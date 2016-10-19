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Guardians of the Galaxy Vol. 2 ilk fragman burada

Star Lord’un ekibini yeniden toplayacağı Guardians of the Galaxy Vol. 2 filminden kısa fragman ve poster geldi. Kısa fragman yeni macera hakkında önemli ipuçları veriyor.
2 yıl
2,9b
1
12
Web Siteleri
Ekrem71
Haber Editörü
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Marvel evreninin en sevilen ekiplerinden Guardians of the Galaxy, devam filminin hazırlıklarını sürdürürken ilk fragman ve poster de yayınlandı. Kısa tanıtım tarzındaki fragman yeni macera hakkında önemli ipuçları veriyor.

İlk filme göre daha karanlık bir temada geçeceği ifade edilen ikinci filmde, Star-Lord/Peter Quill’in babası ile ilgili izleri araştırmasına şahit olacağız. Tanıtım videosundan çok daha farklı sahneler içereceği belirtilen asıl fragmanın ise kısa bir süre sonra yayında olması bekleniyor.

Ayrıca Bkz. "Vensmile K8: Mini PC konseptine farklı bir bakış"

Marvel sinema evreninin 15. filmi olacak Guardians of the Galaxy Vol. 2 filminde Chris Pratt, Zoe Saldana, Dave Butista gibi yıldızların yanında Bradley Cooper (Rocket) ve Vin Diesel (Groot) de sesiyle yer alacak. James Gunn tarafından yönetilen film 28 Nisan 2017 tarihinde vizyonda olacak.


 

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MALTHAEL 2 yıl en beğenilen BekirTemel
Awesome MİX Vol . 2 Bu annesinin Peter Quill e hazırladığı kasetin adı .


Spoiler butonu konuda yok maalesef.

Filmin sonunda bu kaseti takıyor Peter , bu filmde de buna vurgu yapmak için VOL . 2 demişler sanırım

Awesome MİX Vol . 2 Bu annesinin Peter Quill e hazırladığı kasetin adı .Spoiler butonu konuda yok maalesef.Filmin sonunda ...
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Hodor Hodor 2 yıl
Müzikleri aynı şekilde muhteşem olursa çok iyi olur
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Didimleey 2 yıl
İlki inanılmazdı bnce buda efsane olur
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cinemaker 2 yıl
filmin en güzel yanı "insancıl" olması modern başyapıt
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casperfriendly 2 yıl
Ya ağaç çok tatlıydı, umarım, 2.cide de olur :)))
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Batw0 2 yıl
İlk filmden aklımda kalan tek tatlı detay '' I'm groot''
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odiyy 2 yıl
ilk filmi izledim güzeldi :)
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Lene 2 yıl
ilkini izledik bunu da izleriz.Bekliyoruz.
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BekirTemel 2 yıl
Kahraman filmleri öyle bir hal adlı ki, albüm çıkartır gibi vol 2 ismi vermişler sanki her yaz çıkan demet akalın single çalışması.
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MALTHAEL 2 yıl BekirTemel
Awesome MİX Vol . 2 Bu annesinin Peter Quill e hazırladığı kasetin adı .


Spoiler butonu konuda yok maalesef.

Filmin sonunda bu kaseti takıyor Peter , bu filmde de buna vurgu yapmak için VOL . 2 demişler sanırım

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MALTHAEL 2 yıl
Konu örgüsü ilk filmden daha iyi olursa harika olur .
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