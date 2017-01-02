Google'ın klavye uygulaması Gboard, 500 milyon indirme sayısını aştı

Google geçtiğimiz ay yenileyerek ek özelliklerle donattığı Google Klavye uygulamasını "Gboard" adı altında Android kullanıcılarına sunmuştu. Uygulama, an itibariyle Google Play Store'da 500 milyon indirme sayısını geçmiş durumda.

Gboard artık Google Fotoğraflar, Dropbox, YouTube ve Skype da dahil olmak üzere yarım milyar indirmeyi aşan uygulama grubunun bir parçası olmuş durumda. Google'ın mesajlaşma uygulaması Allo'nun henüz 50 milyon indirme sayısına ulaştığını belirtelim.

Açıkçası, Gboard iki hafta içinde 500 milyon yüklemeye ulaşmadı, ancak son güncelleme indirme sayısını yükselterek kilometre taşına ulaşması için yeterli oldu. Gboard, 120'den fazla dili destekleyen ve diller arasında anında geçiş yapmanız için çok dilli yazma özelliğine sahip fonksiyonel bir klavye uygulaması olarak tanımlanıyor. Dahası, çok sayıda otomatik düzeltme seçeneğinin yanı sıra kişisel sözlüğe manuel olarak sözcük ekleme araçları da var.

Gboard, GIF'leri ve emojileri destekliyor

Beklendiği gibi Gboard, GIF ve emoji desteği de sunuyor. GIF'leri aramak ve arkadaşlarınızla paylaşmak için klavyeyi kullanabiliyorsunuz. Gboard ayrıca emojileri daha kolay bulmanızı sağlayacak emoji arama özelliğine de sahip durumda.

Ayrıca Bkz.

"CES 2017 öncesi Snapdragon 835'in sunumu ve slaytları sızdırıldı"

Gboard'a yapılan en yeni güncelleme Kaydırarak Yazma (Glide Typing) özelliğini getirdi. Kaydırarak Yazma, parmağınızı harften harfe kaydırarak daha hızlı yazabilmenizi sağlıyor. Uygulama, parmağınızı harften harfe kaydırırken yazmaya çalıştığınız kelimeyi bulmak için geliştirilmiş sözcük tahmin araçları ile geliyor.

Sesle yazma, klavye üzerindeki harflere basmak zorunda kalmadan hareket halindeyken metninizi söyleyerek kolayca yazdırmanızı sağlıyor. Gboard, yerleşik "Google Arama" özelliği de içeriyor. Böylece kullanıcılar yakındaki mağazalar ve restoranlar, videolar ve resimler, hava durumu tahminleri, haber makaleleri, spor karşılaşmalarının skorları ve daha pek çok şey de dahil olmak üzere Google üzerinden arama yapıp paylaşabiliyorlar.

Google Play Store: Gboard - Google Klavye

https://play.google.com/store/apps/details?id=com.google.android.inputmethod.latin