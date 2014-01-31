Google'ın son çeyrek gelirleri 16.86 milyar dolar oldu





İnternetin en büyük arama motoru olmasının yanısıra bir milyarı geçen cihaz sayısı ile Android ekosistemine de sahip olan Google, bu açıdan reklam gelirlerini de sürekli artırıyor. Firmanın mobil Safari tarayıcısında varsayılan arama motoru olması da ayrı bir etken konumunda.





Firmanın geçen yıl son çeyreğe ilişkin paylaştığı verilere göre elde edilen toplam gelir 16.86 milyar dolar olarak gerçekleşti. Bu rakam önceki yıl aynı döneme göre yüzde 17 artış yaşandı.

Firma son çeyrekte 3.38 milyar dolar net gelir elde ederek yıl bazında yaklaşık yüzde 14 civarında yükselişe imza attı. Google'ın kendi siteleri 10.55 milyar dolar gelir üretti. Google'ın ortak siteleri ise 3.52 milyar dolar gelir elde etti.





Bununla birlikte Motorola'nın kayıpları sürüyor. Son çeyrekte 384 milyon dolar zarar eden Motorola'nın yıl toplamındaki kaybı ise 1.2 milyar doları buldu. Ancak Google Motorola'yı 2.91 milyar dolara satarak bu zararı bir nevi karşılamış oldu.

http://investor.google.com/earnings/2013/Q4_google_earnings.html