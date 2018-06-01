Google'ın yapay zekasının Wikipedia'ya güvenmesi skandalla sonuçlandı

İnternet dünyasının en büyük arama motoru Google'ın yapay zekası bu kez baltayı taşa vurdu diyebiliriz. Vice News'in haberine göre arama devi Google'ın yapay zekâsı California Cumhuriyetçi Partisi'nin ideolojisini "Nazizm" olarak göstererek büyük bir skandala yol açtı.

Google: Bu tip vandallıkları tespit edecek teknolojimiz var

Google'da herhangi bir arama yaptığımızda, konuyla ilgili bilgilerin Wikipedia'dan alınarak ekranın sağına kart şeklinde yerleştirdiğini biliyoruz. Featured Snippets adı verilen bu özellik Google'ın arama motoruna eklediği yapay zekânın bir ürünü ve çoğu zaman oldukça işimize yaradığı bir gerçek.

Geçtiğimiz hafta bir Wikipedia kullanıcısının California Cumhuriyetçi Partisi'nin sayfasına ideoloji olarak "Nazizm"i eklemesi, Google'ın arama sonuçlarındaki karta bu ibareyi de eklemesine yol açtı. Bir hafta boyunca görünen bu "Nazizm" ibaresinin Perşembe günü kaldırıldığı öğrenildi.

Google konuyla ilgili olarak: "Wikipedia'daki vandalizmin arama sonuçlarımızda görünmesine üzüldük. Arama sonuçlarını listelemeden önce bu tür kötüye kullanımları tespit eden sistemlerimiz mevcut ancak bazen hatalar olabiliyor ve bu da bunlardan biri." açıklamasını yaptı. ABD Temsilciler Meclisi Üyesi Kevin McCarthy bu gelişmenin skandal olduğunu belirtirken, California Cumhuriyetçi Partisi'nin Google'a karşı nasıl bir tavır sergileyeceği ise henüz bilinmiyor.

https://motherboard.vice.com/en_us/article/435n9j/google-republicans-are-nazis-explanation