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Güncelleme: Pet şişe ile İstanbulKart'a ne kadar bakiye yükleneceği belli oldu

İstanbul Büyükşehir Belediyesi çevreci bir uygulama başlatıyor. Şehre yerleştirilecek otomat makinelerine pet şişe atan vatandaşın İstanbulKart'ına ücretsiz bakiye yüklenecek.
8 ay
16,9b
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228
Zamazingo
Yusuf Akbaş
Yazar
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İstanbul Büyükşehir Belediyesi, pet şişe atıklarının geri dönüşüme kazandırılması adına önemli bir uygulama başlatıyor. Belediyenin otomat cihazlarına pet şişe atanların İstanbulKart’ına (ulaşım kartı) dolum yapılacak.

Pet şişe, doğada en yavaş çözünen maddeler arasında yer alıyor. Pet şişeler, geri dönüşüme kazandırıldığı zaman yeni pet şişe yapımında kullanılıyor. Bu sayede hem doğa daha az zarar görüyor hem de ekonomik açıdan tasarruf sağlanıyor.

İBB iştiraklerinden İSBANK tarafından geliştirilen otomat makineleri ile hem vatandaş hem belediye kazançlı çıkacak. İstanbul'da günlük yaklaşık 17 bin ton evsel atık ortaya çıkıyor. Bu atıklardan 6 bin tonu Büyükşehir Belediyesi'ne ait çöp toplama ve geri dönüşüm merkezlerinde işlenerek ekonomiye tekrar kazandırılıyor.

Güncelleme: Pet şişe karşılığında ne kadar bakiye yükleneceği belli oldu!
  • 0.33 litrelik pet şişe 2 kuruş
  • 0.50 litrelik pet şişe 3 kuruş 
  • 1 litrelik pet şişe 6 kuruş 
  • 1.50 litrelik pet şişe 9 kuruş

  • 0.33 litrelik alüminyum kutu 7 kuruş
  • 0.50 litrelik alüminyum kutu 9 kuruş
İlk etapta geri dönüşüm otomatları ilk etapta 10 işlek noktaya konulacak, sonrasında bu sayı 100'e çıkacak. Bu otomatları kullanımı teşvik etmek adına İBB tarafından ekstra ödüller de verilecek. 50 pet şişe atana Şehir Tiyatrolar'ında ücretsiz bilet, 100 pet şişe atana İBB restoranlarında indirimli yemek gibi kampanyalar yapılacak.

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IceRulez 8 ay en beğenilen
15 yıldır almanyada var gözümüz aydın. hatta istanbul kartı bırak avm ye giriyorsun pet şişelerini koyuyorsun çıkışta nakit alabiliyorsun. neyse hiç yoktan güzel gelişme
15 yıldır almanyada var gözümüz aydın. hatta istanbul kartı bırak avm ye giriyorsun pet şişelerini koyuyorsun çıkışta nakit alabiliyorsun. neyse hiç yoktan güze...
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1 Yanıt Yanıtla +170
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MağaraAdam 8 ay
Yapılan 100 yanlışın yanında 1 doğru yapılmış, güzel bir uygulama, konu siyasete sokulup, hemen de ak parti methiyeleri yazılmaya başlanmış.
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tostu kaça kıstırin 8 ay
1 milyon siseye 1 lirami yukluyomus beyler
2 Yanıt Yanıtla +83
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Sarısin 8 ay
Metrobüse 1.25 gidiyor 9 kuruş desek 15 den fazla 1.5 luk pet şişe atmam gerekiyor kim uğraşır böyle saçma şeyle kandırmaya devam
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junana 8 ay
1. şişelerin karşılığında verilen rakamlar cok düşük. almanyada ortalama satış fiyatının yarısını veriyor otomata boş şişeyi atınca, ikincisi bu otomatlar almanyada süpermarketlerin girişinde var. bizdeki uygulama bence de yanlış çünkü millet metroya vapura binecek elindeki pet suyu mu düşünecek allah aşkına... düşünce güzel ama yer yanlış maalesef. en doğrusu avm veya süpermarket girişleri aynı almanyadaki gibi.
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Devridünya 8 ay
Güzel uygulama lâkin fiyatlandırma tam bir fiyasko... Zamanında Frank Rijkaard, Türk futbolu için şunu söylemişti: "Sizde her şeyden biraz biraz var ama hiçbir şey tam değil."
Bunu futbol tekelinde değil de direkt olarak ülkeye ithaf etseymiş ancak bu kadar olurmuş. Çünkü 'cuk' diye oturuyor!
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delio 8 ay
Otomatların içinden çıkacakları hayalgücünüze bırakıyorum.
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Nınja 8 ay
otomat makinelerinin fiyatı ne kadarmış
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ysakay 8 ay
Restorantımızda ayda ortalama 1000 cam su şişesi çıkıyor 0.75 lik. Bir tane cam ürünler için dönüşüm konteynırı vardı. Bizim millet içini çer çöp doldurmuş. Belediyeyi 3-4 ay aradım. En son gelip komple götürdüler. Bende şişeleri çöpe atıyorum artık. Niye yazdım bilmiyorum ama işte...
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CSB yazmayan adam 8 ay ysakay
Burda da oluyor. Egitim yok ki iste bu egitimin duzelmesi en az 20 yil alir.
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thunderstruck7 8 ay
Yalnız Almanya'da su 50 kuruş ise 20 kuruşta depozito odeniyor. Aslında sen şişeyi geri verdiğin zaman depozito almış oluyorsun. Burada da böyle yapılmalı ki insanlar katılsın bu harekete
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firat_kilic 8 ay
Buradan ucuza aldıklarını pahalıdan satacak belediye....
Bunuda otomatiğe bağlamış.
Sonra petkim geri dönüştürünce dolar ile plastik ham madde diye sektöre satacak. Belkide ihraç edecek. Senden ucuza alacak hatta bedavaya alacak ötekine pahalıya satacak.
Mevzu bu... adalet ise nedir?
Almanyada su 0.40eu ise içindeki:// su 0.20eu, ambalaj 0.20eu. 1.5tl pet su... 2000euya göre...
burada da 1.5tl pet 0.30kuruş olmalı 0.15kuruşta iade etmeli. 1600tlye göre...
!!!!!Burada su daha pahalı millet kazık sokuluyor uyanın !!!!!!
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xmxksk 8 ay
Sahillerde bira şişesi toplamak için muhit muhit paylaşanlar vardı sahili daha bitmeden soruyorlardı abüü boş varmı diye şimdi teneke ve plastiğede başlarlar
güzel bir uygulama iyice temizlenir ortalık normal vatandaş belki umursamaz 2 kuruşu ama bu işi meslek gibi toplayanlara, maddi durumu kötü olanlara falan güzel hemde ortalık temizlenir. İzmirede gelir umarım iyi uygulama
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muratoloji64 8 ay
2 kuruş için kimse uğraşmaz 100 tane getircen 2 lira ohoo
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