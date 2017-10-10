Google’ın yapay zekası Siri’den daha yüksek IQ’ya sahip

Yapay zeka teknolojileri günlük hayatımızda önemli bir yere sahip durumda. Son kullanıcıya ulaşan hizmetlerde daha odaklı çalışmak veya kaynak kullanımını otomatikleştirmek için yapay zeka teknolojilerinden yararlanılıyor.

Çok zeki

Giderek daha gelişmiş hale gelen yapay zekalar artık IQ testlerine de konu olmaya başladı. Cornell Üniversitesi araştırmacıları gelinen son noktayı anlayabilmek amacıyla Google’ın yapay zekası ile Apple’ın Siri asistanını testlere sokmuş. Rekabetten galip çıkan taraf ise Google olmuş.

Google Assistant gibi hizmetlere temel oluşturan Google’ın yapay zekası henüz yeni olmasına rağmen testlerden 47.28 puan almayı başarmış. 6 yılı geride bırakan Siri ise 23.9 puanda kalmış.

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Araştırmacılar çalışmanın halen erken aşamada olduğunu belirtiyor. Google, Baidu gibi yapay zeka teknolojileri geliştiren firmaların son iki yılda çok büyük ilerleme kaydettiğini belirten ekip, yine de Siri’nin 6 yıllık tecrübesi olduğunu ve bunun da büyük bir avantaj sağladığını ifade ediyor.

Gerçekten de Siri ilk tanıtıldığı zaman akıllı telefon pazarında rakibi yoktu. Apple’ın büyük yatırımlar yaptığı yapay zeka asistanı kendinden sonra gelenlere ilham kaynağı oldu. Google, Samsung, Baidu, Microsoft gibi devler dijital asistan için hızlı bir sürecin içerisine girdiler ve kendi teknolojilerini oluşturdular. Bugün kendine has avantajları olan pek çok yapay zeka asistanı akıllı telefonlarda kendisine yer buluyor. Elbette bundan da en çok tüketici faydalanıyor.