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Google'ın hamburger emojisi tartışma konusu oldu

Arama devi Google'ın hamburger emojisindeki peyniri köftenin altına yerleştirmesi tartışma konusu oldu. Sosyal medyada yankılanan meseleye şirketin patronu Sundar Pichai de dahil olmuş durumda.
1 yıl
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Cep Telefonları
Onur Seven
Haber Editörü
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Google'ın hamburger emojilerinden birindeki peynir yerleşimi, arama devinin CEO'sunun da dahil olduğu sanal bir tartışma ortamı yarattı. Teknoloji şirketinin peynir dilimini hamburger emojisine yerleştirme biçimini eleştiren yazar Thomas Baekdal, attığı tweetle olayı büyüten isim oldu.
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Sosyal medyada bir anda konuşulmaya başlayan hamburger meselesi kısa süre içerisinde Google'ın CEO'su Sundar Pichai'nin de radarına takıldı. Konuya alaycı bir tavırla yaklaşan Pichai, eğer hamburgerdeki malzemelerin doğru şekilde sıralanması konusunda fikir birliğine varılabilirse, Pazartesi günü herşeyi bırakıp bu konuyu ele alacaklarını belirtti.
Yemek pişirme uzmanları ise böyle bir peynir yerleşiminin asla söz konusu olmadığını söylüyor. Çünkü peynir köftenin altına yerleştirilirse ekmeğin alt kısmını ıslatarak hamur hale getirir. Yukarıdaki görselden de Apple, Samsung, LG ve Microsoft da dahil olmak üzere diğer teknoloji şirketlerinin hiçbirinin peyniri hamburger emoji'lerine böyle yerleştirmediğini görüyoruz.
Bakalım Google, yeni Pixel 2 amiral gemisindeki ekran ve ses sorunlarından daha hayati önem taşıyan bu meseleyi nasıl çözecek.

https://twitter.com/baekdal/status/924312294439444480 Yorum Yaz
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dr20mouse 1 yıl en beğenilen
Allah başka dert vermesin
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mehmedaltair 1 yıl
Ulan bir adamların gündemine bak bir de bize...
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StG 44 1 yıl
1. dünya problemleri
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Ironim 1 yıl
Derdinizi
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Hyponsoinage 1 yıl
Apple hamburgeri şüphesiz içlerinde en güzel görüneni diye yazmamışlar haberde hayret
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yusufd84 1 yıl
apple haritalarda yıllardır Ayfonkarahisar yazıyormuş
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10ff 1 yıl
Sorun su ki ulkemizde o hamburgeri bile almak bir dert...
apple cilar yakinda ac kalinca emoji hamburgerleri yemeye baslar...
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Spleace 1 yıl
Herkes böyle dert mi olur diyorda büyük bir tasarım hatası ve yanlışı bu. Çocuğun birinin çizdiği resmi değil koskoca Google in yaptığı emojiyi konuşuyoruz.
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Guest-BE1B1A792 1 yıl
Konu ciddi umarim bir an önce bu yanlisa son verirler.
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Kartal Göz 1 yıl
Ve siz de bunu haber diye paylaştınız sayın DH editörü, öyle mi?
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fthkn 1 yıl
Bu salaklar bunları tartışırken Kin Jong kafalarına bir tane atom bombası atsa rahatlarım lan. Bu mu kaldı gündem? Özellikle Google merkezine bir atom dünyanın yarı sorununu kökünden çözer.
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Serdar 1 yıl
Tek dertleri buysa güzel işmiş.
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Her isi ters giden adam 1 yıl
Karnim acikti haberi okuyunca
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