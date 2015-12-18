Görme engelli kişilerin hayatını kolaylaştıracak eldiven

Görme engelli kişilerin hayatlarını bir nebze daha olsun kolaylaştırmak için çalışmalarına devam eden bilim insanları, bu sefer dokunulan objenin ne olduğunu gösteren özel bir eldiven konsepti ile karşımıza çıktı.

Arkansas ile Nevada Üniversitesileri ortaklığında geliştirilmeye başlanan ve Ulusal Sağlık Enstitüsü'nden üç yıl için 820 bin dolar destek gören eldiven teknolojisi, görme engelli kişilerin çevrelerindeki objelerin şeklini, konumunu ve boyutunu algılayabilmesine yardımcı oluyor. Bunu bünyesinde yer alan yüksek çözünürlüklü kamera, sıcaklık ve dokunma sensörleri ile yerine getiren teknoloji, elde edilen bu verileri ise kişilere titreşim ile sesli geri bildirim şeklinde aktarıyor.





Projenin başında yer alan doçent Yantao Shen, geliştirmeye başladıkları sistemim görme engelli kişiler yanında robot anatomisi için de büyük vaatler sunabildiğini sözlerine ekliyor. Aynı zamanda görme engelli kişilerin hareket kabiliyetlerini arttırma ve rahatça dolaşabilmelerine yardımcı olma amacını da üzerine alan eldiveninin kısa zaman içerisinde satışa çıkması beklenmiyor.

http://www.engadget.com/2015/12/17/robotic-glove-will-allow-the-blind-to-see-with-their-hands/