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Ukrayna basını duyurdu: “Türk silahlı İHA’sı Bayraktar TB2 satın alınıyor”

Ukrayna’da yayın yapan çeşitli askeri haber kaynakları, Ukrayna’nın Türkiye’den Bayraktar TB2 insansız hava aracı satın alımı konusunda imzaları attığını duyurdu.
6 ay
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Savunma Sanayi
Ahmet Gözütok
Haber Müdürü
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Ukrayna basını duyurdu: “Türk silahlı İHA’sı Bayraktar TB2 satın alınıyor”
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Türk savunma sanayiinin en gözde ürünlerinden biri olan ve son dönemde terörle mücadelede ülkemizin elini fazlasıyla güçlendiren yerli silahlı insansız hava araçları, rüştünü ispat edişi ile birlikte komşu ülkelerin de dikkatini çekmeyi başarıyor.


Bu odakta ilginç bir iddia da son dönemde askeri ekipmanların satışı ve işbirlikleri ile yakın diyaloglar geliştirilen Ukrayna cephesinden geldi. Ülkede faaliyet gösteren bazı askeri haber kaynakları, Türkiye ile Ukrayna arasında Bayraktar TB2 SİHA satın alınması konusunda anlaşma sağlandığını duyurdu.


Hatta imza törenine Ukrayna Savunma Bakanı Stepan Poltorak, Ulusal Güvenlik ve Savunma Konseyi Oleg Gladkovsky gibi isimlerin katıldığı duyuruldu. Müzakerelerin iki yıl sürdüğünü söyleyen Ukrayna basını, anlaşmanın bakanlık yetkililerinin Türkiye’ye ziyaretleri esnasında sağlandığını aktardı.


Haberde Türkiye’nin terörle mücadelede İHA’lar ile elde ettiği başarılara dikkat çekilmiş ve Bayraktar TB2’nin MAM mühimmatı ile yaptığı başarılı atışarın videoları paylaşılmış.


https://mil.in.ua/%D1%83%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D0%B0-%D0%BA%D1%83%D0%BF%D1%83%D1%94-%D1%82%D1%83%D1%80%D0%B5%D1%86%D1%8C%D0%BA%D1%83-%D1%83%D0%B4%D0%B0%D1%80%D0%BD/ Yorum Yaz
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vollkan59 6 ay en beğenilen
Hayırlı olsun. Satabildigimize göre yerli miymiş, :))
1 Yanıt Yanıtla +68
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stalker(1979) 6 ay darklord1905
Her şeyi cebine girecek para olarak düşünüyorsan zaten sevinmezsin. En fazla gurur duyardım dediğin şey normalde ilk olması gereken şeydi. O zaman şunu söyleyeyim sana üzül ,Atak helikopterinin motoru 2 yıla yerli oluyor
Ama bu bile sevindirmez seni. Ne de olsa senin cebine giren bir şey yok. Ülke savunması güçlenmiş filan çok da fifi.
Her şeyi cebine girecek para olarak düşünüyorsan zaten sevinmezsin. En fazla gurur duyardım dediğin şey normalde ilk olması gereken şeydi. O zaman şunu söyleye...
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2 Yanıt Yanıtla +41
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elonardo 6 ay
Hayırlı olsun
Hazır akpliler doluşmuşken Sayıştay işini soralım ne diyorsunuz bu işe mübarekler?
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seyfi84 4 ay
ben ikna olmuş değilim. bu bayraktar firmasında ne kadar türk müh var? ne patentleri var? ne kadar gerçekten yerli? mümkün değil 5-10 yılda bu seviyelere yerli imkan ve araştırma ile gelebilmek... klasik katma değersiz iş yapıyorlar, 3'e alıp 3.25'e satmak, başka türlüsü mümkün değil. AB menşeili bir firma satarsa Putin ile papaz olurlar, ama Türkiye satarsa mesele değil, biz zira fır dönüyoruz kimden olduğumuz belli değil.
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dandanakan44 6 ay
Böyle güzel bir habere nasıl muhalefet edebiliyorsunuz.
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baltalı-katil 6 ay
seçim yemlemesi bu tarz haberlere itibar etmeyin...
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ThePscho 6 ay
Şu haberin altında bile siyasi tartışma çıkartmışlar. Sonra bunların zekasına laf söyleyince ben ban yiyorum.
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DH Misafiri 6 ay
çatlayın lan. Kudurun hatta
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DH Misafiri 6 ay
Zaten o kadar tasarım ve arge mühendislerine ne gerek var senin gibi süper gözlere sahip birisi varken ?
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stalker(1979) 6 ay
Helicopter flight test 5th video daki dandik el yapımı (helikopter demek bile helikopterlere hakarettir
) helikopter benzeri yapı ile T625 helikopterinin testini karşılaştırmak bile art niyetin belgesi kanıtı niteliğindedir. Diyoruz ya amaç itibarsızlaştırmak, yerden yere vurmak, dalga geçmek, işi sulandırmak, hatta yapılmasına engel olmaya çalışmak
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Rouvax 6 ay
İyi geçirsek bari
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Tensi 6 ay
Ruslar karsilik olarak s400 satisinda sorun cikarmayacaksa satilsin tabii.
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Quard 6 ay
Helal olsun.
Hayırlı olsun.
Kıskananlar çatlasın.
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