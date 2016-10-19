Guardians of the Galaxy Vol. 2 ilk fragman burada

Marvel evreninin en sevilen ekiplerinden Guardians of the Galaxy, devam filminin hazırlıklarını sürdürürken ilk fragman ve poster de yayınlandı. Kısa tanıtım tarzındaki fragman yeni macera hakkında önemli ipuçları veriyor.

İlk filme göre daha karanlık bir temada geçeceği ifade edilen ikinci filmde, Star-Lord/Peter Quill’in babası ile ilgili izleri araştırmasına şahit olacağız. Tanıtım videosundan çok daha farklı sahneler içereceği belirtilen asıl fragmanın ise kısa bir süre sonra yayında olması bekleniyor.

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Marvel sinema evreninin 15. filmi olacak Guardians of the Galaxy Vol. 2 filminde Chris Pratt, Zoe Saldana, Dave Butista gibi yıldızların yanında Bradley Cooper (Rocket) ve Vin Diesel (Groot) de sesiyle yer alacak. James Gunn tarafından yönetilen film 28 Nisan 2017 tarihinde vizyonda olacak.