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Güneş enerjisiyle yemek pişirme aparatı: GoSun Stove

6 yıl (Son Güncelleme: 6 yıl)
5,4b
1
21
Alternatif Enerji
Can Tunçer
Haber Editörü
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Güneş enerjisiyle yemek pişirme aparatı: GoSun Stove
Yeni teknoloji cihazlara ev sahipliği yapmaya hız kesmeden devam eden Kickstarter üzerinde başlatılan güncel projelerden GoSun Stove, güneş enerjisinin yardımıyla sağlıklı bir şekilde yemek pişirilmesine imkan tanıyor.
Site üzerinde güneş enerji sistemleri konusunda tecrübeli Patrick Sherwin tarafından başlatılan ve sunduğu potansiyel ile bitimine daha 40 gün kala 462 bağışla koyduğu 40,000$ hedefi 93,400$ seviyesine çıkartarak başarıya ulaşan GoSun Stove, kompakt ve katlanabilir gövdesiyle her zaman kullanılabilecek bir yapı ortaya koyuyor. Bu sayede her yere rahatlıkla taşınabilen ürün, kenarlarında yer alan parabolik aynalar ile güneşin yüksek enerjisini topluyor ve orta kısmında yer alan özel cam tüpün içeresine konan gıda ürünlerini ya da sıvıları rahatlıkla pişirebiliyor / kaynatabiliyor. Geliştiricinin söylediğine göre en yüksek 371 derece sıcaklığa ulaşabilen GoSun Stove, ideal pişirme için 288 derece sıcaklığa ihtiyaç duyuyor ve bunu rahatlıkla sağlayabiliyor. Standart mangallar ile karşılaştırıldığında çok daha temiz, ucuz, sağlıklı, güvenli ve portatif bir yapı sunan güneş enerjili pişirme ünitesi, özellikle sık sık kamp yapan doğa tutkunları ve dağcılar için uygun özellikler sunuyor.

Site üzerinde yapılacak 219$ (ABD dışı 70$ kargo) bağış ile Aralık aynında elde edilebilen ürün hakkında hazırlanmış tanıtım videosunu direkt olarak aşağıda izleyebilirsiniz.

Güneş enerjisiyle yemek pişirme aparatı: GoSun Stove

http://www.kickstarter.com/projects/707808908/gosun-stove-portable-high-efficiency-solar-cooker Yorum Yaz
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Guest-0DECB8E5A 6 yıl en beğenilen Steve Meade
Steve Meade

Kapalı havalarda açlıktan ölmek için birebir

ahahah kapali havada kim piknik yapiyor bilader?
1 Yanıt Yanıtla +7
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DH Misafiri 5 yıl
ÜRÜN ELİMDE VAR İSTEYEN OLURSA GÖNDEREBİLİRİM KARGO DAHİL 2 ADET 100$ DIR.
TEL:0322 428 35 25-24
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kemal1414 5 yıl
konu hortlaya hortlaya gelmiş


bu kadar parayı ete veririm daha iyi

sonra güneşte ısınan su bile farklı olduğuna göre mutlaka bunda da bir olumsuzluk vardır diye düşünüyorum

birde bu güne kadar alıp kullanan kimse olmamış galiba
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DH Misafiri 5 yıl
Ezinç bu ürünü geliştirerek piyasaya sundu. Tüm büyük eticaret sitelerinde yakında görülebilir. gittigidiyor.com da satılıyor bile.
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Viroid 5 yıl
Mangal varken...
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Remlak 5 yıl DH Misafiri
DH Misafiri

Ezinç bu ürünü geliştirerek piyasaya sundu. Tüm büyük eticaret sitelerinde yakında görülebilir. gittigidiyor.com da satılıyor bile.

Ezinçin değil sanırım.
Markası SUNFOOD ve 2 adeti 149 TL.

http://urun.gittigidiyor.com/ev-bahce/sunfood-gunesiniz-varsa-yemeginiz-var-112104824

Resmin büyük halini görebilmek için tıklayın
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DH Misafiri 5 yıl
BENCE GÜZEL BİR ALET TÜRKİYEDE COK TUTULUR FİAT UYGUN OLURSA TABİKİ
TÜRKİYE SATIS YETKILISI BILE OLURUM BU URUNUN
TÜRKİYEDE YAPAN BIRISI VARSA BANA ULASSIN
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DH Misafiri 6 yıl
içi kirlenince nasıl temizleniyor?
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draconist 6 yıl
Gurk?n

Steve Meade Kapalı havalarda açlıktan ölmek için birebir
ahahah kapali havada kim piknik yapiyor bilader?


Arkadaş doğa sporları ile uğraşan kişiler için kullanmayı düşünmüş olabilir, kışın dağcılık yapan, balık avlayan, kampa gidenler var, aracına malzemeyi doldurup avcılığa giden de hatırı sayıda insan var, ülkemiz dahil. Her şey piknikten ibaret değil.
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rorschach_ 6 yıl
fiyata bak. uzay teknolojisi sanki.
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aspirin_00 6 yıl
3 tane olacak ki ancak karnım doysun.Hiç uğraşmaya gerek yok 20 tl ye al piknik tüpü uğraşacam güneşlen
MANGAL İN , GoSun Stove out
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fixriterzi 6 yıl
Bu alet tam türk işi açık hava ve yeşillik gören yurdum insanı her yerde mangal yapmak ister.
hatta almanyada berlin de bazı parklarda ateş yakıp mangal yapmak yasaklanmış benim güzel vatan'daşıma alman gıcıklığı. şimdi düşünsün elin almanı al bu aleti git parka yap metrelik adana kebabı pirzola kokut bi güzel ortalığı almanın ağzının suyu aksın.
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retro. 6 yıl
gunesin uv isinlari mor otesi isinlari tum zararli isinlarida icine girince tadindan yenmez artik.


millet yemegi gunese koymayin zararli der bunlar kalkmis gunesle yemek pisirir
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Fenomenon 6 yıl
türkiyede mangal varken kimse almaz bunu :)
şaka bir yana gerçekten güzelmiş
ama tek özellliği güneş ışınlarını tek yerde toplaması mı?? eğer öyleyse çakması çıkar kesin. yakında tv lerde görürüz reklamları. ilk arayan 100 kişiye de şiş hediye ederler :)
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Steve Meade 6 yıl
Kapalı havalarda açlıktan ölmek için birebir
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Guest-0DECB8E5A 6 yıl Steve Meade
Steve Meade

Kapalı havalarda açlıktan ölmek için birebir

ahahah kapali havada kim piknik yapiyor bilader?
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Guest-0DECB8E5A 6 yıl
kapaliyken tasarimi "bazuka terk"
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