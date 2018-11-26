Güvenlik güçlerine zırhlı takviyesi: Kirpi 2

Güvenlik güçlerinin zırhlı kara aracı envanteri, yeni araçlarla desteklendi. Bu kapsamda 290'dan fazla Kirpi 2 ve 30'dan fazla Kirpi 2 ambulansın ilk teslimatları yapıldı. Ayrıca mayına karşı korumalı araç Kirpi 1, zırhlı komuta kontrol araçları, zırhlı kamyonet ve binek araçlar, zırhlı mini iş makinelerinin teslimatı da gerçekleştirildi.

Kirpi 2 araçları, 375 beygir motor gücüne, yüksek hareket ve taktik yeteneğine, uzaktan kumandalı silah istasyonuna, sürücü ve personel iç-dış, gece-gündüz görüş sistemlerine, kızılötesi aydınlatma farlarına, hedef tespit ve karıştırma sistemlerine sahip.

Ambulans Kirpi ise birliklerin gerçekleştireceği klasik askeri harekatın yanı sıra mayın veya el yapımı patlayıcı tehdidinin olduğu bölgelerdeki sağlık hizmetlerine katkı sunması için tedarik edildi. Araç, sürücü ve komutanıyla birlikte, acil müdahale timi, hasta ve yaralıyı taşıma kapasitesine sahip. Kirpi ambulans, 350 beygir motor gücüne, NATO standartlarında yüksek balistik ve mayın korumasına, ulusal sağlık mevzuatındaki acil müdahale ambulansı donanımına sahip.

https://www.aa.com.tr/tr/bilim-teknoloji/guvenlik-guclerine-zirhli-takviyesi/1320762