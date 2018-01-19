Google’ın yapay zekâ kamerası sertifika onaylarında göründü

Ekim ayında Pixel 2 akıllı telefon serisi ile birlikte tanıtılan ve yapay zekâ temelli teknolojisi ile ilgi odağı olan Google Clips kamerası henüz bir çıkış tarihine sahip değil. Kamera sertifika onaylarına henüz başvuruyor.

Akıllı kamera

Google Clips yapay zekâ tarafından kontrol edilen bir sisteme sahip. Böylece kullanıcının deklanşöre dokunmasına gerek kalmıyor. Google kullanıcıların karşısındaki ile ilgilenirken bir yandan da kayıt yapmaya uğraşmasını istememiş.

Google Clips daha çok evcil hayvan sahipleri ve ebeveynler için geliştirilmiş zira sadece sessiz kayıt yapıyor. Yani bildiğimiz tarzda sesli video kaydı mevcut değil.

Yapay zekâ algoritmalarını kendi bünyesine çalıştıran cihaz, ortamı analiz ederek kayıt yapmak için en iyi zamanı kolluyor. Veri tabanındaki tanıdık yüzler, evcil hayvanlar, sevinen veya gülümseyen insanlar cihazı harekete geçirmeye yetiyor. Arka kısmındaki klipsi stand olarak da işe yarıyor. Böylece herhangi bir yere yerleştirilebiliyor.

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12MP çözünürlüğünde bir sensöre sahip olan kamera 130 derecelik geniş açılı çekimler yapabiliyor. Saniyede 15 kare çekebilen kamera yaklaşık 3 saatlik kullanım süresi sunuyor. Fotoğraf ve video yanında GIF oluşturabilmek de mümkün.

Kayıtlar 16GB kapasiteli bellekte saklanıyor ve WiFi veya USB Tip-C üzerinden transfer edilebiliyor. Çekim esnasında ön kısımda bir LED uyarısı beliriyor ve kullanıcı gizliliği korunmuş oluyor.

250$ fiyat etiketine sahip Google Clips için geçen yılın sonları işaret edilmişti ancak görünen o ki yapay zekâ teknolojisinin optimizasyonu ancak yetişmiş. ABD haberleşme komisyonu - FCC onayı almasından sonra piyasaya çıkacak. Bu da bahar aylarını bulabilir.