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Güneş’in “Nemesis” adında bir ikizi olduğu keşfedildi

Yapılan araştırmalarla Güneş benzeri yıldızların ikiz olarak doğduğu ve Güneş’in “Nemesis” adında bir ikiz yıldıza sahip olduğu ortaya çıktı. Nemesis’in galaksi içerisinde kaybolduğu düşünülüyor.
2 yıl (Son Güncelleme: 2 yıl)
3,6b
1
26
Uzay
Emre Karakullukçu
Yazar
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Sarah Sadavoy ve Steven Stahler isimli bilim insanları, Güneş benzeri yıldızların ikiz ve hatta üçüz olarak doğabildiğinin gözlemlenmesinin ardından Güneş’in de bir ikize sahip olduğunu keşfettiler. Uzun süre, birçok yeni yıldızın doğumuna ev sahipliği yapan Perseus Moleküler Bulutu’nu inceleyen bilim insanları, gezegenimizin yaşam kaynağına benzeyen yıldızların yüzde kaçının ikize sahip olduğunu anlayabilmek adına çeşitli araştırmalar gerçekleştirdiler.

Araştırmalarda Perseus’ta bulunan tüm yıldızlardan elde edilen veriler ve istatistiksel modellemeler kullanıldı. İkizi olanlar gibi, olmayanları da araştırmaya dahil eden bilim insanları, Güneş benzeri yıldızların hepsinin yaklaşık 500 AU uzaklıkla ikiz olarak doğduğunu keşfettiler. Doğumlarından sonraki birkaç milyon yıl içerisinde ikizler ya birbirlerine yakınlaşarak çift yıldızlı bir sistem oluşturuyorlar,  ya da Güneş ve ikizi Nemesis'e olduğu gibi birbirlerinden ayrılarak farklı konumlara yöneliyorlar.

Bilim insanları yaklaşık 4.6 milyar yaşında olan Güneş’in ikizinin Samanyolu Galaksisi içerisinde herhangi bir bölgeye gitmiş olabileceğini düşünüyorlar. Bundan ötürü Nemesis’in bulunabilmesi maalesef mümkün görünmüyor.


https://www.engadget.com/2017/06/14/sun-twin-star-nemesis/ Yorum Yaz
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Araxes 2 yıl en beğenilen
Peki Nemesis in bundan haberi var mı?
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Fearless_tr 2 yıl muratai
muratai

Güneş bir varlık değil ki DOĞSUN?

Resmin büyük halini görebilmek için tıklayın
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paramedical 2 yıl
Vay nemesis vay
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DH Misafiri 2 yıl
olm bu ztn bniliniyodu taaaa 2000lerin başında bunlarda daha yeni reklam yapıyorlar mq
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InglorNenha 2 yıl
Bir tanesi bize yetiyor. Bu ne sıcak ya!
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fotifoti 2 yıl
Böyle başlık mı olur ya :D "Nemesis adı verilen" deyin bari.
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kadirirdem 2 yıl
Bize ulaşmadığından çok çok uzakta.
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StarSOzi 2 yıl
İyide bu yeni bir keşif değil ki ben bunu yıllar önce izlediğim bir belgeselden hatırlıyorum. Güneşin tek başına olamaması gerektiği saman yolunda ki bir çok yıldız gibi güneşinde ikili hatta üçlü bir sistem olması gerektiği ve bütün bulunan izlerin bunu gösterdiği. Yanlışsam düzeltin lütfen.
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metebyr 2 yıl
güneşin ikizi keşfedildi diye başlık, son cümle ikizini bulmak mümkün değil
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Parola_18 2 yıl
ekizin adını bile almışlar kaynak sağlam demekki :)
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Eeltorm 2 yıl
Güneş bir varlıktır, canlı değildir orada kullanılan cümleyi eleştirmek için kendi cahilliğini belli etmiş. Milletin hatasını aklınca düzeltiyor, işte bir sürü var bunlardan. Kaldı ki haberin kaynağında da "doğmak" kelimesi kullanmış bunda bir yanlış yok. Terim görünce aklınız durmasın.
1 Yanıt Yanıtla +1
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muratai 2 yıl Eeltorm
Eeltorm
Güneş bir varlıktır, canlı değildir orada kullanılan cümleyi eleştirmek için kendi cahilliğini belli etmiş. Milletin hatasını aklınca düzeltiyor, işte bir sürü var bunlardan. Kaldı ki haberin kaynağında da "doğmak" kelimesi kullanmış bunda bir yanlış yok. Terim görünce aklınız durmasın.

Cahil senin babandir. Terbiyesiz herif.
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peters 2 yıl
Dünyanın da ikizi varmı acaba yada güneş sisteminin?
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