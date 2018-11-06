Ukrayna basını duyurdu: “Türk silahlı İHA’sı Bayraktar TB2 satın alınıyor”

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Türk savunma sanayiinin en gözde ürünlerinden biri olan ve son dönemde terörle mücadelede ülkemizin elini fazlasıyla güçlendiren yerli silahlı insansız hava araçları, rüştünü ispat edişi ile birlikte komşu ülkelerin de dikkatini çekmeyi başarıyor.





Bu odakta ilginç bir iddia da son dönemde askeri ekipmanların satışı ve işbirlikleri ile yakın diyaloglar geliştirilen Ukrayna cephesinden geldi. Ülkede faaliyet gösteren bazı askeri haber kaynakları, Türkiye ile Ukrayna arasında Bayraktar TB2 SİHA satın alınması konusunda anlaşma sağlandığını duyurdu.





Hatta imza törenine Ukrayna Savunma Bakanı Stepan Poltorak, Ulusal Güvenlik ve Savunma Konseyi Oleg Gladkovsky gibi isimlerin katıldığı duyuruldu. Müzakerelerin iki yıl sürdüğünü söyleyen Ukrayna basını, anlaşmanın bakanlık yetkililerinin Türkiye’ye ziyaretleri esnasında sağlandığını aktardı.





Haberde Türkiye’nin terörle mücadelede İHA’lar ile elde ettiği başarılara dikkat çekilmiş ve Bayraktar TB2’nin MAM mühimmatı ile yaptığı başarılı atışarın videoları paylaşılmış.

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