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Görme engelliler için geliştirilen Sesli Adımlar uygulamasının kullanım alanları genişliyor

Türk Telekom'un sosyal sorumluluk projesi kapsamında geliştirdiği Sesli Adımlar uygulamasının, kullanım alanlarını genişletmek adına Antalya Büyükşehir Belediyesi Hizmet binasında kullanıma sunuldu.
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Mobil Uygulamalar
Burç Coşkunkan
Teknoloji Editörü
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Görme engelliler için geliştirilen Sesli Adımlar uygulamasının kullanım alanları genişliyor
Türkiye'de iletişim sektörünün önde gelen isimlerinden Türk Telekom'un sosyal sorumluluk projesi kapsamında geliştirdiği Sesli Adımlar uygulamasının kullanım alanları, her geçen gün daha da genişliyor. Görme engelli vatandaşlarımızın kapalı alanlarda gideceği yerleri daha rahat bulabilmelerini sağlayan uygulama, Antalya Büyükşehir Belediyesi Hizmet binasında faaliyete geçirildi. Uygulamanın yapılan test kullanışı herkesten tam not aldı.
Uygulamanın lansman töreni Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Sayın Menderes Türel ve Türk Telekom Genel Müdür Yardımcısı Ümit Önal ile TÜRKSAT yönetiminin katılımıyla gerçekleşti. Uygulama hakkında açıklama yapan Türel;  “Antalya’nın bütününe yönelik akıllı yönetim konusunda önemli adımlar atıyoruz. Bugün de ‘Akıllı sağlık’ başlığı altında, engelli kardeşlerimiz için sesli adımlar projesini başlatıyoruz. Büyükşehir Belediyesi olarak, engelli kardeşlerimizin maddi ve manevi her türlü ihtiyacına cevap vermeye çalışıyoruz” dedi.
Proje hakkında konuşma gerçekleştiren Türk Telekom Genel Müdür Yardımcısı Ümit Önal ise;  “Bu proje, dünyada ve Türkiye’de ilkleri barındırıyor. Bu uygulama, engellilerin bağımsız şekilde hareket etmelerini sağlıyor. Tamamen ücretsiz olan uygulamamız sayesinde, görme ve işitme engelliler kamu binaları, üniversite kampüsleri, havalimanları ve alışveriş merkezleri başta olmak üzere günlük ve karmaşık alanlar içerisinde herhangi bir yardıma yardıma ihtiyaç duymadan gitmek istediklere yere kolayca gidebiliyorlar. Tüm engelliler tarafından Türkiye’de 9 ilden 38 farklı noktadan, yurt dışında ise 5 lokasyonda kullanılabilen Sesli Adımlar, bugüne kadar 30 binden fazla kez indirilirken, 200 binden fazla kez kullanılmakta. Uygulamamıza, mevcut Türkçe ve İngilizce dil seçeneklerinin yanı sıra, Almanca ve Arapça da ekleyeceğiz” dedi.

Sesli Adımlar uygulaması 

Sesli Adımlar, bina içi ortamları doğru tanımlama ve konumlama özelliğini bünyesinde bulunduran, kullanıcı dostu bir uygulama. Şu an dünya üzerinde birçok farklı şehirde hizmet veren Sesli Adımlar, NFB (Amerikan Ulusal Körler Federasyonu)’de gerçekleştirdiği proje ile global pazarda sesini duyurmuştu. Sesli Adımlar uygulaması ayrıca, geçtiğimiz yıl Mobil Dünya Kongresi (MWC) kapsamında gerçekleştirilen GLOMO Ödülleri’nde “Erişilebilirlik ve Kapsayıcılık için En İyi Mobil Kullanım” kategorisinde birincilik ödülü kazanmıştı. 
Sesli Adımlar uygulaması, görme engelli insanların ücretsiz olarak faydalanabildiği, alışveriş merkezi, havalimanı, kampüs, cami, hastane, tatil köyü gibi büyük ve karmaşık planlanan yapılar ve alanlar içerisinde herhangi bir yardıma ihtiyaç duymadan gitmek istedikleri yeri, akıllı telefonu ile bulmalarını veya o an nerede olduklarını anlamalarını sağlıyor. Uygulama yalnızca iOS11 üzeri Apple cihazlarda kullanılırken, diğer operatör kullanıcıları da faydalanabiliyor.
Sesli Adımlar: App Store 

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