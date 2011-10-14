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Grand Theft Auto III oyunu rotasını iOS ve Android platformuna çevirdi

8 yıl (Son Güncelleme: 8 yıl)
7,2b
1
46
Mobil Uygulamalar
Ekrem71
Haber Editörü
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Grand Theft Auto III oyunu rotasını iOS ve Android platformuna çevirdi
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Grand Theft Auto III oyunu rotasını iOS ve Android platformuna çevirdi
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2001 yılında piyasaya çıkan ve oyun piyasasında bir devrime sebep olan Grand Theft Auto III yapımının üzerinden on yıl geçti. Bu süreçte yeni bir sürüm ve pek çok ek paket piyasaya sürüldü ancak Rockstar Games mobil platformlar için bir girişimde bulunmadı. On yıl sonra firma nihayet iOS ve Android kullanıcılarını sevindirecek bir haber verdi.

GTA III çok yakında iOS ve Android platformunda belirli cihazlarda oynayabilir olacak. Firma kesin bir tarih belirtmedi.

GTA sürümlerinden Chinatown Wars hali hazırda mobil platformlarda oynanabiliyor ancak eski GTA tecrübelerini sunmaktan öteye gidemiyor.

Oyunun donanım gereksinimi çift çekirdekli işlemci olacak. Bu bakımdan iPad 2, iPhone 4S, Droid X2, HTC Evo 2, LG Optimus 2X, Motorola Atrix, Samsung Galaxy S2, Acer Iconia Tab (100, 500, 501), Asus Eee Pad Transformer, Motorola Xoom ve Samsung Galaxy Tab 10.1 listeye eklenebilir.

Bunun yanında Rockstar Games bir de aksiyon figürü satışa sundu. Sınırlı sayıda piyasaya sürülen figür GTA serisinin baş karakterini temsil ediyor. İki farklı kıyafet ve silahları bulunuyor. Fiyatı da 149.99$.


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dere.beyi 8 yıl en beğenilen
tek kötü yanı oyuna dalıp otobüs duraklarımızı kaçırmak olur :)
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Mr. Jingles 8 yıl
Ne oyundu ama. O zaman için o grafikler adeta devrim gibiydi. Oyunun sonu en güzel biten GTA oyunlarından biri.

Aslında telefon teknolojisinin PC teknolojisinden hâlâ çok geride olduğunu gösteriyor bu durum. PC'lerin 10 yıl önce oynattığı oyunları daha çift çekirdekliler yeni yeni oynatmaya başladı.
Ne oyundu ama. O zaman için o grafikler adeta devrim gibiydi. Oyunun sonu en güzel biten GTA oyunlarından biri.Aslında telefon teknolojisinin PC t...
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ZiveR 8 yıl
FRAPS

Artık 800 480 low detay oynarsınız

Profiline "4 Yıldır forumdayım" yazmışsın ama hala nereye ne yazıcağını bilmiyorsun.
FRAPSArtık 800 480 low detay oynarsınızProfiline "4 Yıldır forumdayım" yazmışsın ama hala nereye ne yazıcağını bilmiyo...
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1 Avatar
phantom_coal 8 yıl
jailbreake bir yama iphone 4 de calisir,ps2 de kac cekirdek var.olmasada olur ipad 2 de oynariz.
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DH Misafiri 8 yıl
Seriye vice city den başlamıştım 4 de dahil olmak üzere son üçünü bikaç kez bitirdim bakarsın 3 de telde bitirirm :) ama gta 5 gelsin artık :(
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gfbekir 8 yıl
evet cift cekirdek bi ise yaramaya basladi
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FRAPS 8 yıl
Artık 800 480 low detay oynarsınız
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ZiveR 8 yıl
FRAPS

Artık 800 480 low detay oynarsınız

Profiline "4 Yıldır forumdayım" yazmışsın ama hala nereye ne yazıcağını bilmiyorsun.
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SystemApps 8 yıl
Donanım önemli değil ve ya çift çekirdek gereksiz diyenler utansın....
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monsieurje 8 yıl
hele bi gelsin de 4'te oynayamaz olursak 4s dusunuruz, sirf bu oyun icin alabilirim, ipad 2'de oynamak biraz zor olur diye dusunuyorum..
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Recharged 8 yıl
Hemen karamsarlığa kapılmamak lazım.Ben iPhone 4'tede oynanacağını düşünüyorum.Çıksında görürürüz zaten.Oynatmazsa da çok dert olmaz her halde.
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huseyincarnege 8 yıl
tüh olmadı şimdi i9000de oynamıcak şimdi gidip bir koşede içelim:(
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Barlas 8 yıl
Bizim Gangster'imiz var, hem de ucretsiz.
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gowlet 8 yıl
Arkadaşlar Galaxy Tab 7 inç'e olur mu acaba?
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positroN 8 yıl
bu grafiklerin cift cekirdek neyine? nova2'de bile bump mapping, bloom falan var bu oyun grafiksel olarak kutuk gibi. sozde android'de tegra2'ye ozel oyunlar, qualcomm'a ozel oyunlar var ama hepsini oynuyoruz. bunu da oynariz tek cekirdekte. iphone4'un de gucu yeter, belki jb ile oynatma yolunu bulurlar.
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