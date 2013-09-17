Güneş enerjisiyle yemek pişirme aparatı: GoSun Stove





Yeni teknoloji cihazlara ev sahipliği yapmaya hız kesmeden devam eden Kickstarter üzerinde başlatılan güncel projelerden GoSun Stove, güneş enerjisinin yardımıyla sağlıklı bir şekilde yemek pişirilmesine imkan tanıyor.

Site üzerinde güneş enerji sistemleri konusunda tecrübeli Patrick Sherwin tarafından başlatılan ve sunduğu potansiyel ile bitimine daha 40 gün kala 462 bağışla koyduğu 40,000$ hedefi 93,400$ seviyesine çıkartarak başarıya ulaşan GoSun Stove, kompakt ve katlanabilir gövdesiyle her zaman kullanılabilecek bir yapı ortaya koyuyor. Bu sayede her yere rahatlıkla taşınabilen ürün, kenarlarında yer alan parabolik aynalar ile güneşin yüksek enerjisini topluyor ve orta kısmında yer alan özel cam tüpün içeresine konan gıda ürünlerini ya da sıvıları rahatlıkla pişirebiliyor / kaynatabiliyor. Geliştiricinin söylediğine göre en yüksek 371 derece sıcaklığa ulaşabilen GoSun Stove, ideal pişirme için 288 derece sıcaklığa ihtiyaç duyuyor ve bunu rahatlıkla sağlayabiliyor. Standart mangallar ile karşılaştırıldığında çok daha temiz, ucuz, sağlıklı, güvenli ve portatif bir yapı sunan güneş enerjili pişirme ünitesi, özellikle sık sık kamp yapan doğa tutkunları ve dağcılar için uygun özellikler sunuyor.





Site üzerinde yapılacak 219$ (ABD dışı 70$ kargo) bağış ile Aralık aynında elde edilebilen ürün hakkında hazırlanmış tanıtım videosunu direkt olarak aşağıda izleyebilirsiniz.

http://www.kickstarter.com/projects/707808908/gosun-stove-portable-high-efficiency-solar-cooker