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Güneş ölürken nasıl görünecek?

Doğadaki her şey gibi Güneş'imizin de bir sonu var. Peki Güneş ölürken nasıl gözükecek? ESA'nın geçtiğimiz günlerde yayınladığı yeni fotoğraf o anlar için çok güzel bir örnek oluşturuyor.