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Cep Telefonları ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

HMD Global, 29 Mayıs'ta yeni Nokia telefonlarını tanıtmaya hazırlanıyor

HMD Global, 29 Mayıs'ta Moskova'da yapılması planlanan etkinlik için basın davetiyelerini göndermeye başladı. Şirketin bu etkinlik kapsamında yeni Nokia telefon modellerini tanıtması bekleniyor.
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Cep Telefonları
Onur Seven
Haber Editörü
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Yeni Nokia telefon görme olasılığı sizi heyecanlandırıyor mu? Eğer öyleyse, HMD Global'in 29 Mayıs'ta Rusya'da yapılması planlanan etkinliğin basın davetiyelerini göndermeye başladığını öğrenmek ilginizi çekebilir. Ne tanıtılacağı belli değil, ancak muhtemelen yeni telefonlarla tanışacağız.
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Kısa süre önce Rusya'da üç Nokia marka telefona düzenleyici onayı verilmişti. Dolayısıyla tüm üst düzey HMD Global yöneticilerinin hazır bulunacağı etkinlikte bu cihazların lanse edilme olasılığı yüksek.

Üst düzey bir telefon ihtimali düşük

Bu yılın başlarında gerçekleştirilen Mobil Dünya Kongresi'nde bir şirket yöneticisi yeni Nokia 2, 3 ve 5'in yolda olduğunu doğrulamıştı. Rusya'daki etkinlikte muhtemelen bu telefonların tanıtılacağı belirtiliyor. Üst düzey bir cihazla karşılaşmayı umanların beklentileri ise başka bahara kalacak gibi görünüyor.

http://nokiamob.net/2018/05/15/official-hmd-global-holding-press-event-on-may-29th-in-moscow/ Yorum Yaz
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