Güncelleme: Pet şişe ile İstanbulKart'a ne kadar bakiye yükleneceği belli oldu

İstanbul Büyükşehir Belediyesi, pet şişe atıklarının geri dönüşüme kazandırılması adına önemli bir uygulama başlatıyor. Belediyenin otomat cihazlarına pet şişe atanların İstanbulKart’ına (ulaşım kartı) dolum yapılacak.
Pet şişe, doğada en yavaş çözünen maddeler arasında yer alıyor. Pet şişeler, geri dönüşüme kazandırıldığı zaman yeni pet şişe yapımında kullanılıyor. Bu sayede hem doğa daha az zarar görüyor hem de ekonomik açıdan tasarruf sağlanıyor.
İBB iştiraklerinden İSBANK tarafından geliştirilen otomat makineleri ile hem vatandaş hem belediye kazançlı çıkacak. İstanbul'da günlük yaklaşık 17 bin ton evsel atık ortaya çıkıyor. Bu atıklardan 6 bin tonu Büyükşehir Belediyesi'ne ait çöp toplama ve geri dönüşüm merkezlerinde işlenerek ekonomiye tekrar kazandırılıyor.Güncelleme: Pet şişe karşılığında ne kadar bakiye yükleneceği belli oldu!
- 0.33 litrelik pet şişe 2 kuruş
- 0.50 litrelik pet şişe 3 kuruş
- 1 litrelik pet şişe 6 kuruş
- 1.50 litrelik pet şişe 9 kuruş
- 0.33 litrelik alüminyum kutu 7 kuruş
- 0.50 litrelik alüminyum kutu 9 kuruş
İlk etapta geri dönüşüm otomatları ilk etapta 10 işlek noktaya konulacak, sonrasında bu sayı 100'e çıkacak. Bu otomatları kullanımı teşvik etmek adına İBB tarafından ekstra ödüller de verilecek. 50 pet şişe atana Şehir Tiyatrolar'ında ücretsiz bilet, 100 pet şişe atana İBB restoranlarında indirimli yemek gibi kampanyalar yapılacak.
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Bunu futbol tekelinde değil de direkt olarak ülkeye ithaf etseymiş ancak bu kadar olurmuş. Çünkü 'cuk' diye oturuyor!
Bunuda otomatiğe bağlamış.
Sonra petkim geri dönüştürünce dolar ile plastik ham madde diye sektöre satacak. Belkide ihraç edecek. Senden ucuza alacak hatta bedavaya alacak ötekine pahalıya satacak.
Mevzu bu... adalet ise nedir?
Almanyada su 0.40eu ise içindeki:// su 0.20eu, ambalaj 0.20eu. 1.5tl pet su... 2000euya göre...
burada da 1.5tl pet 0.30kuruş olmalı 0.15kuruşta iade etmeli. 1600tlye göre...
!!!!!Burada su daha pahalı millet kazık sokuluyor uyanın !!!!!!
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