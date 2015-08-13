Güvenlik odaklı anlık mesajlaşma uygulaması Threema güncellendi

WhatsApp ile Viber ile benzer yapıda görev yapan ancak sunduğu güvenlik seviyesiyle ayrılan Windows Phone uyumlu anlık mesajlaşma uygulaması Threema, yeni özelliklerle güncellendi.

Oldukça basit bir arayüzle karşımıza çıkan Threema, kişilerin yaptıkları görüşmeleri uçtan uca şifreleyerek ciddi bir güvenlik sağlayabiliyor. İsviçre merkezli bağımsız bir şirket tarafında geliştirilen uygulama, grup sohbet desteğini de bünyesinde barındırıyor ve istenirse fotoğraf ile video da paylaşabiliyor. Yayınlanan yeni sürümüyle ise grup'lardan kişi silme desteğine kavuşan uygulama, ayrıca grup üyeleriyle senkronizasyon yapabiliyor, siyah ve açık olmak üzere iki farklı tema ile geliyor ve e-posta adresi, telefon numarası ya da diğer bağlantıları etkileşimli (hyper links) olarak sunuyor.

4,50 TL'ye satılan Threema uygulamasına buradan ulaşabilirsiniz.

https://www.microsoft.com/tr-tr/store/apps/threema/9nblggh095s5