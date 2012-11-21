Grand Theft Auto: Vice City, 6 Aralık'ta Android ve iOS platformları için yayınlanacak





Rockstar Games, Grand Theft Auto serisinin altıncı oyunu olan Vice City'nin piyasaya sürülüşünün 10. yıldönümünde duyurduğu mobil yapımı hakkında yeni detaylar yayınladı. Daha önce paylaşılmamış Vice City görselleri, koleksiyon parçaları ve efsane yapımdan önemli sahneleri içeren onuncu yıla özel bir tanıtım videosuyla çıkış yapacak olan mobil GTA: Vice City sürümü, 6 Aralık'ta Android ve iOS için platformların resmi uygulama mağazalarında satışa sunulacak.

Yüksek çözünürlüklü cihazlara uygun hale getirilen grafikler, mobil ekosistemlere özel iyileştirmeler, gelişmiş karakter modellemeleri, ışık efektleri ve dokunmatik ekranlar için optimize edilen hedef alma, ateş etme ve diğer kontrolleri beraberinde getirecek olan oyun hakkında yeni detaylar ve özel tanıtım videosu önümüzdeki haftalarda Rockstar'ın resmi haber kanalı üzerinden serinin hayranlarıyla paylaşılacak.





Liberty City mafyasının üyelerinden biri olan ve 15 yıl hüküm giydikten sonra şehre geri dönen Tommy Vercetti'yi konu alan Grand Theft Auto: Vice City, 29 Ekim 2002'de Playstation 2 platformu için satışa sunulmuş, takip eden yıl Xbox ve Windows işletim sistemine port edilmişti. Playstation 2'nin en çok satan dördüncü oyunu olarak nitelendirilen yapımın Take-Two tarafından açıklanan son verilerine göre; dünya genelinde 17.5 milyon kopyası satılmıştı. Açık dünya oyun yapısını benimseyen GTA serisinin en önemli üyelerinden biri olan Vice City'nin yenilenen mobil sürümünü ilk etapta şu cihazlarda tecrübe etmek mümkün olacak;

Apple iOS: iPhone 4/4S/5, iPad, iPod Touch dördüncü ve beşinci nesil

iPhone 4/4S/5, iPad, iPod Touch dördüncü ve beşinci nesil Android Telefonlar: Google Nexus 4, Motorola Razr, Razr Maxx, Razr Maxx HD, Motorola Atrix, Motorola Photon, Motorola Droid Bionic, HTC Rezound, HTC One X, HTC One S, HTC Evo 3D, HTC Sensation, HTC Droid Incredible 2, Samsung Galaxy Nexus, Samsung Nexus S, Samsung Galaxy Note 1 & 2, Samsung Galaxy S2, Samsung Galaxy R, Sony Xperia Play, Sony Xperia S, P, T & TL, Sony Walkman Z medya oynatıcı, Samsung Galaxy S2, Samsung Galaxy S3

Google Nexus 4, Motorola Razr, Razr Maxx, Razr Maxx HD, Motorola Atrix, Motorola Photon, Motorola Droid Bionic, HTC Rezound, HTC One X, HTC One S, HTC Evo 3D, HTC Sensation, HTC Droid Incredible 2, Samsung Galaxy Nexus, Samsung Nexus S, Samsung Galaxy Note 1 & 2, Samsung Galaxy S2, Samsung Galaxy R, Sony Xperia Play, Sony Xperia S, P, T & TL, Sony Walkman Z medya oynatıcı, Samsung Galaxy S2, Samsung Galaxy S3 Android Tabletler: Google Nexus 7, Google Nexus 10, Acer Iconia, Asus Eee Pad Transformer, Asus Eee Pad Transformer Prime, LG Optimus Pad, Medion Lifetab, Motorola Xoom, Samsung Galaxy Tab 8.9 / 10.1, Samsung Galaxy Tab 2, Samsung Galaxy Note 10.1, Sony Tablet S, Sony Tablet P, Toshiba Thrive, HTC Flyer Grand Theft Auto: Vice City'nin 10. yıldönümüne özel mobil versiyonu Google Play Store ve Apple App Store'dan 4.99$ fiyat etiketiyle yukarıda listelenen cihazlar için satın alınabilecek. Geliştiricinin diğer mobil oyunlarına benzer şekilde desteklenen telefon ve tablet sayısını yeni güncellemelerle arttırması bekleniyor.

http://www.rockstargames.com/newswire/article/46331/grand-theft-auto-vice-city-10th-anniversary-edition-coming-to-io.html