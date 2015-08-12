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Google'ın yeni üst şirketi Alphabet'e BMW engeli

3 yıl
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Operatörler - Kurumsal Haberler
Oğuz Avcı
Editör
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Google'ın yeni üst şirketi Alphabet'e BMW engeli
 
Google'ın kurucusu ve tepe yöneticileri Larry Page ile Sergey Brin kısa bir süre önce tarihi bir karara imza atarak çatı şirket Alphabet'i kurdu. Bu kararın ardından hayatına arama motoru olarak başlayan Google'ın üzerindeki yük azaltılırken, dallanıp budaklanan bir çok faaliyet artık çatı şirket Alphabet tarafından yönetilecek.
Ancak yeni şirketin önünde ufak bir engel bulunuyor. O da ticari hakların BMW'ye ait olması. Şirket bu marka adıyla araç filolarına servis hizmeti sunarken alphabet.com adresinin de sahibi konumunda. Google her ne kadar internet sitesini abc.xyz olarak seçse de açıklamanın yapıldığı akşam BMW'nin sayfasının trafiği aşırı yüklemeye maruz kalmış.
Aslında herhangi bir şekilde yolu kesişmediği sürece şirketlerin aynı isme sahip olmasında bir problem yok. Ancak problem burada başlıyor. Alphabet'in alt şirketi olan Google'ın sürücüsüz araç girişimleri bu sektörde iki şirketin kesişmesine neden oluyor.
The New York Times'da yer alan habere göre BMW ticari markayı ve alan adını satmaya pek istekli değil. Hatta otomobil üreticisinin marka ihlalinden dolayı şikayette bulunmayı değerlendirdiği de konuşuluyor. Alphabet henüz konuyla ilgili herhangi bir açıklamada bulunmadı.

http://www.engadget.com/2015/08/11/google-alphabet-bmw-trademark/ Yorum Yaz
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homeedition88 3 yıl en beğenilen
Adamlar google'in sahibi ama isim koyarken google a bakmamislar baskasi kullaniyor mu diye :)))
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Volkanbaba 3 yıl
O değilde Alphabet güzel bahis sitesi ismi olurdu
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hunt_etehen 3 yıl
o değilde görseldeki "mad sex" imali küp yazı nedir arkadaş. ya bi dikkat edip tasarlasalar ya hiçmi dikkat etmiyorlar al sana illimunati işte :)
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Virinom 3 yıl
O da sorun mu ya BMW'yi satın alır ne olacak. Hem sürücüsüz araçlar için marka bulunmuş olur.
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free4200 3 yıl
Artık domain in bir önemi kalmadı. Muhtemelen domainleri abc.xyz/... şeklinde olacak ve google da Alphabet diye arandığı zaman bu domain en üst sırada yer alacaktır. Zaten hem organizasyon hem de finansal açıdan kurulmuş bir formal yapı. Sadece resmiyette önemi var yani. Google yani Alphabet gerçekten geleneksel bir şirket olmadığını kanıtlıyor her açıdan.
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kadirirdem 3 yıl
bence aralarında anlaşırlarsa sorun olmaz eğer mahkemelik olursa google isimi değiştirmek zorunda olabilir...
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exent4246o 3 yıl
Google bu kadar amatörce bir hatayı nasıl yapmış.
Gerçi Nest gibi facia bir firmayı satın alıp Google Brillo'nun temeline koyması en saçma hareketleri olmuş.
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Volkanbaba 3 yıl
O değilde Alphabet güzel bahis sitesi ismi olurdu
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homeedition88 3 yıl en beğenilen
Adamlar google'in sahibi ama isim koyarken google a bakmamislar baskasi kullaniyor mu diye :)))
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EnemyDestroyeD 3 yıl homeedition88
homeedition88
Adamlar google'in sahibi ama isim koyarken google a bakmamislar baskasi kullaniyor mu diye :)))

lol
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darkest earth 3 yıl
Takmayın kafanıza. Koskoca Google tepe şirket kurarken araştırmayacak mı kimin nesiymiş bu diye. Hiçbir şey olmaz. Zaten Google'ın akıllı araç bölümü X Labs sorumluluğunda bu da yeni Alphabet'in ayrı bir alt şirketi.

Resmin büyük halini görebilmek için tıklayın
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DeepMind 3 yıl
abc.xyz bence gayet anlamlı.Alphabet.com a gerek yok.Alıcaksa da Alphabetinc.com domainini satın alsınlar.Bu arada .xyz ye baya talep artışı yaşanmış bu gelişmelerden sonra.
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Das Boot 3 yıl
Halen erişim sağlanamıyor siteye
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