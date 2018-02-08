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Cep Telefonları ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Google’ın ilk nesil Pixel telefonları mikrofon hatasını bilmesine rağmen sattığı iddia ediliyor

Sorunlu olarak piyasaya çıkan ve sorunu giderilemeyen elektronik cihazlar kullanıcıları mağdur ediyor. Google Pixel serisi kullanıcıları halen daha mikrofon probleminden mağdur.
1 yıl
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Cep Telefonları
Ekrem71
Haber Editörü
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LG’nin G4 ile başlayan ve V20 modeline kadar devam eden sistemin açılamaması sorunu nedeniyle tazminat ödemesinin ardından bir dava da ilk nesil Google Pixel telefonlar için açılıyor.

Sorun büyüyor

Google Pixel telefonlarında mikrofon bileşeninin hatalı olduğunun bilinmesine rağmen satışına devam edildiğini iddia eden mağdur kullanıcılar, Girard Gibbs LLC hukuk bürosu aracılığıyla Google’a dava açtı. Girard Gibbs ayrıca LG davasını kazanan büro olarak biliniyor.

Geçen yılın başlarından itibaren bazı Google Pixel ve Pixel XL telefonlarında bir mikrofon problemi yaşanmaya başlanmıştı. Mart 2017 tarihinde Google bir açıklama yaparak lehimde oluşan çatlak sonucunda mikrofonlardan bir tanesinin arıza yaptığı belirtilmişti.

Ayrıca Bkz. "Apple artık en büyük saat üreticisi"

Google mikrofon problemi yaşayan kullanıcılara garanti kapsamında değişim önermişti. Buna rağmen değiştirilen telefonlarda da aynı hata devam etti ve bazı telefonlar belirtilen sürenin çok sonrasında değiştirildi. Yani kullanıcılar her şekilde mağdur oldu.

Google’ın henüz konu ile ilgili resmi bir açıklaması yok. Bununla birlikte LG’den tazminat kazanan hukuk bürosunun Google’ı da zorlayabileceği ifade ediliyor.

Yeni nesil Google Pixel 2 telefonlarda da bir takım şikayetler ortaya çıkmıştı. OLED ekranda siyah izler kalması, kasa içerisinden bir takım çıtırtılar gelmesi bunlar arasında. Bazıları yazılım güncellemeleri ile giderildi ancak donanım kaynaklı olanlar devam ediyor. Hukuk bürosunun bu seri için de dava hazırlığı içerisinde olduğu ifade ediliyor. 

 

https://www.androidauthority.com/pixel-owners-complaint-google-microphone-issues-836060/ Yorum Yaz
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cngzmls 1 yıl en beğenilen
Lg' ye güvenip telefon ürettirirse olacağı bu.
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cngzmls 1 yıl en beğenilen
Lg' ye güvenip telefon ürettirirse olacağı bu.
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alito 1 yıl
Şu Google da iki eliyle bir telefon doğrultamadı. Ne çıkardıysa problemli geldi.
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mladenbmv 1 yıl
daha dün tüketici hakem heyetine başvurdum lg g4 paralel ithalat evo .anakart arızasından dolayı 370 tl istediler neymiş kenarlarda darbe varmış,kenarda darbe olsada ekranda çizik bile yok ama kenardan darbeden diye anakartı bozulmuş servis öyle diyor.paralel ithalar tlf alınmaz başı ağrır insanın.kardeşimde samsung a6 var iki sefer ekran değişti su bile kaçtığı halde değiştirdiler.aslında artık tlf firmaları arızalı tlf ların yerine doğrudan tlf vermeleri gerek çünkü tlf gidince resim v.s hepsi gidiyor bı kaybın zararını karşılamaları gerek firmalar.
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cptANGRIST 1 yıl
adamların davalarını takip ederseniz önceden dehşet verici bilgileri toplayıp markalara bunlarla ilgi sorulara net yanıtlar vermeleri gerektiğini hatırlatıyorlar.
hatırladığım kadarıyla yedek parça stoklarına ulaşıp arızası bilinen parçanın stok bilgilerinde satılması öngörülen rakamın yarısına yakın bulmuşlar fakat arızalı olduğu bilinmeyen normal diğer parçalarda bu rakam x (%10 dan az ama yanlış bilgi vermek istemem) olduğunu söylüyorlar..
ilgi çekici gelişmeler oluyor bu adamların davalarında kuru gürültü yapmadan dolu dolu geçiriyor. :)
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turyunus 1 yıl
Böyle olacak ise her markaya dava açılması lazım, çok saçma bir durum. Apple pil, anten, bükülme sorunu; Htc pembe kamere; Sony şu geçiren cihazlar; LG neresinden tutsan sorun; oneplus her türlü bilgi kaçakçılığı; Samsung pil sorunu; amoled veya oled ekran kullanılan cihazlarda yanma ve mavi ekran sorunu...
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