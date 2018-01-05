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HBO, Game of Thrones'un dönüş tarihini açıkladı

HBO, bugün yayınladığı açıklamayla, sevilen dizisi Game of Thrones'un ekranlara geri döneceği tarihi duyurdu. Dizi, 6 bölümden oluşan final sezonu ile ekranlara veda edecek.
1 yıl (Son Güncelleme: 1 yıl)
5,3b
1
20
Sinema ve Dizi
Erhan Tan
Haber Editörü
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Tüm zamanların en sevilen dizilerinden Game of Thrones, artık yavaş yavaş sona yaklaşıyor. Sevilen dizi, şu sıralar hazırlık aşamasında olan 8. sezonunun ardından ekranlara veda edecek. Üstelik geçtiğimiz yıl yayınlanan 7. sezonun ardından yeni sezon için gün saymaya başlayan Game of Thrones hayranlarının bu kez normalden daha fazla beklemesi gerekecek.
HBO, bugün yayınladığı açıklamayla bir süredir gündemde olan söylentileri doğruladı ve sevilen dizinin bu yıl geri dönmeyeceğini duyurdu. HBO tarafından yapılan resmi açıklamaya göre Game of Thrones'un son sezonu 2019'da yayınlanacak.
Game of Thrones'un merakla beklenen final sezonunda normalden daha uzun bir prodüksiyon süreci gerektiren büyük sahnelerin yer alması, dizinin bu yıl geri dönmeyecek olmasının başlıca nedeni olarak görülüyor.
Game of Thrones'un 2019'da yayınlanacak final sezonu 6 bölümden oluşacak. Daha önce de dizinin en dikkat çekici bölümlerinden bazılarını yöneten Miguel Sapochnik ve David Nutter'ın yönettiği ilk 5 bölümün ardından yayınlanacak final bölümünü, dizinin yaratıcıları olan David Benioff ve D.B. Weiss yönetecek.

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Project Scorpio 1 yıl en beğenilen
6 saatlik bir içerik için 2019’a kadar beklemek? Beceriksiz herifler.
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mnyksvsc 1 yıl
Bence hiçkimseyi tatmin etmeyecek bir son olacak...
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strathmorea 1 yıl
Kitabından önde gitmesi çok şey değiştirdi dizide. Son sezona bakarsanız çok belli oluyor. Mesela her şey izleyenin istediği şekilde verilmeye başlandı fark ederseniz. Yani şaşırtan pek bir şey olmadı. Habire ejderhaların gövde gösterisi yaptığı kısımlar tam normal izleyici kitlesi içindi ve kitabın yazarından değil de normal yapımcının elinden çıkmış olduğunu çok belli ediyordu. Ayrıca yine fark ettiyseniz dizinin temel özelliğinde olan çıplaklık ve aykırı karakter ve davranış son 2 sezonda yoktu. Bu da dizinin kendine has havasını çok hafifletti. Son 2 sezonda diğer tüm sezonlarda biriktirilen olay ve atmosfer olgusunu çok aceleye getirerek harcadılar biraz. 2019 da ki son sezonda da hadi bitirelim sıkıldık artık der gibi olacak güzel bir son olsa da.
Kitabından önde gitmesi çok şey değiştirdi dizide. Son sezona bakarsanız çok belli oluyor. Mesela her şey izleyenin istediği şekilde verilmeye başlandı fark ede...
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1 Yanıt Yanıtla +5
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1 Avatar
A.B.D(azimBora) 1 yıl
arayı bu kadar açmak iyi değil.
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Osakawa 1 yıl
yakında bir dizinin sezonu 3 bölümden oluşacak heralde, standart haline getirsinler bunu hatta.
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junana 1 yıl
konu olarak böylesine güçlü br potansiyele sahip olan bir diziyi nasıl bitirmek isterler anlamak mümkün değil. zaten reyting problemi de yok, her türlü de para kazandırıyor. resmen intihar ediyorlar.
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Kerim5100 1 yıl
6 bölüm ama bölüm başı 90 dakikayı geçebileceği söyleniyor. Bizim çöpler gibi 2 saatlik laf salatası mı yapacaklar sanıyorsunuz :/
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Eeltorm 1 yıl
Diziyi aceleye getiriyorlar 6 bölümlük sezon saçmalık.
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Grimaniel 1 yıl
Oh be sonunda bitiyor çöp. HBO daha kaliteli yapımlara yönelir inşallah.
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strathmorea 1 yıl
Kitabından önde gitmesi çok şey değiştirdi dizide. Son sezona bakarsanız çok belli oluyor. Mesela her şey izleyenin istediği şekilde verilmeye başlandı fark ederseniz. Yani şaşırtan pek bir şey olmadı. Habire ejderhaların gövde gösterisi yaptığı kısımlar tam normal izleyici kitlesi içindi ve kitabın yazarından değil de normal yapımcının elinden çıkmış olduğunu çok belli ediyordu. Ayrıca yine fark ettiyseniz dizinin temel özelliğinde olan çıplaklık ve aykırı karakter ve davranış son 2 sezonda yoktu. Bu da dizinin kendine has havasını çok hafifletti. Son 2 sezonda diğer tüm sezonlarda biriktirilen olay ve atmosfer olgusunu çok aceleye getirerek harcadılar biraz. 2019 da ki son sezonda da hadi bitirelim sıkıldık artık der gibi olacak güzel bir son olsa da.
1 Yanıt Yanıtla +5
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serafon 1 yıl strathmorea
strathmorea

Kitabından önde gitmesi çok şey değiştirdi dizide. Son sezona bakarsanız çok belli oluyor. Mesela her şey izleyenin istediği şekilde verilmeye başlandı fark ederseniz. Yani şaşırtan pek bir şey olmadı. Habire ejderhaların gövde gösterisi yaptığı kısımlar tam normal izleyici kitlesi içindi ve kitabın yazarından değil de normal yapımcının elinden çıkmış olduğunu çok belli ediyordu. Ayrıca yine fark ettiyseniz dizinin temel özelliğinde olan çıplaklık ve aykırı karakter ve davranış son 2 sezonda yoktu. Bu da dizinin kendine has havasını çok hafifletti. Son 2 sezonda diğer tüm sezonlarda biriktirilen olay ve atmosfer olgusunu çok aceleye getirerek harcadılar biraz. 2019 da ki son sezonda da hadi bitirelim sıkıldık artık der gibi olacak güzel bir son olsa da.

Kitabın tamamen bitmesi beklenecekti en baştan. Kitabı beklese bu sefer iyice uzayacaktı. Kopukluk olacaktı. Onlar da tadında bitirelim dediler herhalde. Senaryonun önemi bir kez daha anlaşılmış oldu.
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Erwin-Rommel 1 yıl
Zaten böyle konuşuluyordu pek sürpriz olmadı.
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Project Scorpio 1 yıl en beğenilen
6 saatlik bir içerik için 2019’a kadar beklemek? Beceriksiz herifler.
1 Yanıt Yanıtla +19
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FerdosParadise 1 yıl Project Scorpio
bende başta senin gibi düşündüm ama sonra dedim Walkind Dead gibi hızlı çekıp diziyi batıracaklarına iyi çeksinler, 2019' ertelenecekse olsun yani napalım yani..
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MPT-76 1 yıl
6 bölümün yetersiz olduğunu düşünüyorum her ne kadar bölüm süreleri uzun olacak olsa da 6 bölüm az. Final için bu kadar acele etmelerinin nedenini bilemiyorum açıkçası. 2018-2019 için 2 sezon yapsalardı tanesi 8 bölümden. Hiç tadından yenmezdi. Hem 2018 de sezon çıkarmış olup izleyicileri memnun ederlerdi. Hem de iyice oturmuş güzel bir final yaparlardı. İnşallah çok güzel bir sezon olur da beklediklerimize değer.
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