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Google'ın klavye uygulaması Gboard, 500 milyon indirme sayısını aştı

Google'ın kısa süre önce yeni özelliklerle donatarak Gboard adı altında Android kullanıcılarına sunduğu klavye uygulaması 500 milyon indirme sayısını geride bıraktı.
2 yıl
19,9b
1
71
Mobil Uygulamalar
Onur Seven
Haber Editörü
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Google geçtiğimiz ay yenileyerek ek özelliklerle donattığı Google Klavye uygulamasını "Gboard" adı altında Android kullanıcılarına sunmuştu. Uygulama, an itibariyle Google Play Store'da 500 milyon indirme sayısını geçmiş durumda.
Gboard artık Google Fotoğraflar, Dropbox, YouTube ve Skype da dahil olmak üzere yarım milyar indirmeyi aşan uygulama grubunun bir parçası olmuş durumda. Google'ın mesajlaşma uygulaması Allo'nun henüz 50 milyon indirme sayısına ulaştığını belirtelim.
Açıkçası, Gboard iki hafta içinde 500 milyon yüklemeye ulaşmadı, ancak son güncelleme indirme sayısını yükselterek kilometre taşına ulaşması için yeterli oldu. Gboard, 120'den fazla dili destekleyen ve diller arasında anında geçiş yapmanız için çok dilli yazma özelliğine sahip fonksiyonel bir klavye uygulaması olarak tanımlanıyor. Dahası, çok sayıda otomatik düzeltme seçeneğinin yanı sıra kişisel sözlüğe manuel olarak sözcük ekleme araçları da var.

Gboard, GIF'leri ve emojileri destekliyor

Beklendiği gibi Gboard, GIF ve emoji desteği de sunuyor. GIF'leri aramak ve arkadaşlarınızla paylaşmak için klavyeyi kullanabiliyorsunuz. Gboard ayrıca emojileri daha kolay bulmanızı sağlayacak emoji arama özelliğine de sahip durumda.
Ayrıca Bkz. "CES 2017 öncesi Snapdragon 835'in sunumu ve slaytları sızdırıldı"
Gboard'a yapılan en yeni güncelleme Kaydırarak Yazma (Glide Typing) özelliğini getirdi. Kaydırarak Yazma, parmağınızı harften harfe kaydırarak daha hızlı yazabilmenizi sağlıyor. Uygulama, parmağınızı harften harfe kaydırırken yazmaya çalıştığınız kelimeyi bulmak için geliştirilmiş sözcük tahmin araçları ile geliyor.
Sesle yazma, klavye üzerindeki harflere basmak zorunda kalmadan hareket halindeyken metninizi söyleyerek kolayca yazdırmanızı sağlıyor. Gboard, yerleşik "Google Arama" özelliği de içeriyor. Böylece kullanıcılar yakındaki mağazalar ve restoranlar, videolar ve resimler, hava durumu tahminleri, haber makaleleri, spor karşılaşmalarının skorları ve daha pek çok şey de dahil olmak üzere Google üzerinden arama yapıp paylaşabiliyorlar.
Google Play Store: Gboard - Google Klavye

https://play.google.com/store/apps/details?id=com.google.android.inputmethod.latin Yorum Yaz
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filozof80 2 yıl en beğenilen
Swiftkey e devam.
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travers 2 yıl
Xperia klavyesini mumla arıyorum :/
1 Yanıt Yanıtla +12
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oktayakgoz 2 yıl
Klavye iyice Türkçe karakterler direk olsa çok daha iyi olurdu
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1 Avatar
I want to play a game 2 yıl
mail adresi hatırlama yok, birde tüm yazimlarda tahmin satırı çalışmıyor örneğin Chrome arama satırında birşeyler yazarken
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lrnts 2 yıl
eski versiyon gboard kullaniyorum baska klavyede bu kadar hizli yazamiyorum
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bautahn 2 yıl
valla ben anysoft keyboard kullaniyorum gboardi sevmedim
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YolumBilgelik 2 yıl bautahn
iambatuhan
valla ben anysoft keyboard kullaniyorum gboardi sevmedim

Türkçe karekterler geldi diye sevindim. Kullanayım dedim. Macera 1 gün sürdü. Sanki tuşlu telefonla yazıyordum. SwiftKey'ime geri döndüm.
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the fall of max payne 2 yıl
Ben de kullanıyorum çok memnunum bu klavye uygulamasından
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fox5578 2 yıl
Türkçe karakter yoksa kullanılmaz ki bu? Şu karakterleri getirmek çok mu zor anlamadım ki? Store daki klavyelerin %90 ı Türkçe karakter desteklemiyor.
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YolumBilgelik 2 yıl fox5578
fox5578
Türkçe karakter yoksa kullanılmaz ki bu? Şu karakterleri getirmek çok mu zor anlamadım ki? Store daki klavyelerin %90 ı Türkçe karakter desteklemiyor.

Türkçe harf dizilimi geldi
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yasinbjk1903 2 yıl
ğ,ü,ş,i,ö,ç.ı bunlarda olsaydı iyi olurdu
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N920C 2 yıl
google Chrome da falan tahmin satırında çıkmıyor tahminler, Chrome arama çubuğu altına doğru çıkıyor onada tıklayınca arama yapıyor tek kelime tek kelime şeklinde mi arama yapacaz google da, bu yüzden kullanılmıyor google klavye
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YolumBilgelik 2 yıl
İos için Türkçe dil desteği gelmiş diyorlar. Android için de yakınmış
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xmen121 2 yıl
Bunu bi deneyim
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1800210022 2 yıl
T9'suz yapamadığım için mecbur TouchPal, varsa T9 destekli başka bir uygulama, tavsiyelere açığım
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NS_85 2 yıl 1800210022
T9 derken kastettiğiniz tuş takımı şeklindeki dizilişse Xperia Klavyede var

Resmin büyük halini görebilmek için tıklayın
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