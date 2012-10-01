Google'ın yeni Nexus akıllı telefonu Android 4.2 Jelly Bean sürümüyle birlikte bu ay resmiyet kazanabilir





2010'dan beri Nexus markası altında HTC, Motorola, Samsung ve ASUS gibi üreticilerle işbirliğine giderek mobil cihazlar geliştirip piyasaya süren Google, bu yıl stratejilerinde önemli bir değişiklik yapmaya hazırlanıyor. Nexus programını önümüzdeki tatil sezonunda beş üreticiye kadar yaymayı planlayan yazılım devinin yeni nesil akıllı telefonunu bu ay içerisinde resmen duyuracağına dair iddialar yayılmaya başladı bile. Daha önce önemli sızıntılar gerçekleştiren AndroidAndMe sitesinin kurucusu Taylor Wimberly, geçtiğimiz haftalarda irtibata geçtiği güvenilir üç farklı endüstri kaynağından yeni Nexus'un önümüzdeki 30 gün içerisinde tanıtılacağı bilgisini edinmiş.

Zaten internet siteleri tarafından ifşa edildiğini belirtilen telefonun yeni bir işletim sistemi versiyonuyla birlikte geleceği iddia ediliyor. Bazı kaynaklar Android 5.0'ın çıkış yapmasını beklerken, son büyük güncelleme olan Jelly Bean kapsamındaki Android 4.2 gibi bir sürümün dağıtılma olasığı ağır basıyor. Yeni Nexus'un üreticisinin de geçmişte yayınlanan söylentilerle gün yüzüne çıktığını ifade eden sitenin kaynakları, üstü kapalı olarak LG'yi işaret ediyor olabilir. Çünkü sanal medyada çoğunlukla Google'ın yeni amiral gemisinin LG Optimus G tabanlı bir model olabileceğinden bahsedilmişti. LG Optimus Nexus isminin de birkaç farklı adresten onay aldığına şahit olmuştuk.

Ekim ayı içerisinde düzenlenecek bir basın organizasyonunda resmen duyurulup, Android takımının başındaki isim olan Andy Rubin'in katılacağı ay sonundaki AllThingsD: Dive Into Mobile konferansında sergileneceği tahmin ediliyor. Satışın ise; Kasım ayında Google Play Store üzerinden başlatılacağı düşünülüyor. Son iki senedir kendi markasını taşıyan ürünleri tatil sezonu ve sonrasında tüketiciyle buluşturan Mountain View merkezli teknoloji devinin bu yıl da yine aynı şekilde Kasım sonunda başlayan satış açısında verimli bu zaman dilimini hedefleyeceğinden şüphemiz yoktu. Yayılan son söylentiler de bu öngörüyü destekler nitelikte.

4.7 inç büyüklüğünde WXGA (1280 x 768 piksel) TrueHD IPS+ ekran, 1.5GHz dört Krait işlemci ve Adreno 320 GPU'lu Snapdragon S4 Pro APQ8064 çipset, 2GB RAM, 13MP kamera ve yeni bir pil teknolojisiyle üretilerek %60 daha verimli hale getirilen 2,100mAh'lik bir bataryanın mevcut olduğu Optimus G'nin benzer donanım ve tasarım özelliklerini yapısında barındıran, ancak saf Google tecrübesiyle oluşturulmuş en yeni Jelly Bean alt sürümünün yüklü olacağı bildirilen Optimus Nexus'a 5 inç üstü segmentinde HTC'nin DIx kod adlı modeli ve alt segmentte Samsung Galaxy Nexus Plus eşlik edebilir. Yeni Nexus programının detaylarını önümüzdeki günlerde öğrenebilmeyi umuyoruz.

http://androidandme.com/2012/09/news/rumor-next-nexus-phone-with-new-android-release-coming-in-the-next-30-day