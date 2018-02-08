Google’ın ilk nesil Pixel telefonları mikrofon hatasını bilmesine rağmen sattığı iddia ediliyor

LG’nin G4 ile başlayan ve V20 modeline kadar devam eden sistemin açılamaması sorunu nedeniyle tazminat ödemesinin ardından bir dava da ilk nesil Google Pixel telefonlar için açılıyor.

Sorun büyüyor

Google Pixel telefonlarında mikrofon bileşeninin hatalı olduğunun bilinmesine rağmen satışına devam edildiğini iddia eden mağdur kullanıcılar, Girard Gibbs LLC hukuk bürosu aracılığıyla Google’a dava açtı. Girard Gibbs ayrıca LG davasını kazanan büro olarak biliniyor.

Geçen yılın başlarından itibaren bazı Google Pixel ve Pixel XL telefonlarında bir mikrofon problemi yaşanmaya başlanmıştı. Mart 2017 tarihinde Google bir açıklama yaparak lehimde oluşan çatlak sonucunda mikrofonlardan bir tanesinin arıza yaptığı belirtilmişti.

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Google mikrofon problemi yaşayan kullanıcılara garanti kapsamında değişim önermişti. Buna rağmen değiştirilen telefonlarda da aynı hata devam etti ve bazı telefonlar belirtilen sürenin çok sonrasında değiştirildi. Yani kullanıcılar her şekilde mağdur oldu.

Google’ın henüz konu ile ilgili resmi bir açıklaması yok. Bununla birlikte LG’den tazminat kazanan hukuk bürosunun Google’ı da zorlayabileceği ifade ediliyor.

Yeni nesil Google Pixel 2 telefonlarda da bir takım şikayetler ortaya çıkmıştı. OLED ekranda siyah izler kalması, kasa içerisinden bir takım çıtırtılar gelmesi bunlar arasında. Bazıları yazılım güncellemeleri ile giderildi ancak donanım kaynaklı olanlar devam ediyor. Hukuk bürosunun bu seri için de dava hazırlığı içerisinde olduğu ifade ediliyor.