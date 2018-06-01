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Google'ın yapay zekasının Wikipedia'ya güvenmesi skandalla sonuçlandı

Arama devi Google, Wikipedia'nın sunduğu bilgilere güvenince, California Cumhuriyetçi Partisi'nin ideolojisini "Nazizim" olarak listeledi. Bu ilginç olayın detayları haberimizde.
11 ay
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Web Siteleri
Uğur Seven
Teknoloji Editörü
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İnternet dünyasının en büyük arama motoru Google'ın yapay zekası bu kez baltayı taşa vurdu diyebiliriz. Vice News'in haberine göre arama devi Google'ın yapay zekâsı California Cumhuriyetçi Partisi'nin ideolojisini "Nazizm" olarak göstererek büyük bir skandala yol açtı.

Google: Bu tip vandallıkları tespit edecek teknolojimiz var

Google'da herhangi bir arama yaptığımızda, konuyla ilgili bilgilerin Wikipedia'dan alınarak ekranın sağına kart şeklinde yerleştirdiğini biliyoruz. Featured Snippets adı verilen bu özellik Google'ın arama motoruna eklediği yapay zekânın bir ürünü ve çoğu zaman oldukça işimize yaradığı bir gerçek.
Geçtiğimiz hafta bir Wikipedia kullanıcısının California Cumhuriyetçi Partisi'nin sayfasına ideoloji olarak "Nazizm"i eklemesi, Google'ın arama sonuçlarındaki karta bu ibareyi de eklemesine yol açtı. Bir hafta boyunca görünen bu "Nazizm" ibaresinin Perşembe günü kaldırıldığı öğrenildi.
Google konuyla ilgili olarak: "Wikipedia'daki vandalizmin arama sonuçlarımızda görünmesine üzüldük. Arama sonuçlarını listelemeden önce bu tür kötüye kullanımları tespit eden sistemlerimiz mevcut ancak bazen hatalar olabiliyor ve bu da bunlardan biri." açıklamasını yaptı. ABD Temsilciler Meclisi Üyesi Kevin McCarthy bu gelişmenin skandal olduğunu belirtirken, California Cumhuriyetçi Partisi'nin Google'a karşı nasıl bir tavır sergileyeceği ise henüz bilinmiyor.

https://motherboard.vice.com/en_us/article/435n9j/google-republicans-are-nazis-explanation Yorum Yaz
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interwap 11 ay
Biri özgürce veri girmiş.
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Artunç 11 ay
Bizde Wikipedia yasaklı olduğu için bir sıkıntı olmuyor.

Bu tip sıkıntılar olabilir adamlar gerekeni yapıp sonucu çözüme kavuşturmuş ancak birilerini ne kadar tatmin etti onu bilemeyeceğim..
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Omisis046 11 ay
Moderatörler farkedemeyince istediği şeyi ekliyorlar tabi.
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1BilimAdamı 11 ay
Yapay zekaya yalan öğretilmemiş henüz, hala çocuk gibi gördüğünü direk söylüyor.
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SigSauer6 11 ay
Wikipedia kapandı, bir günde cahil kaldık.(!)
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ozgurrdunya 11 ay SigSauer6
Araştırana kaynak çok okuduktan sonra.
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smart1978 11 ay
Onemli olan fark edilmesi . Duzen var kacis yok.
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