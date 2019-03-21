HBM2E bellek üretimi başlıyor

Grafik kartı tarafında GDDR6 bellek teknolojisine geçiş yapıldı ve önümüzdeki dönemde yaygınlaşması bekleniyor. HBM bellekler ise uzun süredir geliştirme aşamasındaydı. Bu cephede de yeni standardın ilk haberi geldi.

HBM2E neler sunuyor?

Nvidia grafik teknolojileri konferansında sahneye çıkan Samsung, sektörün ilk HBM2E belleğini ürettiğini duyurdu. Flashbolt kod adını taşıyan HBM2E bellekler Aquabolt kod adlı HBM2 belleklere göre önemli gelişmeler sunuyor.

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HBM2E bellek teknolojisini pin başına 3.2Gbps veri aktarım hızı sunarken zar başına da 16Gb kapasite yoğunluğuna ulaşıyor. Tek bir HBM2E paketinde 410Gbps hızlar ve 16GB kapasite mümkün oluyor. HBM2 bellek teknolojisinde ise pin başına 2.4Gbps hız ve tek bir pakette 307GBps hız mümkün oluyordu.

Samsung yeni bellek teknolojisinin veri merkezleri, yapay zekâ, makine öğrenme ve grafik uygulamalarına önemli bir destek vereceğini ifade ediyor. Şimdilik bu teknolojiyi ilk kim kullanacak bilinmiyor ancak Nvidia’nın etkinliğinde tanıtıldığı için Ampere kod adlı 7nm sürecindeki mimarisinde karşımıza çıkabilir. Bu da en erken yıl sonlarındaki sunucu taraflı Tesla hızlandırıcısına denk geliyor.