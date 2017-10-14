Gran Turismo Sport Beta'yı 1 milyondan fazla kişi oynadı

Gran Turismo serisinin son oyunu kısa bir süre sonra piyasaya çıkacak. Bunun öncesinde şirket tansiyonu yükseltmek için oyunun açık beta sürümünü yayınladı. Beta bile oyuncuların ilgisini çekmiş gibi görünüyor. Bir milyondan fazla kişinin PlayStation 4'te Gran Turismo Sport'un beta sürümünü test ettiğini açıklandı.

Açık beta sadece birkaç günle sınırlıydı zira oyunun tam sürümü çok yakında çıkacak. Beta sürümünü deneyemediyseniz birkaç gün daha sabretmeniz gerekecek.

Gran Turismo Sport yapımcısı Kazunori Yamauchi, sosyal medya hesabı hesabı üzerinden yaptığı açıklamada, Gran Turismo Sport'un açık beta sürümünde bir milyondan fazla oyuncu görmesinin kendisi için sürpriz olduğunu söyledi. Oyun, PS4 sahiplerinin oldukça ilgisini çekmiş gibi görünüyor. Zaten serinin kendine has sadık bir fan kitlesi de var.

PlayStation 4'e özel bir oyun olan Gran Turismo Sport önümüzdeki hafta Salı günü yani 17 Ekim'de Kuzey Amerika'da, 18 Ekim'de Avrupa'da ve 19 Ekim'de Japonya'da piyasaya çıkacak.

https://twitter.com/Kaz_Yamauchi/status/918361570345934848