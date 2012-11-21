Giriş
DH ile Giriş
Üye değil misiniz? Yeni Hesap Oluştur Sosyal Ağ ile Bağlan
Yardıma ihtiyacınız mı var? Giriş Paneli
Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
Header'ı Tuttur
Header'da Teknoloji Gündemi
Anasayfa
Döşeme Stili Ana Akış
Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
İçerikleri Yeni Sekmede Aç
Detay Sayfaları
Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
Site Tercihleri
Renk Seçenekleri
Gece Modu (Koyu Tema)
Sadece Videolar için Gece Modu
Detaylı Site Tercihleri
Mobil Uygulamalar ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Grand Theft Auto: Vice City, 6 Aralık'ta Android ve iOS platformları için yayınlanacak

6 yıl
2,2b
1
62
Mobil Uygulamalar
Bilal Akgündüz
Haber Editörü
Bildirimi Aç Bildirim Açık

Rockstar Games, Grand Theft Auto serisinin altıncı oyunu olan Vice City'nin piyasaya sürülüşünün 10. yıldönümünde duyurduğu mobil yapımı hakkında yeni detaylar yayınladı. Daha önce paylaşılmamış Vice City görselleri, koleksiyon parçaları ve efsane yapımdan önemli sahneleri içeren onuncu yıla özel bir tanıtım videosuyla çıkış yapacak olan mobil GTA: Vice City sürümü, 6 Aralık'ta Android ve iOS için platformların resmi uygulama mağazalarında satışa sunulacak.
Yüksek çözünürlüklü cihazlara uygun hale getirilen grafikler, mobil ekosistemlere özel iyileştirmeler, gelişmiş karakter modellemeleri, ışık efektleri ve dokunmatik ekranlar için optimize edilen hedef alma, ateş etme ve diğer kontrolleri beraberinde getirecek olan oyun hakkında yeni detaylar ve özel tanıtım videosu önümüzdeki haftalarda Rockstar'ın resmi haber kanalı üzerinden serinin hayranlarıyla paylaşılacak.  

Liberty City mafyasının üyelerinden biri olan ve 15 yıl hüküm giydikten sonra şehre geri dönen Tommy Vercetti'yi konu alan Grand Theft Auto: Vice City, 29 Ekim 2002'de Playstation 2 platformu için satışa sunulmuş, takip eden yıl Xbox ve Windows işletim sistemine port edilmişti. Playstation 2'nin en çok satan dördüncü oyunu olarak nitelendirilen yapımın Take-Two tarafından açıklanan son verilerine göre; dünya genelinde 17.5 milyon kopyası satılmıştı. Açık dünya oyun yapısını benimseyen GTA serisinin en önemli üyelerinden biri olan Vice City'nin yenilenen mobil sürümünü ilk etapta şu cihazlarda tecrübe etmek mümkün olacak;  
  • Apple iOS: iPhone 4/4S/5, iPad, iPod Touch dördüncü ve beşinci nesil
  • Android Telefonlar: Google Nexus 4, Motorola Razr, Razr Maxx, Razr Maxx HD, Motorola Atrix, Motorola Photon, Motorola Droid Bionic, HTC Rezound, HTC One X, HTC One S, HTC Evo 3D, HTC Sensation, HTC Droid Incredible 2, Samsung Galaxy Nexus, Samsung Nexus S, Samsung Galaxy Note 1 & 2, Samsung Galaxy S2, Samsung Galaxy R, Sony Xperia Play, Sony Xperia S, P, T & TL, Sony Walkman Z medya oynatıcı, Samsung Galaxy S2, Samsung Galaxy S3
  • Android Tabletler: Google Nexus 7, Google Nexus 10, Acer Iconia, Asus Eee Pad Transformer, Asus Eee Pad Transformer Prime, LG Optimus Pad, Medion Lifetab, Motorola Xoom, Samsung Galaxy Tab 8.9 / 10.1, Samsung Galaxy Tab 2, Samsung Galaxy Note 10.1, Sony Tablet S, Sony Tablet P, Toshiba Thrive, HTC Flyer
Grand Theft Auto: Vice City'nin 10. yıldönümüne özel mobil versiyonu Google Play Store ve Apple App Store'dan 4.99$ fiyat etiketiyle yukarıda listelenen cihazlar için satın alınabilecek. Geliştiricinin diğer mobil oyunlarına benzer şekilde desteklenen telefon ve tablet sayısını yeni güncellemelerle arttırması bekleniyor.

http://www.rockstargames.com/newswire/article/46331/grand-theft-auto-vice-city-10th-anniversary-edition-coming-to-io.html Yorum Yaz
En Beğenilen Yorumlar Yorum Yaz
MysticDesign 6 yıl en beğenilen
kurtlar vadisi yamasıda çıkarmı haftasına
6 Yanıt Yanıtla +29
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
Normsoner 6 yıl
ksk_kaan
x hasan x
Baran. Galaxy S2 iki defa yazilmis?Ace 2 olmasin?
ace 2 o oyunu alacak bi tel mi?[:][:][:]
Değil mi?İçinde o müthiş 4s inizde olan işlemci var.GPU olarak ise S3 teki GPUnun biraz düşürülmüş versiyonu var.Ram olarak yine müthiş ayfonunuzdan daha üstün.

herşey işlemci ram deil be dostum :) işletim sistemi dandik olunca onlar bi işe yaramıyor :)
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
NedenAllahım 6 yıl
Aynı oyundan 2 kez para kazanmak.. Adamlar işini biliyor




Çok sevindim cidden.. Şifre yazılabilir mi acaba
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Litminov 6 yıl
Xperia Neo V'de oynanmaz sanırım GTA 3 pek akıcı oynatmıyordu. Tabletlerde çok zevkli olacağına eminim. Seneye de San Andreas'ı çıkartsalar bomba olurdu.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
BayGlock 6 yıl
Hemen alcam. Of of aklima çocukluğum geldi. Az gezmezdim sokakları. Hele o radyoda çalan şarkılar.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
kahraman0991 6 yıl
Aspirine seaways yazamayacaksak cikartmasinlar
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
teornek 6 yıl
Jb nin canını yiyim ama 3GS icin çıksa mükemmel olur
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
#TheNightMare# 6 yıl
süper haber bekliyoruz
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
synthesizer 6 yıl
Troll leri bi de alıntı yapıp cvp veriyorsunuz ya ona çok gülüyorum.

Bu arada bu oyun çıktığında uni 3. Siniftim. Not ortalaması dusuyordu be..
1 Yanıt Yanıtla +1
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Umutcan 6 yıl synthesizer
synthesizer

Troll leri bi de alıntı yapıp cvp veriyorsunuz ya ona çok gülüyorum.

Bu arada bu oyun çıktığında uni 3. Siniftim. Not ortalaması dusuyordu be..

Aynen. Bu eleman tam bir troll apple konularına da android taraftarıymış gibi yazıyor. amacı kavga çıkarmak, he deyip geçin hatta bloklayın.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
OnrbK 6 yıl
Motorola Atrix 2 var bende, destekler herhalde ?
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
CONQUER. 6 yıl
android icin fiyati ne kadar olur acaba?
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
vitor reis 6 yıl
çapulcu işletim sistemi android ile iosa aynı anda çıkıyor yani?
oldu o zaman kalkalım biz :/
6 Yanıt Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Daha Fazla Yorum Yükle
Yorum Yaz Forumda Yanıtla
B I U " İçerik Göm DH Video Twitter YouTube Instagram Vine Künye BSC Oyun IMDb - url img @
Nasıl eklemek istersiniz?
Haftanın Beğenilen Yorumcuları
V4LKyR +290 12 Angry Men +203 Informed +154 madmahmutd +135 serdar_k +132 csh +110 aca-n +95 MS4343 +91 flowerhorn +89 KoşanBalık +83
Tüm güncellemelerden eposta yoluyla haberdar olun.
ŞU ANDA GÖRÜNTÜLEYEN
1 Misafir

İLGİ DÜZEYİ
2204 TIK

HABERİN ETİKETLERİ
Mobil Uygulamalar, rockstar games ve
6 etiket daha oyun play store app store ios uygulama haber android
Facebook Sayfası260,4b
Twitter Profili69,3b
YouTube Kanalı207,9b
RSS Yayını
Sorgu:
Önceki ve Sonraki İçerikler
Daha Yeniler 6 yıl Özel Röportaj: Avea Genel Müdürü Erkan Akdemir ile gündemdeki konuları konuştuk 6 yıl Özel Röportaj: Avea ile ilk akıllı telefonlar inTouch'ı konuştuk 6 yıl Microsoft Türkiye ile Windows Phone 8 işletim sistemini konuştuk 6 yıl Nokia "Geri döndü!" Lumia 920 video inceleme 6 yıl TG: Bellek ve Depolama çözümleri üzerine Bilendenal.com ile konuştuk Daha Eskiler
Yükselişteki Paylaşımlar
2019 Opel Corsa'nın iç ve dış tasarımı
DonanımHaber
Sony PS5 ile PS4 Pro'nun Yükleme Sürelerini
Bölüm Sonu Canavarı
Sony Mobile Türkiye ve Orta Doğu kapanıyor
DonanımHaber
AMD Radeon Navi ekran kartlarının fiyatı
DonanımHaber
Minecraft Earth Artırılmış Gerçeklik
Bölüm Sonu Canavarı
MSI 2019 Şampiyonu G2 Esports Oldu!
Bölüm Sonu Canavarı
Huawei, kendi mobil işletim sistemini
DH Forum
CNBC: Türkiye 2 hafta içinde S-400'den
DH Forum
Alternatif Görünümler Geri Bildirim