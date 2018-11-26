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Savunma Sanayi ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Güvenlik güçlerine zırhlı takviyesi: Kirpi 2

Güvenlik güçlerinin ihtiyaçlarını karşılamak amacıyla, Savunma Sanayii Başkanlığı tarafından yürütülen projeler kapsamında, BMC üretimi Kirpi 2 araçlarının ilk teslimatı yapıldı.
5 ay
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Savunma Sanayi
Mertcan Erice
Yazar
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Güvenlik güçlerinin zırhlı kara aracı envanteri, yeni araçlarla desteklendi. Bu kapsamda 290'dan fazla Kirpi 2 ve 30'dan fazla Kirpi 2 ambulansın ilk teslimatları yapıldı. Ayrıca mayına karşı korumalı araç Kirpi 1, zırhlı komuta kontrol araçları, zırhlı kamyonet ve binek araçlar, zırhlı mini iş makinelerinin teslimatı da gerçekleştirildi.
Kirpi 2 araçları, 375 beygir motor gücüne, yüksek hareket ve taktik yeteneğine, uzaktan kumandalı silah istasyonuna, sürücü ve personel iç-dış, gece-gündüz görüş sistemlerine, kızılötesi aydınlatma farlarına, hedef tespit ve karıştırma sistemlerine sahip.
Ambulans Kirpi ise birliklerin gerçekleştireceği klasik askeri harekatın yanı sıra mayın veya el yapımı patlayıcı tehdidinin olduğu bölgelerdeki sağlık hizmetlerine katkı sunması için tedarik edildi. Araç, sürücü ve komutanıyla birlikte, acil müdahale timi, hasta ve yaralıyı taşıma kapasitesine sahip. Kirpi ambulans, 350 beygir motor gücüne, NATO standartlarında yüksek balistik ve mayın korumasına, ulusal sağlık mevzuatındaki acil müdahale ambulansı donanımına sahip.

https://www.aa.com.tr/tr/bilim-teknoloji/guvenlik-guclerine-zirhli-takviyesi/1320762 Yorum Yaz
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ahnksqualt 5 ay en beğenilen
Kirpilerin TSK katkısı ortadayken yorumlarda sallayanları görünce sadece gülüyorum
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deoks 5 ay
Doğuda görev yapıyorum heryerde bu araçlardan var. Dağ gibi mübarek. Askerimize yakışır. Ankaranın doğusuna geçmeyenler bi zahmet saçma sapan yorumlar yapmasınlar.
Doğuda görev yapıyorum heryerde bu araçlardan var. Dağ gibi mübarek. Askerimize yakışır. Ankaranın doğusuna geçmeyenler bi zahmet saçma sapan yorumlar yapmasınl...
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Kayrabey 5 ay
Size ne zaman yaranılacak acaba...
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Mert Kılıç. 5 ay
Vay be REİS geldi ülke kalkındı resmen şunlarıda gördük uçağıda tankıda yaparız.
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yc#1 5 ay
Geçmişte Unimog, BTR ve M113'lerde şehit olan askerlerimizi düşündükçe "Allah envanterdeki Kirpi ve benzeri MRAP'ların sayısını arttırsın" diyorum. İç güvenlik bölgesinde askerlik yapmayanlar sallamasın.

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ONURTO 5 ay
Ağırlık merkezini ve yüksekliğini biraz düşürmüşler. Hızlı intikallerde denge durumu, ağır kulenin de etkisiyle güvenlik riski oluşturuyordu.
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deoks 5 ay
Doğuda görev yapıyorum heryerde bu araçlardan var. Dağ gibi mübarek. Askerimize yakışır. Ankaranın doğusuna geçmeyenler bi zahmet saçma sapan yorumlar yapmasınlar.
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Kayrabey 5 ay
Size ne zaman yaranılacak acaba...
Yanıtla +5
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ahnksqualt 5 ay en beğenilen
Kirpilerin TSK katkısı ortadayken yorumlarda sallayanları görünce sadece gülüyorum
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cocainbar 5 ay
Bir mayinda taninmaz hale geleceklermi acaba.
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bluedevil866 5 ay
Israili cop diye rafa kaldirdigi proje idi ...
hani kopyalaya kopyalaya uretmesini de ogrenecektik? iki far lambasi koymak mi oldu fark? gidip israilden lisansladigimiz araci yapmissiniz.
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WB 5 ay
Guzel ama yetmez..
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