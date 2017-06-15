Güneş’in “Nemesis” adında bir ikizi olduğu keşfedildi

Sarah Sadavoy ve Steven Stahler isimli bilim insanları, Güneş benzeri yıldızların ikiz ve hatta üçüz olarak doğabildiğinin gözlemlenmesinin ardından Güneş’in de bir ikize sahip olduğunu keşfettiler. Uzun süre, birçok yeni yıldızın doğumuna ev sahipliği yapan Perseus Moleküler Bulutu’nu inceleyen bilim insanları, gezegenimizin yaşam kaynağına benzeyen yıldızların yüzde kaçının ikize sahip olduğunu anlayabilmek adına çeşitli araştırmalar gerçekleştirdiler.

Araştırmalarda Perseus’ta bulunan tüm yıldızlardan elde edilen veriler ve istatistiksel modellemeler kullanıldı. İkizi olanlar gibi, olmayanları da araştırmaya dahil eden bilim insanları, Güneş benzeri yıldızların hepsinin yaklaşık 500 AU uzaklıkla ikiz olarak doğduğunu keşfettiler. Doğumlarından sonraki birkaç milyon yıl içerisinde ikizler ya birbirlerine yakınlaşarak çift yıldızlı bir sistem oluşturuyorlar, ya da Güneş ve ikizi Nemesis'e olduğu gibi birbirlerinden ayrılarak farklı konumlara yöneliyorlar.

Bilim insanları yaklaşık 4.6 milyar yaşında olan Güneş’in ikizinin Samanyolu Galaksisi içerisinde herhangi bir bölgeye gitmiş olabileceğini düşünüyorlar. Bundan ötürü Nemesis’in bulunabilmesi maalesef mümkün görünmüyor.

https://www.engadget.com/2017/06/14/sun-twin-star-nemesis/