Güncelleme: Pet şişe ile İstanbulKart'a ne kadar bakiye yükleneceği belli oldu





İstanbul Büyükşehir Belediyesi, pet şişe atıklarının geri dönüşüme kazandırılması adına önemli bir uygulama başlatıyor. Belediyenin otomat cihazlarına pet şişe atanların İstanbulKart’ına (ulaşım kartı) dolum yapılacak.

Pet şişe, doğada en yavaş çözünen maddeler arasında yer alıyor. Pet şişeler, geri dönüşüme kazandırıldığı zaman yeni pet şişe yapımında kullanılıyor. Bu sayede hem doğa daha az zarar görüyor hem de ekonomik açıdan tasarruf sağlanıyor.

İBB iştiraklerinden İSBANK tarafından geliştirilen otomat makineleri ile hem vatandaş hem belediye kazançlı çıkacak. İstanbul'da günlük yaklaşık 17 bin ton evsel atık ortaya çıkıyor. Bu atıklardan 6 bin tonu Büyükşehir Belediyesi'ne ait çöp toplama ve geri dönüşüm merkezlerinde işlenerek ekonomiye tekrar kazandırılıyor.

Güncelleme: Pet şişe karşılığında ne kadar bakiye yükleneceği belli oldu!