HBO, Game of Thrones'un dönüş tarihini açıkladı

Tüm zamanların en sevilen dizilerinden Game of Thrones, artık yavaş yavaş sona yaklaşıyor. Sevilen dizi, şu sıralar hazırlık aşamasında olan 8. sezonunun ardından ekranlara veda edecek. Üstelik geçtiğimiz yıl yayınlanan 7. sezonun ardından yeni sezon için gün saymaya başlayan Game of Thrones hayranlarının bu kez normalden daha fazla beklemesi gerekecek.

HBO, bugün yayınladığı açıklamayla bir süredir gündemde olan söylentileri doğruladı ve sevilen dizinin bu yıl geri dönmeyeceğini duyurdu. HBO tarafından yapılan resmi açıklamaya göre Game of Thrones'un son sezonu 2019'da yayınlanacak.

Game of Thrones'un merakla beklenen final sezonunda normalden daha uzun bir prodüksiyon süreci gerektiren büyük sahnelerin yer alması, dizinin bu yıl geri dönmeyecek olmasının başlıca nedeni olarak görülüyor.

Game of Thrones'un 2019'da yayınlanacak final sezonu 6 bölümden oluşacak. Daha önce de dizinin en dikkat çekici bölümlerinden bazılarını yöneten Miguel Sapochnik ve David Nutter'ın yönettiği ilk 5 bölümün ardından yayınlanacak final bölümünü, dizinin yaratıcıları olan David Benioff ve D.B. Weiss yönetecek.