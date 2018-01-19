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Google’ın yapay zekâ kamerası sertifika onaylarında göründü

Kullanıcının deklanşöre basmasına gerek bırakmadan ortamı analiz ederek uygun olan en iyi zamanda video kaydını başlatan Google Clips akıllı kamera yakında satışa çıkıyor.
1 yıl
2b
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6
Video Kameralar
Ekrem71
Haber Editörü
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Ekim ayında Pixel 2 akıllı telefon serisi ile birlikte tanıtılan ve yapay zekâ temelli teknolojisi ile ilgi odağı olan Google Clips kamerası henüz bir çıkış tarihine sahip değil. Kamera sertifika onaylarına henüz başvuruyor.  

Akıllı kamera

Google Clips yapay zekâ tarafından kontrol edilen bir sisteme sahip. Böylece kullanıcının deklanşöre dokunmasına gerek kalmıyor. Google kullanıcıların karşısındaki ile ilgilenirken bir yandan da kayıt yapmaya uğraşmasını istememiş.

Google Clips daha çok evcil hayvan sahipleri ve ebeveynler için geliştirilmiş zira sadece sessiz kayıt yapıyor. Yani bildiğimiz tarzda sesli video kaydı mevcut değil.

Yapay zekâ algoritmalarını kendi bünyesine çalıştıran cihaz, ortamı analiz ederek kayıt yapmak için en iyi zamanı kolluyor. Veri tabanındaki tanıdık yüzler, evcil hayvanlar, sevinen veya gülümseyen insanlar cihazı harekete geçirmeye yetiyor. Arka kısmındaki klipsi stand olarak da işe yarıyor. Böylece herhangi bir yere yerleştirilebiliyor.

Ayrıca Bkz. "Alcatel 3C duyuruldu: İşte özellikleri ve fiyatı!"

12MP çözünürlüğünde bir sensöre sahip olan kamera 130 derecelik geniş açılı çekimler yapabiliyor. Saniyede 15 kare çekebilen kamera yaklaşık 3 saatlik kullanım süresi sunuyor. Fotoğraf ve video yanında GIF oluşturabilmek de mümkün.

Kayıtlar 16GB kapasiteli bellekte saklanıyor ve WiFi veya USB Tip-C üzerinden transfer edilebiliyor. Çekim esnasında ön kısımda bir LED uyarısı beliriyor ve kullanıcı gizliliği korunmuş oluyor.

250$ fiyat etiketine sahip Google Clips için geçen yılın sonları işaret edilmişti ancak görünen o ki yapay zekâ teknolojisinin optimizasyonu ancak yetişmiş. ABD haberleşme komisyonu - FCC onayı almasından sonra piyasaya çıkacak. Bu da bahar aylarını bulabilir.

 

https://www.theverge.com/circuitbreaker/2018/1/17/16901814/google-clips-camera-fcc-filing-release-date Yorum Yaz
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_FaCtS_ 1 yıl
ebeveynler için diyor ve ses yok videoda,
şaka gibi
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INumber1OneI 1 yıl
google'ın girmediği sektör kaldı mı ya :D
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Amd64x2 1 yıl
Dünyadaki nüfus sürekli artar ama toplam zeka sabit kalir. Murphy'nin ne demek istediği artık daha iyi anlaşılıyor.
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deniz_sea 1 yıl
Vatandaşının yüzünü güldürebilen ülkelerde işe yarayabilir. Ama bizim ülkede pek bir işe yaramaz bu :(
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Silent Guardian 1 yıl
Yapay zeka mı bu ya?

Abicim gülen yüz görünce çekeceksin diyorsun çekiyor. Yapay zeka mı şimdi bu?

Bak şöyle örnek vereyim;
Deklanşöre bas———>Fotoğraf çek
Gülümseyen yüz gör———>Fotoğraf çek

Deklanşörün yerini gülen yüz alıyor. Çoğu telefonda var artık gülen yüz görünce selfie çekiyor. Yalan mı?
1 Yanıt Yanıtla +1
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St Batuhan 1 yıl Silent Guardian
Silent Guardian

Yapay zeka mı bu ya?

Abicim gülen yüz görünce çekeceksin diyorsun çekiyor. Yapay zeka mı şimdi bu?

Bak şöyle örnek vereyim;
Deklanşöre bas———>Fotoğraf çek
Gülümseyen yüz gör———>Fotoğraf çek

Deklanşörün yerini gülen yüz alıyor. Çoğu telefonda var artık gülen yüz görünce selfie çekiyor. Yalan mı?

İyi işte yapay :) Yani yapay bu kadarını yapıyor. Senin yüz halini görüntü işlemeden geçirip fotoğraf çekiyor. Yani buna dair işlem yapıp karar veren bir mekanizma var ortada. O nedenle isminin hakkını veriyor. İnsan da farklı değil. Yapılan eylemlerin temelinde sebepler yatar. Gülümseyen bebeğini çeken ebeveynlere de zeka yok sizde diyebilir misin? Gülüşünü görüp de çekeyim diyor ve işlemi gerçekleştiriyor. Alışılmış bir durumun taklidi var 2 tarafta da.

Tabii aletin ortam analizi ve çekmek için önceki verilerden yararlanması gibi şeylerle başlangıç için güzel olduğu düşünülebilir. Fiyatı biraz abartı ama zaman içinde geliştirilirse (görüntü işleme ve sahibiyle iletişime geçme açısından) güzel şeyler sağlayacaktır.
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