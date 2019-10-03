Grafen elektrik iletiminde devrim yaratabilir

Yıllardır enerji verimliliğini en iyi seviyelere getirmek için farklı iletken teknolojileri üzerinde çalışmalar yapılıyor. Bilim dünyasında henüz keşfedilen ve büyük potansiyeli olan grafen maddesi kendisini bir kez daha gösterdi.

Sihirli Açı

Normalde iletken olarak tabir edilen metaller elektriği dirençli olarak aktardığı için haliyle enerji kaybı ve ısınma ortaya çıkıyor. Süper iletkenler ise hiçbir direnç olmadan kayıpsız bir şekilde elektriği aktarabiliyor.

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Keşfeden bilim adamlarına Nobel ödülü kazandıran grafen maddesi bu kez süper iletken olma yolunda önemli bir adım attı. Ohio Üniversitesi araştırmacıları grafen içerisindeki karbon atomlarına 1 ila 1.2 derece açı oluşturacak şekilde ikinci bir karbon atom katmanı ekledi. Sihirli Açı olarak tabir edilen bu yöntem ile grafen bir süper iletkene dönüştü.

Araştırmacılar grafen maddesinin süper iletken haline getirilmesi ile pek çok sektörde devrim olacağını düşünüyor. Elektrik iletim hatları, iletişim hatları, ulaşım hatları gibi pek çok alanda yüksek sıcaklıkların gerekli olduğu durumlarda bile grafenin işe yarayacağı düşünülüyor. Şimdilik grafen kullanıma sunulacak kadar hazır hale gelmiş değil ancak araştırmalar devam ediyor.