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Güneş enerjisiyle çalışan hava aracı 25 gün boyunca uçmayı başardı

Airbus tarafından geliştirilen insansız hava aracı Zephyr S, 25 gün boyunca havada kalmayı başardı. Araç böylece 14 günlük eski rekorunu kırarak yeni bir dünya rekoruna imza attı.
9 ay
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havacılık
Furkan Babur
Yazar
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Güneş enerjisiyle çalışan hava aracı 25 gün boyunca uçmayı başardı
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Google ve Facebook; insansız hava araçlarıyla internetin ulaşamadığı bölgelere internet götürme çalışmalarıyla öne çıkarken insansız hava araçları konusunda yıllardır çalışan bir şirket daha var: Airbus. Havacılık sektöründeki deneyimi ile rakiplerinin bir adım önünde olan Airbus, birkaç yıldır Zephyr isimli insansız hava aracı üzerinde yoğunlaşmış durumda. 2010 yılında 14 gün boyunca uçarak ''yakıt kullanmadan en uzun süre havada kalan insansız araç'' unvanını ele geçiren Zephyr'in yeni versiyonu Zephyr S geçtiğimiz günlerde yeni bir rekora imza attı.


25 günlük yolculuk 

75 kilogram ağırlığında olan ancak kendi ağırlığının beş katına kadar yük taşıyabilen Zephyr S, 11 Temmuz tarihinde ABD'nin Arizona eyaletinde rekor yolculuğuna başladı. 25 gün 23 saat ve 57 dakika sonra yolculuğunu tamamlayan Zephyr S böylece kendisine ait rekoru geliştirmiş oldu. Tabi Zephyr S'den daha uzun süre havada kalan insansız hava araçları mevcut ancak Zephyr S'nin rekorunu özel kılan şey bunu herhangi bir yakıt kullanmadan yapması. Araç sadece üzerinde bulunan güneş panelleri ile enerji sağlıyor.


İlk etapta İngiliz savunma şirketi Qinetiq tarafından geliştirilen ancak daha sonra Airbus'ın haklarını satın aldığı ve geliştirmeye devam ettiği Zephyr S'yi farklı kılan bir diğer unsur ise uçuş irtifası. Yeryüzünden 70.000 feet(yaklaşık 21.5 km) yükseklite uçan Zephyr S, bugüne kadar sadece Concorde ve SR-71 Blackbird gibi özel uçakların uçtuğu bir yükseklikte hareket ediyor. Bu yükseklik Zephyr S'ye özellikle kullanım alanı olarak çeşitli faydalar sağlıyor.


Casus uçak olarak kullanılabileceği belirtilen Zephyr S'nin asıl görevi petrol sızıntısı ve doğal afet bölgelerini takip etmek olacak. Zephyr S'nin uçtuğu yükseklik sayesinde uydu taşıma hatta kısa süreli uydu vazifesi üstlenme gibi görevleri de yerine getirebileceği belirtiliyor. Bu tip görevlerin yanı sıra Google ve Facebook'un planladığı gibi Airbus da Zephyr S ile internet dağıtımına yardımcı olabilir.


İlk müşteri İngiltere 

Zephyr'in ticari kullanıma sunulacağı tarih şu an için netlik kazanmış değil ancak Airbus'ın ilk müşterisi belli oldu. Daha önceki prototip versiyonlardan ziyade aktif kullanıma çok daha uygun görünen Zephyr S, İngiltere ordusunun dikkatini çekmiş durumda. Ordu, Airbus'tan 3 adet Zephyr S satın almak için talepte bulundu. 


https://www.engadget.com/2018/08/13/airbus-solar-powered-zephyr-drone-record/ Yorum Yaz
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
OverClocK1ng 9 ay
26 gün uçmuş. Niye 25 diyorsunuz ki?
Bir günde 1440 dakika var. 3 dakika eksik uçtu diye...
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Moving On 9 ay
Google ve Facebook'un en sevdiğim yanı kazandıkları miktarların bir kısmını böyle yararlı projelere harcamaları, umarım sık sık böyle projeler görürüz.
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apodur 9 ay
Çalışan emeğinin karşılığını mutlaka alır
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