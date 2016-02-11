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Google'ın sürücüsüz otomobil yazılımı bir şofördür!

Google'ın sürücüsüz otomobillere ilişkin en istemediği şey müdahaleye açık yapıda olmasının zorunlu kılınması. Teknoloji devine federal ölçekte istediği destek gelmeye başladı.
3 yıl
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Otomobil Teknolojileri
Serhat Çevik
Haber Editörü
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Google'ın sürücüsüz otomobil yazılımı bir şofördür!

California Motorlu Araçlar Dairesi’nin sürücüsüz otomobillerin her zaman şoför müdahalesine açık olacak şekilde gerekli donanımlara sahip olması (direksiyon, gaz ve fren), ve otomobilin yol alabilmesi için şoför koltuğunda birinin bulunması gerekliliği yönünde ki kararı Google için üzücü bir kısıtlama olarak gündeme gelmişti. 
Google, direksiyon ve pedalları kaldırmanın altında yatan asıl nedeni, bilgisayarın kararlarına müdahale edecek kişilerin kazaya sebep verebilecek davranışlar göstermesi olarak belirtiyor.
Teknoloji devi, California’dan çıkan kararın ardından, ABD Ulusal Otoyol Trafik Güvenliği Kurumu’na (NHTSA) mevcut düzenlemelerde söz konusu otonom otomobiller olduğunda hangi maddeler için istisna yapılabileceğinin netleştirilmesi için başvuru yapmıştı.  
Google'ın sürücüsüz otomobil yazılımı bir şofördür!
 
Örneğin, Federal Motorlu Araçlar Güvenlik Standartları (FMVSS) kuralları gereğince frenler, ayak pedalları ile “aktive” edilmek zorunda. Google’ın sürücüsüz otomobilinde ise pedal olmaksızın frenler elektrik ile kontrol ediliyor ve fren pedalı bulunmuyor. Sinyal kolu zorunluluğu da Google için cevaplanması gereken sorulardan biriydi çünkü sürücüsüz otomobilinde bulunmuyor.  Denge kontrol yazılımının direksiyon hareketlerinden elde ettiği verileri değerlendirmesi zorunluluğu, Google’ın direksiyonu bulunmayan otomobili için nasıl değerlendirilmeli? Google, otonom otomobiller için  bu ve benzer düzenlemelere NHTSA tarafından nasıl istisnalar gösterilecek bunları bilmek istemişti.
NHTSA, olumlu bir tavır sergileyerek konu ile ilgili görüşlerini bildiren yazılı cevabını Google’a gönderdi. Sürücüsüz otomobil yazılımını “şoför” olarak değerlendirdiklerini ve otonom otomobillerin şoför müdahalesine gerek olmaksızın tam otonom şekilde yapılandırılabileceğini belirtti.
NHTSA, Google’a gönderdiği yazıda insanlar tarafından hızlanma, kontrol, fren, sinyal lambaları gibi konularda araç sürüş sistemine müdahale edilmesinin güvenlik sorunları oluşturabileceği yaklaşımını doğru bulduklarını belirtti. 
Daha doğru düzenlemeler yapılması ve kesin kararlara varılması için Google’ın daha fazla veri sağlaması gerektiğini belirten kurum, firmanın sürücüsüz otomobil çalışmalarının şu anki hali devam etmesi yönünde cesaret artırıcı bir tutum sergilemiş oldu. Google’ın dikkat etmesi gereli hususları netleştiren kurum, California eyaletinin peşin tavrını ülke geneli için yönlendirici bulmamış görünüyor. 


http://www.automobilemag.com/features/news/nhtsa-says-google-self-driving-software-counts-as-the-cars-driver/ Yorum Yaz
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OverClocK1ng 3 yıl
Doom II
doğru da ne olduğunu değil kimin üretimi olduğunu sordum.


Ben ürettim.
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emre1393 3 yıl
O çirkin araçlar prototip
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Doom II 3 yıl
doğru da ne olduğunu değil kimin üretimi olduğunu sordum.
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Doom II 3 yıl
şu çirkin araç kimin üretimi
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