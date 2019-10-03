Giriş
DH ile Giriş
Üye değil misiniz? Yeni Hesap Oluştur Sosyal Ağ ile Bağlan
Yardıma ihtiyacınız mı var? Giriş Paneli
Son Aramalarınız TEMİZLE
    Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
    Header'ı Tuttur
    Header'da Teknoloji Gündemi
    Anasayfa
    Büyük Slayt ve Popüler Haberler
    Döşeme Stili Ana Akış
    Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
    İçerikleri Yeni Sekmede Aç
    Detay Sayfaları
    Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
    Site Tercihleri
    Renk Seçenekleri
    Gece Modu (Koyu Tema)
    Sadece Videolar için Gece Modu
    Detaylı Site Tercihleri
    Alternatif Enerji ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    Grafen elektrik iletiminde devrim yaratabilir

    Ohio Devlet Üniversitesi araştırmacıları grafen maddesindeki karbon atomlarına belirli bir açıda ikinci karbon katmanı ekleyerek süper iletken elde etmeyi başardı.
    1 hf.
    4,4b
    2
    9
    Alternatif Enerji
    Ekrem71
    Haber Editörü
    Bildirimi Aç Bildirim Açık
    Grafen elektrik iletiminde devrim yaratabilir

    Yıllardır enerji verimliliğini en iyi seviyelere getirmek için farklı iletken teknolojileri üzerinde çalışmalar yapılıyor. Bilim dünyasında henüz keşfedilen ve büyük potansiyeli olan grafen maddesi kendisini bir kez daha gösterdi.

    Sihirli Açı

    Normalde iletken olarak tabir edilen metaller elektriği dirençli olarak aktardığı için haliyle enerji kaybı ve ısınma ortaya çıkıyor. Süper iletkenler ise hiçbir direnç olmadan kayıpsız bir şekilde elektriği aktarabiliyor.

    Ayrıca Bkz. "Deep Fusion özelliği iOS 13.2 ile geliyor"

    Keşfeden bilim adamlarına Nobel ödülü kazandıran grafen maddesi bu kez süper iletken olma yolunda önemli bir adım attı. Ohio Üniversitesi araştırmacıları grafen içerisindeki karbon atomlarına 1 ila 1.2 derece açı oluşturacak şekilde ikinci bir karbon atom katmanı ekledi. Sihirli Açı olarak tabir edilen bu yöntem ile grafen bir süper iletkene dönüştü.

    Araştırmacılar grafen maddesinin süper iletken haline getirilmesi ile pek çok sektörde devrim olacağını düşünüyor. Elektrik iletim hatları, iletişim hatları, ulaşım hatları gibi pek çok alanda yüksek sıcaklıkların gerekli olduğu durumlarda bile grafenin işe yarayacağı düşünülüyor. Şimdilik grafen kullanıma sunulacak kadar hazır hale gelmiş değil ancak araştırmalar devam ediyor.

     


    https://www.tweaktown.com/news/67906/new-superconductor-discovery-change-energy-efficiency-forever/index.html Yorum Yaz
    En Beğenilen Yorumlar Yorum Yaz
    pcrex 1 hf. en beğenilen ozzzy222
    olan olmuş da farkında değilsin
    1 Yanıt Yanıtla +12
    İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
    Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
    Ulan Musk 1 hf.
    Sıcaklıktan bahsedilmemiş. Eğer yüksek sıcaklıklarda da süper iletkenliğini koruyabiliyorsa asıl devrim o olur.
    Yanıtla
    İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
    antigravity74100 1 hf.
    Dilerim en kısa zamanda hayata geçer. Benim de bu konudaki en büyük hayalim süper iletken mıknatıslar.
    Yanıtla
    İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
    V4LKyR 1 hf.
    Oda sıcaklığında mı acaba?
    Yanıtla +1
    İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
    ssbrutality 1 hf.
    ya niye yaaaE bizimde bor'umuz var yaaaE, ondan niye yapmiler über iletken yaaaE
    Yanıtla
    İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
    darkaura 1 hf.
    grafen mucize materyal. tek sorun bir kac milimetreden santimetreden uzun uretemiyor olusumuz.
    Yanıtla +1
    İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
    ozzzy222 1 hf.
    Ben de bugün 3 tane ülker çikolata yediğimde bana birşey olmadığını keşfettim
    1 Yanıt Yanıtla
    İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
    pcrex 1 hf. ozzzy222
    olan olmuş da farkında değilsin
    1 Yanıt Yanıtla +12
    İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
    sniper23 1 hf.
    5-10 yılı var. En büyük problem güvenirlik.
    Yanıtla
    İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
    Yorum Yaz Forumda Yanıtla
    B I U " İçerik Göm DH Video Twitter YouTube Instagram Vine Künye BSC Oyun IMDb - url img @
    Nasıl eklemek istersiniz?
    Önceki ve Sonraki İçerikler
    Daha Yeniler 1 hf. Elektrik hattından internet desem? "Tenda PH5 Wi-Fi Powerline incelemesi" 1 hf. Apple, hareket yakalama teknolojisi geliştiren IKinema şirketini satın aldı 1 hf. Apple Arcade'de denemeniz gereken 5 oyun 1 hf. Pixel, Samsung, Huawei ve Xiaomi telefonları etkileyen önemli bir Android güvenlik açığı tespit edildi 1 hf. 5 maddede Volkswagen'in Türkiye yatırımı 1 hf. iOS 13.1 ile kablosuz şarj istasyonlarına sınırlama geldi 1 hf. FIFA 20 oyuncularının kişisel verileri sızdırıldı 1 hf. Artık espor turnuvaları 5G üzerinden gerçekleşiyor 1 hf. Rusya'da ilginç dava: Apple yüzünden eşcinsel oldum! 1 hf. Alman şirketten F-35’i radarda yakaladık iddiası 1 hf. Hong Kong’da çatışma noktalarını gösteren uygulama Apple tarafından kaldırıldı 1 hf. SteelSeries yeni Sensei Ten oyuncu faresini duyurdu 1 hf. Türkiye için üretilen beşinci F-35 ilk uçuşunu yaptı 1 hf. Avrupa'nın uzay aracından inanılmaz Mars görüntüsü 1 hf. Marshall Major III Voice kulaklıklar Google Asistan ve 60 saat pil ömrüyle geliyor 1 hf. Epic Store'da bu hafta ücretsiz: Minit 1 hf. Instagram Threads uygulaması indirmeye sunuldu 1 hf. iPhone SE 2 beklentilerin dışında bir boyuta sahip olabilir 1 hf. Anadolu Isuzu, Brüksel'de elektrikli modellerini sergileyecek 1 hf. İBB'den daha fazla yolcu taşıyabilen yerli metrobüs hamlesi 1 hf. GÖRÜNTÜLENEN Grafen elektrik iletiminde devrim yaratabilir Sonraki Call of Duty: Mobile daha şimdiden 20 milyondan fazla indirildi 1 hf. Logitech MX Ergo ve MX Vertical inceleme | Bileğinizi düşünen fareler 1 hf. Intel yeni Core X işlemcilerini duyurdu 1 hf. Kimlik doğrulama özelliğini aktif eden kullanıcılara bir ay Origin Access Basic hediye 1 hf. LG’nin yeni kablosuz kulaklığı bakterileri öldürüyor 1 hf. Hile yapan Samsung'un cezası belli oldu: Galaxy S4 kullanıcılarına 10 dolar ödeyecek 1 hf. Kullanımdaki yerli üretim hava araçlarının sayısı 162’ye ulaştı 1 hf. Portekiz donanması, oyuncak arabalardan silah yapıyor 1 hf. 2020 Volkswagen Golf 8'in tanıtılacağı tarih belli oldu 1 hf. Ay'da yetiştirilen bitkinin yeni fotoğrafları yayımlandı 1 hf. Deep Fusion özelliği iOS 13.2 ile geliyor 1 hf. Sony PS4 çapraz platform desteği başlıyor 1 hf. Türkiye'den Facebook'a 1 milyon 600 bin liralık veri ihlali cezası 1 hf. Yeni nesil Intel işlemcilerle donatılan Surface Laptop 3 duyuruldu 1 hf. Satürn'ün uydusu Enceladus'ta 'yaşamın yapı taşları' bulundu 1 hf. Microsoft Surface Pro 7 duyuruldu 1 hf. Joaquin Phoenix'li Joker, gişeleri sallamaya geliyor 1 hf. Yılın sürprizi | Microsoft'tan Android telefon hem de çift ekranlı 1 hf. Samsung Galaxy Fold'un ekranı ancak 18.500 katlamaya dayanabildi 1 hf. Yeni kan testi 20 farklı kanser türünü teşhis edebiliyor Daha Eskiler
    Yükselişteki Paylaşımlar
    Chernobylite Gamescom 2019 Oynanış Videosu
    Bölüm Sonu Canavarı
    Sniper: Ghost Warrior Contracts'tan Oynanış Videosu Paylaşıldı
    Bölüm Sonu Canavarı
    İŞİNİZ OKULUNUZ KACTA BAŞLIYOR?
    DH Forum
    Mansur Yavaş: "Hani pkklıları Dolduruyorduk Belediye'ye, 10000...
    DH Forum
    Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
    Uygulama Haber
    Kuantum dolanıklığı kuramıyla bağlantılı fotonların görüntüsü ...
    Uygulama Haber
    CDC, elektronik sigara tüketicilerini uyarıyor
    Uygulama Haber
    Avustralya'lı bir balıkçı, geliştirdiği drone ile göl üzerinde...
    Uygulama Haber
    Koşarken kollarımızı neden bükeriz ?
    Uygulama Haber
    Sivrisinekler neden bazı kişilere daha fazla saldırır ?
    Uygulama Haber
    Alternatif Görünümler Geri Bildirim