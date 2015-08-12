Google'ın yeni üst şirketi Alphabet'e BMW engeli

Google'ın kurucusu ve tepe yöneticileri Larry Page ile Sergey Brin kısa bir süre önce tarihi bir karara imza atarak çatı şirket Alphabet'i kurdu. Bu kararın ardından hayatına arama motoru olarak başlayan Google'ın üzerindeki yük azaltılırken, dallanıp budaklanan bir çok faaliyet artık çatı şirket Alphabet tarafından yönetilecek.

Ancak yeni şirketin önünde ufak bir engel bulunuyor. O da ticari hakların BMW'ye ait olması. Şirket bu marka adıyla araç filolarına servis hizmeti sunarken alphabet.com adresinin de sahibi konumunda. Google her ne kadar internet sitesini abc.xyz olarak seçse de açıklamanın yapıldığı akşam BMW'nin sayfasının trafiği aşırı yüklemeye maruz kalmış.

Aslında herhangi bir şekilde yolu kesişmediği sürece şirketlerin aynı isme sahip olmasında bir problem yok. Ancak problem burada başlıyor. Alphabet'in alt şirketi olan Google'ın sürücüsüz araç girişimleri bu sektörde iki şirketin kesişmesine neden oluyor.

The New York Times'da yer alan habere göre BMW ticari markayı ve alan adını satmaya pek istekli değil. Hatta otomobil üreticisinin marka ihlalinden dolayı şikayette bulunmayı değerlendirdiği de konuşuluyor. Alphabet henüz konuyla ilgili herhangi bir açıklamada bulunmadı.

http://www.engadget.com/2015/08/11/google-alphabet-bmw-trademark/