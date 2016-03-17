Güneş ölürken nasıl görünecek?

Evrendeki cisimlerden yayılan ışıkların o devasa mesafeleri kat edip Dünya'ya kadar ulaşması ışığın kendisi için bile hayli zor bir iş. Bu sebeple uzayı, yıldızları veya çok çok uzaktaki bir galaksiyi gözlemlerken aslında geçmişe baktığımızı hepimiz çok iyi biliyoruz. Peki geçmiş aynı zamanda geleceği de gösterebilir mi?
Bilim insanları Güneş Sisteminin ve dolayısıyla bizlerin yok olacağı tarih için en az 5 milyar yıl sonrasını işaret ediyorlar. 5 milyar yıl sonra artık çekirdeğindeki tüm hidrojen yakıtını tüketmiş olacak olan Güneş, kırmızı dev dediğimiz aşamaya girecek ve zamanla genişleyip Merkür'ü, Venüs'ü hatta belki de Dünya'yı bile yutacak.
İşte yukarıda gördüğünüz fotoğraf Güneş'in artık ölme noktasına yaklaştığı o dönemlere ışık tutuyor. Hubble'ın 2009 yılında görüntülediği bu fotoğrafta, Kohoutek 4-55 isimli neredeyse Güneş kütlesinde olan eski bir kırmızı devi, bir ölen yıldızı görüyorsunuz.
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Ayrıca Bkz. "Çin'den Hubble'ı 300'e katlayan uzay teleskobu"
Artık bir nebula formunda olan Kohoutek 4-55, Dünya'dan 4,600 ışık yılı uzaklıkta bulunuyor. Çek astronom Luboš Kohoutec anısına isimlendirilen bu bulutsu cismin fotoğrafı üç ayrı görselin karışımından oluşuyor. Her biri farklı dalgaboylarında çekilen fotoğrafların hangi gaz atomu işaret ettiği dalgaboyları incelenerek anlaşılıyor. Kırmızı dalgaboyu nitrojene, mavi dalgaboyu oksijene yeşil dalgaboyu ise hidrojeni gösteriyor.
ESA, resmi internet sitesi üzerinden yayımladığı fotoğraf için,"Güneş'imizin ölümünün de bu fotoğrafta olduğu gibi gerçekleşeceği tahmin ediyoruz." ifadelerini kullanıyor. Fotoğrafın orjinaline ulaşmak için ESA'nın internet sitesine göz atabilirsiniz.
Bilim insanları Güneş Sisteminin ve dolayısıyla bizlerin yok olacağı tarih için en az 5 milyar yıl sonrasını işaret ediyorlar. 5 milyar yıl sonra artık çekirdeğindeki tüm hidrojen yakıtını tüketmiş olacak olan Güneş, kırmızı dev dediğimiz aşamaya girecek ve zamanla genişleyip Merkür'ü, Venüs'ü hatta belki de Dünya'yı bile yutacak.
İşte yukarıda gördüğünüz fotoğraf Güneş'in artık ölme noktasına yaklaştığı o dönemlere ışık tutuyor. Hubble'ın 2009 yılında görüntülediği bu fotoğrafta, Kohoutek 4-55 isimli neredeyse Güneş kütlesinde olan eski bir kırmızı devi, bir ölen yıldızı görüyorsunuz.
.
Ayrıca Bkz. "Çin'den Hubble'ı 300'e katlayan uzay teleskobu"
Artık bir nebula formunda olan Kohoutek 4-55, Dünya'dan 4,600 ışık yılı uzaklıkta bulunuyor. Çek astronom Luboš Kohoutec anısına isimlendirilen bu bulutsu cismin fotoğrafı üç ayrı görselin karışımından oluşuyor. Her biri farklı dalgaboylarında çekilen fotoğrafların hangi gaz atomu işaret ettiği dalgaboyları incelenerek anlaşılıyor. Kırmızı dalgaboyu nitrojene, mavi dalgaboyu oksijene yeşil dalgaboyu ise hidrojeni gösteriyor.
ESA, resmi internet sitesi üzerinden yayımladığı fotoğraf için,"Güneş'imizin ölümünün de bu fotoğrafta olduğu gibi gerçekleşeceği tahmin ediyoruz." ifadelerini kullanıyor. Fotoğrafın orjinaline ulaşmak için ESA'nın internet sitesine göz atabilirsiniz.
http://www.esa.int/spaceinimages/Images/2016/03/Dying_star_offers_glimpse_of_our_Sun_s_future Yorum Yaz Paylaş Tweetle
Gören duyan ileri bilim insanları sanıcak sizi. Dalga geçtiğiniz kesimden tek farkınız kendinizi ileri sanmanız. Halbuki aranızda bir arpa boyu fark yok.
Konuya gelirsek dünyanın ömrünün 1 milyar yıl civarı olduğunu ve bu süre sonunda büyüyen güneşin dünyayı yutmasa bile pişireceğini biliyordum. Acaba tam olarak neye göre 5 milyar yıl dediler? Gerçi biz insanoğlu bu dünyayı böyle hor kullanırsak 1 milyon yıl bile imkansız.