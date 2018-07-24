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HMD Global fiyatları iPhone X seviyesine çıkarıyor: Nokia 9'un fiyatı 1.000 dolar olabilir

HMD Global'in yeni bir amiral gemisi telefon üzerinde çalıştığı biliniyor. Görünüşe bakılırsa Nokia 9 olarak piyasaya sürülmesi beklenen akıllı telefonun fiyatı cep yakacak.
10 ay
8,6b
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27
Cep Telefonları
Onur Seven
Haber Editörü
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Üst sınıf telefon fiyatları deyim yerindeyse uçuşa geçmiş durumda. Şu an pazardaki en pahalı amiral gemisi telefonları Apple ve Samsung satıyor. Görünüşe bakılırsa fiyat konusunda tepe noktada yer alan bu iki şirketin arasına yeni markalar da katılacak. HMD Global gibi şirketlerin fiyatları makul seviyelerde tutacağını düşünüyorsanız muhtemelen hayal kırıklığına uğrayacaksınız.
Ayrıca Bkz. "Samsung'un Bixby destekli akıllı hoparlörü 'Magbee' ismiyle gelebilir"
Güvenilir ve oldukça sağlam sızıntılarıyla tanınan Nokia Anew isimli Twitter hesabının verdiği bilgiye göre HMD’nin bir sonraki Nokia amiral gemisi akıllı telefonu yaklaşık 1.000 dolar fiyat etiketine sahip olabilir. Şu anda en pahalı Nokia telefonun 700 dolar olduğunu düşünürsek şirketin "fiyat bazında" oldukça ciddi bir sıçramaya hazırlandığını söyleyebiliriz. Böylece şirket çıtayı iPhone X seviyesine çıkarmış olacak.

Fiyatlar iPhone X seviyesine çıkıyor

Nokia'nın bir sonraki amiral gemisi olacağı söylenen Nokia 9'a, Light isimli şirketin kamera teknolojisinin entegre edileceği konuşuluyor. Yani akıllı telefon muhtemelen fotoğrafçılık yetenekleri ile ön plana çıkacak. Tabii tüm bu bilgilerin şu an için birer spekülasyondan ibaret olduğunu unutmamak gerekir.
Peki siz ne düşünüyorsunuz? Akıllı telefon üreticileri Çinli şirketlerle daha iyi rekabet edebilmek için fiyatlarını düşürmeye mi başlayacak yoksa 1.000 dolar seviyesinde telefonlar görmeye devam mı edeceğiz? Yorum kısmında fikirlerinizi paylaşabilirsiniz.

http://nokiamob.net/2018/07/23/rumor-nokia-flagship-could-cost-as-much-as-e1000/ Yorum Yaz
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MHEC 10 ay
Damat devam ettiği sürece ekonomide hayrımıza bir olay olmayacaktır.
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kaazto28 10 ay
Kabul edelim artık, Türkiye de hayat bitti, her şey eskidi artık, güzel günler geri de kaldı. 4. Dünya ulkesi olma yolunda hepimizin Allah yardımcısı olsun.
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Whippoorwill 10 ay
Nokia 9'un neler sunacağını görmeden fiyatı eleştirmek doğru olmaz. Ayrıca Apple ve Samsung o fiyatlara çıkabiliyorsa Nokia'da çıkar bu kadar net.
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astegon 9 ay
1000 dolara kimse Nokia 9 almaz.
HMD zor durumda diye duyumlar almıştım demek ki sıkıntı büyük. 200 milyon$'lık yatırım alsa bile ciddi anlamda kötü emareleri vardı. Doğruymuş.
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xsw 9 ay
Nokia küllerinden doğdu iddalı bir model ile gelirse piyasada tutunma şansı var.
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abboww 9 ay
Nokia geldi tamam da kendi uygulamaları yokki stok uygulamalar paso google ın telefon google telefonlarından hallice olunca da güncelleme alması zor olmaz zaten :))
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Elsa 9 ay abboww
Hayatınızda kaç kere bir kere C kodunun yüzüne baktınız? Çocuk oyuncağı değil bu işler. Cihaz kaynak kodunda en ufak değişiklikte fonksiyonlar birbirine bağlı olduğu için yüzlerce kez test edilerek yayınlanıyor; hata ortaya çıkarsa en baştan başlanıyor.
Madem güncelleme alması zor değil o zaman Vestel, Casper, General Mobile, Sony, LG (bazı telefonları) gibi firmalar neden Nokia gibi aylik verilmesi gereken güvenlik güncellemelerini daima aksatıyorlar?
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ugurbaba10 10 ay
Nokia bey Ağır, ağır çıkacaksın bu merdivenlerden...
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Khoradasein 10 ay
Umarım edge "saçmalığını" devam ettirmezler, bu örnek resimde maalesef samsung'un edge'i görünüyor. :( Donanımsal özellikleri kağıt üzerinde harika gerçekten, umarım kısıtlamay gitmezler ve fiyatı da abartıldığı kadar yükske olmaz...
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DaggeredByRuhtan 10 ay
ismi duyulmayan oppo bile find x modeline 1000 dolar yapıştırmış nokia yapıştırsa ne olacak ?
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nediyonlasen 9 ay DaggeredByRuhtan
“ismi duyulmayan oppo”
oppoyu bi kullanan bir daha diğer cihazarin yüzüne bakmaz. Vooc’u yeter
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kaazto28 10 ay
Kabul edelim artık, Türkiye de hayat bitti, her şey eskidi artık, güzel günler geri de kaldı. 4. Dünya ulkesi olma yolunda hepimizin Allah yardımcısı olsun.
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ALKaraca 10 ay
Eski ve sıkı bir Nokia hayranı olarak söylemem gerek ki Nokia yanlış bir politika uygulamaya başladı.Ne yani Nokia nın şimdiki algısı Apple dan daha mı iyi de fiyatları uygun tutmuyor?
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mladenbmv 10 ay
daha 400 dolarlık tlf satamıyor ki 1000 dolarlığı satsın samsung lh huwai zor satıyor nokia satar 100 tane oda mühendisi bırak temizlikçilerin parasını bile çıkaramaz.
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Marrusia 10 ay
Arayuz olmayan stock çöp android 1000 dolar hadi bi yuruyun gidin umarim tekrar batarsiniz nefret ettigim sirketlerin basinda bu nokia var.
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Elsa 10 ay Marrusia
Trollsun belli ama yine de ufak bir özet geçeyim
1) Özel arayüz kullanan firmaların hiçbiri baz-orta modellerinde 6 aydan fazla güncelleme vermezken mevcut Nokia Android telefonlarının hepsini daha çıkmamış Android P'ye güncelleme sözü verdi (aynısını oreo'ya da yaptılar)
2) stok android daha sade, anlaşılır; Android tasarım dilini çok daha iyi yansıtıyor
3) stok daha stabil ve hızlı, batarya ömrü daha iyi
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1 Yanıt Yanıtla +4
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