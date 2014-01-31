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Operatörler - Kurumsal Haberler ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Google'ın son çeyrek gelirleri 16.86 milyar dolar oldu

5 yıl
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Operatörler - Kurumsal Haberler
Ekrem71
Haber Editörü
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Google'ın son çeyrek gelirleri 16.86 milyar dolar oldu

İnternetin en büyük arama motoru olmasının yanısıra bir milyarı geçen cihaz sayısı ile Android ekosistemine de sahip olan Google, bu açıdan reklam gelirlerini de sürekli artırıyor. Firmanın mobil Safari tarayıcısında varsayılan arama motoru olması da ayrı bir etken konumunda.

Firmanın geçen yıl son çeyreğe ilişkin paylaştığı verilere göre elde edilen toplam gelir 16.86 milyar dolar olarak gerçekleşti. Bu rakam önceki yıl aynı döneme göre yüzde 17 artış yaşandı.
Firma son çeyrekte 3.38 milyar dolar net gelir elde ederek yıl bazında yaklaşık yüzde 14 civarında yükselişe imza attı. Google'ın kendi siteleri 10.55 milyar dolar gelir üretti. Google'ın ortak siteleri ise 3.52 milyar dolar gelir elde etti. 

Bununla birlikte Motorola'nın kayıpları sürüyor. Son çeyrekte 384 milyon dolar zarar eden Motorola'nın yıl toplamındaki kaybı ise 1.2 milyar doları buldu. Ancak Google Motorola'yı 2.91 milyar dolara satarak bu zararı bir nevi karşılamış oldu.

http://investor.google.com/earnings/2013/Q4_google_earnings.html Yorum Yaz
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12 Angry Men 5 yıl en beğenilen
Paraya bak biz döner alıcak para bulamıyoruz bazen. :D
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okan_cehapelioglu 5 yıl
adamlar yapıyor
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Dark Knıght 5 yıl
''yuh''
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BlackNigga 5 yıl
Adamlar ne kazanıyor be :)
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Godolphin 5 yıl
Rakamları daha yüksek bekliyor insan niye bilmiyorum.
1 Yanıt Yanıtla
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Glorfindel1907 5 yıl Godolphin
Godolphin

Rakamları daha yüksek bekliyor insan niye bilmiyorum.

her yerde o google yazısını gördüğümüz için sanırım
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serdar.45 5 yıl
mobil teknoloji en çok ona yaradı appleden ilham alarak baya kendine alan açtı sonucunda dünyaya yön veriyor :)
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CaRviLLE 5 yıl
safari değil chrome
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Glorfindel1907 5 yıl
sahibi bu haberi okuyunca ne hissediyor acaba ben onu merak ediyorum
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outspoken 5 yıl
Gözlüklerini ve insansız arabalarını piyasaya çıkardığında(çıkarabilirse) muhtemelen gelirleri iki katına çıkacaktır.
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TeufeL-07 5 yıl
Motorolayı sattımıı ?
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Git-Gel 5 yıl
Bu paralar inşaat, yatak, yastık, kanepe, yok efenim yol yaptıkla kazanılacak paralar değil ya araplar gibi petrolün olacak yada ''elin gavuru'' dediğin insan gibi aklın olacak... :)
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Master_Evil 5 yıl
sektör büyütmeye de devam ediyorlar bravo
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keskin53 5 yıl
zenginin parası züğürdün çenesini yorarmış
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Rasim Ozan Kütahyalı. 5 yıl
Oha paraya bak
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