalım Google, yeni Pixel 2 amiral gemisindeki ekran ve ses sorunlarından daha hayati önem taşıyan bu meseleyi nasıl çözecek.

https://twitter.com/baekdal/status/924312294439444480