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Google’ın yapay zekası Siri’den daha yüksek IQ’ya sahip

Bugün hemen her akıllı telefonda artık bir yapay zeka asistanı yer alıyor. Peki bu asistanlar ne kadar zeki? Araştırmacılar bunu bulmak için IQ testi yapıyor.
1 yıl
5,1b
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23
Cep Telefonları
Ekrem71
Haber Editörü
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Yapay zeka teknolojileri günlük hayatımızda önemli bir yere sahip durumda. Son kullanıcıya ulaşan hizmetlerde daha odaklı çalışmak veya kaynak kullanımını otomatikleştirmek için yapay zeka teknolojilerinden yararlanılıyor.

Çok zeki

Giderek daha gelişmiş hale gelen yapay zekalar artık IQ testlerine de konu olmaya başladı. Cornell Üniversitesi araştırmacıları gelinen son noktayı anlayabilmek amacıyla Google’ın yapay zekası ile Apple’ın Siri asistanını testlere sokmuş. Rekabetten galip çıkan taraf ise Google olmuş.

Google Assistant gibi hizmetlere temel oluşturan Google’ın yapay zekası henüz yeni olmasına rağmen testlerden 47.28 puan almayı başarmış. 6 yılı geride bırakan Siri ise 23.9 puanda kalmış.

Ayrıca Bkz. "Windows 10 mobil son günlerini yaşıyor"

Araştırmacılar çalışmanın halen erken aşamada olduğunu belirtiyor. Google, Baidu gibi yapay zeka teknolojileri geliştiren firmaların son iki yılda çok büyük ilerleme kaydettiğini belirten ekip, yine de Siri’nin 6 yıllık tecrübesi olduğunu ve bunun da büyük bir avantaj sağladığını ifade ediyor.

Gerçekten de Siri ilk tanıtıldığı zaman akıllı telefon pazarında rakibi yoktu. Apple’ın büyük yatırımlar yaptığı yapay zeka asistanı kendinden sonra gelenlere ilham kaynağı oldu. Google, Samsung, Baidu, Microsoft gibi devler dijital asistan için hızlı bir sürecin içerisine girdiler ve kendi teknolojilerini oluşturdular. Bugün kendine has avantajları olan pek çok yapay zeka asistanı akıllı telefonlarda kendisine yer buluyor. Elbette bundan da en çok tüketici faydalanıyor.

 

https://www.tweaktown.com/news/59429/googles-ai-much-higher-iq-apples-siri/index.html Yorum Yaz
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Sazankiller 1 yıl en beğenilen
Siri nin zeka seviyesi düşük olması normal çünkü kullananlar genelde havacı onbaşı.
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defected 1 yıl
üzerine para verseler kullanmayacağım dünyanın en gereksiz 2. teknolojisi
1. si de evde gözlük takıp 3d film izleyememizi sağlayan sefalet 3d tv'ler
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SEO-Uzmanı 1 yıl
aklın yolu bir ise
bu iki farklı yapay zeka
ileride şirket birleşmesiyle
yeni bir zeka formatına gelecektir !
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kadirirdem 1 yıl
Birde biz tam olarak kullanabilsek süper olacak.
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hamza5806 1 yıl
Yav he he hic ios cihazim yok ama sesli asistaninin arkasinda bu kadar duran yillardir gelistiren ve giderek de fonksiyonlarini yayan sadece apple var her dakika soyle iyi boyle iyi diye yeni bir sey cikiyor ici fos 1 yil sonra yerinde yeller esiyor
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435 1 yıl
2007'den beri macbook ve iphone kullanıcısıyım, siri 'den nefret ediyorum. Ellerim kirliyken bazen kullanmak zorunda kalıyorum, saçımı başımı yoldurtuyor.
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ObjektifPoint.Net 1 yıl
siriyi gerçekten asistan olarak kullanan kişi sayısı çok az Türkiye'de. Oyuncak niyetine kullananlar, asosyaller için sevgili, küfür edenler, evlenmek isteyenler vb bir çok şey. Apple siri'ye söylenenleri yayınlasa en saçma cahilce şeyler bizden çıkar.
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niyatovic 1 yıl
herşeyi kullanıcılarından öğreniyorlar...
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Krone 1 yıl
Şimdilik bu sesli asistanlık işinlerini en iyi Google Home ve Amazon Echo yapıyor. Telefonlardaki asistanlar yetersiz.
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KiriN 1 yıl
ikisi de tatmin edici cevapları veremiyor. Zaman geçirmek için iyi ama fazla bir beklenti varsa :D en az 60 IQ şart.
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engurlu 1 yıl
Siri nin 3 cevabından biri ya " ilginç bir soru " ya da "ne dediğinden emin değilim" ..
Hele Bixby nin marifetlerinden sonra Siri baya bi gerizekalı kalıyor..
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Feint-TR 1 yıl engurlu
Orijinalden alıntı: engurlu
Siri nin 3 cevabından biri ya " ilginç bir soru " ya da "ne dediğinden emin değilim" ..
Hele Bixby nin marifetlerinden sonra Siri baya bi gerizekalı kalıyor..

he bixby he

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