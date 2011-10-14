Grand Theft Auto III oyunu rotasını iOS ve Android platformuna çevirdi











2001 yılında piyasaya çıkan ve oyun piyasasında bir devrime sebep olan Grand Theft Auto III yapımının üzerinden on yıl geçti. Bu süreçte yeni bir sürüm ve pek çok ek paket piyasaya sürüldü ancak Rockstar Games mobil platformlar için bir girişimde bulunmadı. On yıl sonra firma nihayet iOS ve Android kullanıcılarını sevindirecek bir haber verdi.



GTA III çok yakında iOS ve Android platformunda belirli cihazlarda oynayabilir olacak. Firma kesin bir tarih belirtmedi.



GTA sürümlerinden Chinatown Wars hali hazırda mobil platformlarda oynanabiliyor ancak eski GTA tecrübelerini sunmaktan öteye gidemiyor.



Oyunun donanım gereksinimi çift çekirdekli işlemci olacak. Bu bakımdan iPad 2, iPhone 4S, Droid X2, HTC Evo 2, LG Optimus 2X, Motorola Atrix, Samsung Galaxy S2, Acer Iconia Tab (100, 500, 501), Asus Eee Pad Transformer, Motorola Xoom ve Samsung Galaxy Tab 10.1 listeye eklenebilir.



Bunun yanında Rockstar Games bir de aksiyon figürü satışa sundu. Sınırlı sayıda piyasaya sürülen figür GTA serisinin baş karakterini temsil ediyor. İki farklı kıyafet ve silahları bulunuyor. Fiyatı da 149.99$.



