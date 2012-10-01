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Google'ın yeni Nexus akıllı telefonu Android 4.2 Jelly Bean sürümüyle birlikte bu ay resmiyet kazanabilir

6 yıl
7,7b
1
45
Cep Telefonları
Bilal Akgündüz
Haber Editörü
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2010'dan beri Nexus markası altında HTC, Motorola, Samsung ve ASUS gibi üreticilerle işbirliğine giderek mobil cihazlar geliştirip piyasaya süren Google, bu yıl stratejilerinde önemli bir değişiklik yapmaya hazırlanıyor. Nexus programını önümüzdeki tatil sezonunda beş üreticiye kadar yaymayı planlayan yazılım devinin yeni nesil akıllı telefonunu bu ay içerisinde resmen duyuracağına dair iddialar yayılmaya başladı bile. Daha önce önemli sızıntılar gerçekleştiren AndroidAndMe sitesinin kurucusu Taylor Wimberly, geçtiğimiz haftalarda irtibata geçtiği güvenilir üç farklı endüstri kaynağından yeni Nexus'un önümüzdeki 30 gün içerisinde tanıtılacağı bilgisini edinmiş.
Zaten internet siteleri tarafından ifşa edildiğini belirtilen telefonun yeni bir işletim sistemi versiyonuyla birlikte geleceği iddia ediliyor. Bazı kaynaklar Android 5.0'ın çıkış yapmasını beklerken, son büyük güncelleme olan Jelly Bean kapsamındaki Android 4.2 gibi bir sürümün dağıtılma olasığı ağır basıyor. Yeni Nexus'un üreticisinin de geçmişte yayınlanan söylentilerle gün yüzüne çıktığını ifade eden sitenin kaynakları, üstü kapalı olarak LG'yi işaret ediyor olabilir. Çünkü sanal medyada çoğunlukla Google'ın yeni amiral gemisinin LG Optimus G tabanlı bir model olabileceğinden bahsedilmişti. LG Optimus Nexus isminin de birkaç farklı adresten onay aldığına şahit olmuştuk.
Ekim ayı içerisinde düzenlenecek bir basın organizasyonunda resmen duyurulup, Android takımının başındaki isim olan Andy Rubin'in katılacağı ay sonundaki AllThingsD: Dive Into Mobile konferansında sergileneceği tahmin ediliyor. Satışın ise; Kasım ayında Google Play Store üzerinden başlatılacağı düşünülüyor. Son iki senedir kendi markasını taşıyan ürünleri tatil sezonu ve sonrasında tüketiciyle buluşturan Mountain View merkezli teknoloji devinin bu yıl da yine aynı şekilde Kasım sonunda başlayan satış açısında verimli bu zaman dilimini hedefleyeceğinden şüphemiz yoktu. Yayılan son söylentiler de bu öngörüyü destekler nitelikte.
4.7 inç büyüklüğünde WXGA (1280 x 768 piksel) TrueHD IPS+ ekran, 1.5GHz dört Krait işlemci ve Adreno 320 GPU'lu Snapdragon S4 Pro APQ8064 çipset, 2GB RAM, 13MP kamera ve yeni bir pil teknolojisiyle üretilerek %60 daha verimli hale getirilen 2,100mAh'lik bir bataryanın mevcut olduğu Optimus G'nin benzer donanım ve tasarım özelliklerini yapısında barındıran, ancak saf Google tecrübesiyle oluşturulmuş en yeni Jelly Bean alt sürümünün yüklü olacağı bildirilen Optimus Nexus'a 5 inç üstü segmentinde HTC'nin DIx kod adlı modeli ve alt segmentte Samsung Galaxy Nexus Plus eşlik edebilir. Yeni Nexus programının detaylarını önümüzdeki günlerde öğrenebilmeyi umuyoruz.

http://androidandme.com/2012/09/news/rumor-next-nexus-phone-with-new-android-release-coming-in-the-next-30-day Yorum Yaz
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General. 6 yıl en beğenilen
xperia nexus olsun taştan olsun alırım
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zetnakah 6 yıl
Yemin ediyorum kusmak üzereyim. Android seven biri olarak yeter diyorum bu ne yahu? Haftada bir yeni android sürümü?? 4.2 nedir? daha satılan cihazların yüzde kaçı 4.1 sürümüne geçti.!! İyice soğudum valla..!!
Yemin ediyorum kusmak üzereyim. Android seven biri olarak yeter diyorum bu ne yahu? Haftada bir yeni android sürümü?? 4.2 nedir? daha satılan cihazların yüzde k...
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1 Yanıt Yanıtla +11
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homeedition88 6 yıl
Hali hazırda Apple'ın karizması bir miktar çizilmişken daha doğrusu apple hata yapmış iken Google daha akıllıca davranarak 4.1 in piyasaya daha hızlı yayılması için üretici firmalara destek verseydi sanki daha etkili bir iş ortaya çıkardı.
Piyasadaki ürünlerin çoğu kışa doğru ancak 4.1 güncellenebilecekken google 4.2 sürümünü çıkartıyorsa anlayın ki bundan sonra android ne kadar açık kaynak kodlu bir işletim sistemi kalsada doğru dürüst güncelleme desteği alabilmek için google menşeili ürünleri satın almak gerekecek...
Hali hazırda Apple'ın karizması bir miktar çizilmişken daha doğrusu apple hata yapmış iken Google daha akıllıca davranarak 4.1 in piyasaya daha hızlı yayılması ...
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TeknolojiUstası 6 yıl
Ben alcaksam LG yada Apple alırım kardeşim.Nexusu açıkcası sevmem.
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ahenk21 6 yıl
Bu japonlarim kafasi cok calisyor google destek verince baya ust seyiye bir tel olucak yecuc mwcuc olmasinlar bize tellefonlarla sasirtip durdular bu ne arkadas ben daha ics gormedm 4.2 tuhaf oldm
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caglet 6 yıl
5 Nexususun her birinde yeni jb mi taniticak yoksa :D
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emre1393 6 yıl
insanlar android telefonlarına güncelleme çıkmıyor diye şikayet ediyor ve haklılar da.
ama şirketler bunu yeni çıkarttıkları/çıkaracakları telefonları satabilmek için bu şekilde davranıyor.
epılcılarda durum farklı, senede bir telefon çıkarıp ona yine kendi yazılım güncellemelerini sunuyor.
google ise aha ben kaba inşaatı yaptım, gerisi size ait diyor. Ama araya kendisinin desteklediği modelleri de piyasaya sürüyor. böylece bir miktar epılın yaptığını yapıyor. ama üreticilerle beraber çalışırken onlarda bir yerden sonra kendini düşünüyor.
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FlyingUnderpants 6 yıl
Donanım: top class
yazılım: saf android
fiyat: google telefonları eşdeğerlerine nazaran ucuz çıkıyor. misal galaxy nexus 1,1ootl ye satılıyor. bu da taş çatlasa 1,3oo civarı satılır ve fiyat olarakta bir hayli avantajlı.
kısaca şu dönem akıllı telefon arayanların tek tercihi olması lazım.
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Amedra 6 yıl
ozon3


Lepanto

O değil de, Optimus G ayarında bir Nexus çıkarmak çok saçma geliyor bana. Eğer çıkarsa, LG'nin ballandıra ballandıra tanıttığı Optimus G iş yapmaz ki, LG neden kendi cihazının satışlarını baltalasın? Ya farklı donanım ekipmanlarına sahip olarak çıkar LG'nin Nexus'u, ya da Optimus G yeni Nexus modeli olabilir, uluslararası pazara Nexus adıyla açılabilir ki bu daha mantıklı gibi ortaya atılan iddiaları da göz önüne alırsak.

+1 ayrica 895 dolar diyorsa turkiyeye 1600 den gelir


Bence daha da fazla.
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qwerty89 6 yıl
zetnakah
Yemin ediyorum kusmak üzereyim. Android seven biri olarak yeter diyorum bu ne yahu? Haftada bir yeni android sürümü?? 4.2 nedir? daha satılan cihazların yüzde kaçı 4.1 sürümüne geçti.!! İyice soğudum valla..!!

Hocam zaten Nexus'un amacı güncellemeleri daha kolay dağıtmak. Dediğin argüman Nexus cihazları için geçerli değil.
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Python 6 yıl
Nexus cihazlar yazılım yönünden piyasada belki en sorunsuz cihazlar donanım gücü artık belli bir seviyeye gelmiş durumda ne tür yenilikler gelecek bekliyoruz bakalım.
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3dfx 6 yıl
Çıksın çıksın çok iyi haberler bunlar piyasadaki telefonlar iyice eskidi artik değişim şart .
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Makaroncu 6 yıl
Asparagas haberlere inanmayın :)
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GNEX 6 yıl
Güncellemelerin gecikmesiyle google arasında bir bağlantı kuramadım, tamamen üreticilerin tutumları. Mesela galaxy nexus sahibisiniz, yakju değilde yakjuxw sürümü almış olunda alın bakalım güncellemeyi... Güncellemesi Samsung tarafından yapılan nexus'lar belki daha 4.1 sürümü almadılar bile. Forum'dan aldığım bilgiler ile yakju flashlayıp 4.1 almıştım, demekki sorun google değil üreticiler . Hr cihaza güncelleme vermek istemiyorlar , hele hele jelly bean 'e bence çoğu vermek istemiyor. Bunun da sebebi pazarlama , jb donanımı çok iyi kullanıyor ve akıcı çalışıyor , jb den önce nexus takılarak çalışan bir cihazdı şimdi dedikleri gibi , yağ gibi akıyor. Google dan tek beklentim şu kapalı servisleri açması , nexus'lar ABD pazarı için bana kalırsa , Google'ın satışlarını Samsung gibi durdurmak kolay iş değil. Ayrıca Japonya gibi büyük bir pazar daha var ...
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