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Guardians of the Galaxy 3 için bekleyiş uzun sürecek

Guardians of the Galaxy filmlerinin yazar ve yönetmeni olan James Gunn'ın kovulması Marvel'in planlarını alt üst etti. Guardians of the Galaxy 3'ün çekim tarihi iki yıl ertelendi.
7 ay (Son Güncelleme: 7 ay)
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Sinema ve Dizi
Erhan Tan
Haber Editörü
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Marvel sinematik evreninin en sevilen serilerinden Guardians of the Galaxy, üçüncü filmi ile beyaz perdedeki yolculuğunu sürdürecek. Ancak serinin yeni filmi daha önce planlanandan çok daha geç bir tarihte sinemaseverler ile buluşacak. Serinin yazar ve yönetmeni olan James Gunn'ın kovulmasının ardından yapım süreci sekteye uğrayan Guardians of the Galaxy 3, iki yıl ertelendi.
James Gunn'ın senaryosunu yazdığı Guardians of the Galaxy Vol. 3'ün çekimlerine 2019'un şubat ayında başlanması planlanıyordu. Böylece film 2020'nin mayıs ayında vizyona girmeye hazır olacaktı. Ancak Gunn'ın kovulması tüm planları alt üst etti. Production Weekly tarafından paylaşılan bilgilere göre yeni Guardians of the Galaxy filminin çekimleri 2021 yılında başlayacak. 
Gunn serinin yeni filmini yönetmek için geri dönmeyecek fakat Marvel'in Gunn tarafından kaleme alınan senaryoyu kullanacağı söyleniyor. Öte yandan filmin oyuncu kadrosunda da önemli değişiklikler olabileceği söyleniyor. Özellikle Gunn'ın kovulmasının ardından sosyal medyada Marvel'i sert bir dille eleştiren Dave Bautista (Drax)'nın yeni filmlerde yer alması beklenmiyor. Ayrıca seriye çizgi romanlarda ekibin parçası olan Adam Warlock gibi yeni karakterlerin dahil olması bekleniyor.
Guardians of the Galaxy 3'ün ertelenmesi Marvel sinematik evreni için de planların değişmesi anlamına geliyor. 2020 yılında vizyona girecek Guardians of the Galaxy 3'ün Marvel sinematik evreni için yeni bir evre başlatması ve Marvel'in daha kozmik hikayelerinin ön plana çıkması planlanıyordu. Ancak bu filmin ertelenmesi ile birlikte Marvel'in diğer filmleri ile ilgili planlarını da revize etmesi gerekecek.
 

https://screenrant.com/guardians-galaxy-3-filming-start-2021/ Yorum Yaz
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Rachsuchtig 7 ay en beğenilen WB
WB
Pedofili ve tacavuzle ilgili attigi sacma sapan tweetlerden sonra Marvel dogru bir is yapmistir.
Bautista’ya gelince eger filmden ayrilirsa o da ayni sekilde kendi karanlik ve hastalikli ic dunyasini itiraf etmis olur, defolsun gitsin derim..

Iyi de işe alırken bilmiyorlar mıydı? Hiç mi araştırma yapmamış Marvel? Ortaya çıkınca politik doğruculuğu oyna
WBPedofili ve tacavuzle ilgili attigi sacma sapan tweetlerden sonra Marvel dogru bir is yapmistir.Bautista’ya gelince eger filmden ayrili...
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pokezoom 7 ay
Gog basit bir hero filmi. Bu kadar abartılacak ne var. Düşman oluştur. Korku salsin etrafa. Sonra karakterler müzik eşliğinde yensin. Bitti gitti. Sanırsın the Godfather çekiliyor. Aynı hikayenin laciverti, yeşili, turuncusu.
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Kartal Göz 7 ay
Hiç sorun değil. Hatta hiç gelmese de olur. Dikkate alınacak kadar kaliteli yapımlar değildi zaten.
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Redunay 7 ay
O zaman yazdığı senaryoyuda kullanmayın
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ouzqan 7 ay
acelesi yok zaten o kadar da aman aman bir film serisi değildi.
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khytr89 7 ay
Samsung gene telefon çıkarttı sandım...
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Tommy Shelby 7 ay
Bekleriz sıkıntı yok
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WB 7 ay
Pedofili ve tacavuzle ilgili attigi sacma sapan tweetlerden sonra Marvel dogru bir is yapmistir.
Bautista’ya gelince eger filmden ayrilirsa o da ayni sekilde kendi karanlik ve hastalikli ic dunyasini itiraf etmis olur, defolsun gitsin derim..
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Rachsuchtig 7 ay WB
WB
Pedofili ve tacavuzle ilgili attigi sacma sapan tweetlerden sonra Marvel dogru bir is yapmistir.
Bautista’ya gelince eger filmden ayrilirsa o da ayni sekilde kendi karanlik ve hastalikli ic dunyasini itiraf etmis olur, defolsun gitsin derim..

Iyi de işe alırken bilmiyorlar mıydı? Hiç mi araştırma yapmamış Marvel? Ortaya çıkınca politik doğruculuğu oyna
1 Yanıt Yanıtla +4
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hazarRS 7 ay
O kadar çok kovuldu yazmışsınız ki, ister istemez merak ediyor insan "niye" olduğunu. Ufak bilgi olarak sebebini de sıkıştırsaydınız araya keşke.
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nightdrive 7 ay
bautista'ya helal olsun.her yiğidin harcı değil böyle res çekmek
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