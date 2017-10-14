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Gran Turismo Sport Beta'yı 1 milyondan fazla kişi oynadı

Önümüzdeki hafta piyasaya çıkacak Gran Turismo Sport'a yoğun ilgi var. Oyunun sınırlı açık betası 1 milyondan fazla PlayStation 4 kullanıcısı tarafından test edildi.
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Oyunlar
Onur Seven
Haber Editörü
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Gran Turismo serisinin son oyunu kısa bir süre sonra piyasaya çıkacak. Bunun öncesinde şirket tansiyonu yükseltmek için oyunun açık beta sürümünü yayınladı. Beta bile oyuncuların ilgisini çekmiş gibi görünüyor. Bir milyondan fazla kişinin PlayStation 4'te Gran Turismo Sport'un beta sürümünü test ettiğini açıklandı.
Açık beta sadece birkaç günle sınırlıydı zira oyunun tam sürümü çok yakında çıkacak. Beta sürümünü deneyemediyseniz birkaç gün daha sabretmeniz gerekecek.
Gran Turismo Sport yapımcısı Kazunori Yamauchi, sosyal medya hesabı hesabı üzerinden yaptığı açıklamada, Gran Turismo Sport'un açık beta sürümünde bir milyondan fazla oyuncu görmesinin kendisi için sürpriz olduğunu söyledi. Oyun, PS4 sahiplerinin oldukça ilgisini çekmiş gibi görünüyor. Zaten serinin kendine has sadık bir fan kitlesi de var.
PlayStation 4'e özel bir oyun olan Gran Turismo Sport önümüzdeki hafta Salı günü yani 17 Ekim'de Kuzey Amerika'da, 18 Ekim'de Avrupa'da ve 19 Ekim'de Japonya'da piyasaya çıkacak.

https://twitter.com/Kaz_Yamauchi/status/918361570345934848 Yorum Yaz
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DH Misafiri 1 yıl
Gran Turismo jenerasyonun en çok satan yarış oyunu olabilir. 4 milyonu geçer
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Krone 1 yıl
Güzel oyun yapmışlar ama araç sayısı çok az. Özellikle Ferrari'de Lambo'da doğru düzgün araç yok. Madem pist oyunu yapıyorsun koy oradan bi FXX, FXXK, 599XX, P1 GTR vs.
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axiprens 1 yıl
Gran turismo 2 deki gibi 50 turluk yarışlar olsa diye bekliyorum yıllardır ama boş
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tugares 1 yıl
Çıkmasını dört gözle bekliyorum.
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