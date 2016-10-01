Usta yönetmen Alejandro Gonzalez Inarritu, VR filmi çekiyor

Paramparça Aşklar Köpekler, 21 Gram ve Birdman gibi sevilen filmleri sinema dünyasına kazandıran Meksikalı yönetmen Alejandro Gonzalez Inarritu, geçtiğimiz yıl vizyona giren Diriliş (The Revenant) ile ne kadar iyi bir yönetmen olduğunu bir kez daha kanıtladı. 2015'in en iyi filmleri arasında yer alan Diriliş, En İyi Film Oscarı'nı Spotlight'a kaptırmış olsa da Inarritu en iyi yönetmen ödülüne layık görüldü ve sinema tarihinde bu dalda üst üste iki yıl Oscar kazanan ilk yönetmen olmayı başardı.

Bu eşsiz başarının ardından Hollywood'un en saygın yönetmenleri arasına giren Inarritu'nun bundan sonra hangi filmi çekeceği merakla beklenirken, usta yönetmenden sürpriz bir karar geldi. Son dönemde hızla yükselen ve sinema dünyası için de büyük umutlar vadeden sanal gerçekliğin büyüsüne kapılan Inarritu, bir sonraki projesi olarak kısa bir sanal gerçeklik (VR) filmi çekecek.

Inarritu, sanal gerçeklik alanındaki bu ilk denemesinde, Lucasfilm'in yeni kurulan VR departmanı ILMxLAB ile birlikte çalışacak. Ayrıca Inarritu'nun Diriliş'te birlikte çalıştığı görüntü yönetmeni Emmanuel Lubezki de projenin parçası olacak. Hollywood'un en başarılı görüntü yönetmenlerinin başında gelen Lubezki; Yerçekimi, Birdman ve Diriliş ile son üç yılda üst üste 3 En İyi Görüntü Yönetimi Oscarı kazandı.

Inarritu'nun ilk VR filmi, son dönemde ABD'de çok tartışılan bir konuya odaklanacak ve ABD - Meksika sınırını geçmeye çalışan bir grup kaçak göçmenin hikayesini anlatacak.

http://collider.com/alejandro-g-inarritu-vr-movie-emmanuel-lubezki/