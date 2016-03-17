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Güneş ölürken nasıl görünecek?

Doğadaki her şey gibi Güneş'imizin de bir sonu var. Peki Güneş ölürken nasıl gözükecek? ESA'nın geçtiğimiz günlerde yayınladığı yeni fotoğraf o anlar için çok güzel bir örnek oluşturuyor.
3 yıl (Son Güncelleme: 3 yıl)
5,3b
1
29
Uzay
Hasan Aygünoğlu
Editör
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Evrendeki cisimlerden yayılan ışıkların o devasa mesafeleri kat edip Dünya'ya kadar ulaşması ışığın kendisi için bile hayli zor bir iş. Bu sebeple uzayı, yıldızları veya çok çok uzaktaki bir galaksiyi gözlemlerken aslında geçmişe baktığımızı hepimiz çok iyi biliyoruz. Peki geçmiş aynı zamanda geleceği de gösterebilir mi?

Bilim insanları Güneş Sisteminin ve dolayısıyla bizlerin yok olacağı tarih için en az 5 milyar yıl sonrasını işaret ediyorlar. 5 milyar yıl sonra artık çekirdeğindeki tüm hidrojen yakıtını tüketmiş olacak olan Güneş, kırmızı dev dediğimiz aşamaya girecek ve zamanla genişleyip Merkür'ü, Venüs'ü hatta belki de Dünya'yı bile yutacak.

İşte yukarıda gördüğünüz fotoğraf Güneş'in artık ölme noktasına yaklaştığı o dönemlere ışık tutuyor. Hubble'ın 2009 yılında görüntülediği bu fotoğrafta, Kohoutek 4-55 isimli neredeyse Güneş kütlesinde olan eski bir kırmızı devi, bir ölen yıldızı görüyorsunuz.
.
Ayrıca Bkz. "Çin'den Hubble'ı 300'e katlayan uzay teleskobu"
Artık bir nebula formunda olan Kohoutek 4-55, Dünya'dan 4,600 ışık yılı uzaklıkta bulunuyor. Çek astronom Luboš Kohoutec anısına isimlendirilen bu bulutsu cismin fotoğrafı üç ayrı görselin karışımından oluşuyor. Her biri farklı dalgaboylarında çekilen fotoğrafların hangi gaz atomu işaret ettiği dalgaboyları incelenerek anlaşılıyor. Kırmızı dalgaboyu nitrojene, mavi dalgaboyu oksijene yeşil dalgaboyu ise hidrojeni gösteriyor.

ESA, resmi internet sitesi üzerinden yayımladığı fotoğraf için,"Güneş'imizin ölümünün de bu fotoğrafta olduğu gibi gerçekleşeceği tahmin ediyoruz." ifadelerini kullanıyor. Fotoğrafın orjinaline ulaşmak için ESA'nın internet sitesine göz atabilirsiniz. 

http://www.esa.int/spaceinimages/Images/2016/03/Dying_star_offers_glimpse_of_our_Sun_s_future Yorum Yaz
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gcb1903 3 yıl en beğenilen
Kendi çapınızda dalga mı geçiyorsunuz değişikler?
Gören duyan ileri bilim insanları sanıcak sizi. Dalga geçtiğiniz kesimden tek farkınız kendinizi ileri sanmanız. Halbuki aranızda bir arpa boyu fark yok.
Kendi çapınızda dalga mı geçiyorsunuz değişikler?Gören duyan ileri bilim insanları sanıcak sizi. Dalga geçtiğiniz kesimden tek farkınız kendinizi ileri sanm...
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1 Yanıt Yanıtla +29
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General. 3 yıl
Dünya şimdiden yıkılmış, herhangi bir ülke kazayla bir nükleer bomba patlatsa al sana dünyanın kıyameti.Dünyanın 5 milyar yıl ömrü kaldı demek hayal.
Yanıtla +5
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Hasan07-36 3 yıl
Şu tür haberler altındaki dini ve siyasi yorumları komple silmek lazım. Biri geliyor, olayı dine bağlıyor. Biri geliyor, aynı haber üzerinden Allah'ın varlığını reddediyor. Biri geliyor, sanki kendi çok başarılıymış gibi "Elin adamı x'i buluyor, biz y ile uğraşıyoruz" tarzı yorumlarla ülkemizi kötülüyor. Ben bu tür yorumların tamamı silinmeli, hatta ısrarcı olanlar bir süre banlanmalı. Bu yukarıdaki tipte yorumları çıkarınca da geriye bir şey kalmıyor.

Konuya gelirsek dünyanın ömrünün 1 milyar yıl civarı olduğunu ve bu süre sonunda büyüyen güneşin dünyayı yutmasa bile pişireceğini biliyordum. Acaba tam olarak neye göre 5 milyar yıl dediler? Gerçi biz insanoğlu bu dünyayı böyle hor kullanırsak 1 milyon yıl bile imkansız.
Şu tür haberler altındaki dini ve siyasi yorumları komple silmek lazım. Biri geliyor, olayı dine bağlıyor. Biri geliyor, aynı haber üzerinden Allah'ın varlığın...
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1 Avatar
Mr. Jingles 3 yıl
Aslında 4600 yıl öncesinin halini görüyoruz şimdi nasıl acaba?
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Hasan07-36 3 yıl
Şu tür haberler altındaki dini ve siyasi yorumları komple silmek lazım. Biri geliyor, olayı dine bağlıyor. Biri geliyor, aynı haber üzerinden Allah'ın varlığını reddediyor. Biri geliyor, sanki kendi çok başarılıymış gibi "Elin adamı x'i buluyor, biz y ile uğraşıyoruz" tarzı yorumlarla ülkemizi kötülüyor. Ben bu tür yorumların tamamı silinmeli, hatta ısrarcı olanlar bir süre banlanmalı. Bu yukarıdaki tipte yorumları çıkarınca da geriye bir şey kalmıyor.

Konuya gelirsek dünyanın ömrünün 1 milyar yıl civarı olduğunu ve bu süre sonunda büyüyen güneşin dünyayı yutmasa bile pişireceğini biliyordum. Acaba tam olarak neye göre 5 milyar yıl dediler? Gerçi biz insanoğlu bu dünyayı böyle hor kullanırsak 1 milyon yıl bile imkansız.
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kadirirdem 3 yıl
Elhamdülillah...
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C.CEMİL 3 yıl
4 milyar yıl öncesini ve 5 milyar sonrasını bilenlere hastayım :)
nasılsa görme ihtimalimiz yok ,at atabildiğin kadar
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Tensi 3 yıl
Dunya uzerindeki yasam 5 milyar yil devam etmeyecek ki. Zaten 500 ilyon yil sonra kitalar birlesip super kita olacak. Hava akimlari devasa firtinalar donusecek. Kita icin firin gibi olacak. Kiyilar ise kasirgalarin etkisinde kalacak. Ay dunyanin cekiminden kopacak. Dunya o zamana kadar ay ile cekim kilidine girmis olacak. Gunler 30 gune uzayacak. Ortalama okyanus sicakligi 34C yi bulacagi icin okyanuslarda yasam bitecek. Bİr sure sonra da su kaybolacak. Mars gibi corak kaya parcasi kalacak geride.
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General. 3 yıl
Dünya şimdiden yıkılmış, herhangi bir ülke kazayla bir nükleer bomba patlatsa al sana dünyanın kıyameti.Dünyanın 5 milyar yıl ömrü kaldı demek hayal.
Yanıtla +5
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SC0RPION 3 yıl
Arkadaşlar yorumlarla saçmalamayın gerçekten b.kunu çıkarttınız, dün dinozor bacaklı tavuk bugünse güneş patlaması..
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aycibin 3 yıl
yorumlarla aydınlandım :)
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extrabold 3 yıl
Allahuekber
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TEKİN 1881 3 yıl
Güneş ölürken insanlık epey gelişecek. Başka bir Gezegen bulacak.
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gcb1903 3 yıl en beğenilen
Kendi çapınızda dalga mı geçiyorsunuz değişikler?
Gören duyan ileri bilim insanları sanıcak sizi. Dalga geçtiğiniz kesimden tek farkınız kendinizi ileri sanmanız. Halbuki aranızda bir arpa boyu fark yok.
1 Yanıt Yanıtla +29
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umut_baris 3 yıl gcb1903
gcb1903

Kendi çapınızda dalga mı geçiyorsunuz değişikler?
Gören duyan ileri bilim insanları sanıcak sizi. Dalga geçtiğiniz kesimden tek farkınız kendinizi ileri sanmanız. Halbuki aranızda bir arpa boyu fark yok.

Bakmak ile görmek arasındaki fark. İroniyi anlamamışsınız.
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ssbrutality 3 yıl
Estauzübillah...
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