HMD Global fiyatları iPhone X seviyesine çıkarıyor: Nokia 9'un fiyatı 1.000 dolar olabilir

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Üst sınıf telefon fiyatları deyim yerindeyse uçuşa geçmiş durumda. Şu an pazardaki en pahalı amiral gemisi telefonları Apple ve Samsung satıyor. Görünüşe bakılırsa fiyat konusunda tepe noktada yer alan bu iki şirketin arasına yeni markalar da katılacak. HMD Global gibi şirketlerin fiyatları makul seviyelerde tutacağını düşünüyorsanız muhtemelen hayal kırıklığına uğrayacaksınız.Ayrıca Bkz. "Samsung'un Bixby destekli akıllı hoparlörü 'Magbee' ismiyle gelebilir"
Güvenilir ve oldukça sağlam sızıntılarıyla tanınan Nokia Anew isimli Twitter hesabının verdiği bilgiye göre HMD’nin bir sonraki Nokia amiral gemisi akıllı telefonu yaklaşık 1.000 dolar fiyat etiketine sahip olabilir. Şu anda en pahalı Nokia telefonun 700 dolar olduğunu düşünürsek şirketin "fiyat bazında" oldukça ciddi bir sıçramaya hazırlandığını söyleyebiliriz. Böylece şirket çıtayı iPhone X seviyesine çıkarmış olacak.
Fiyatlar iPhone X seviyesine çıkıyor
Nokia'nın bir sonraki amiral gemisi olacağı söylenen Nokia 9'a, Light isimli şirketin kamera teknolojisinin entegre edileceği konuşuluyor. Yani akıllı telefon muhtemelen fotoğrafçılık yetenekleri ile ön plana çıkacak. Tabii tüm bu bilgilerin şu an için birer spekülasyondan ibaret olduğunu unutmamak gerekir.
Peki siz ne düşünüyorsunuz? Akıllı telefon üreticileri Çinli şirketlerle daha iyi rekabet edebilmek için fiyatlarını düşürmeye mi başlayacak yoksa 1.000 dolar seviyesinde telefonlar görmeye devam mı edeceğiz? Yorum kısmında fikirlerinizi paylaşabilirsiniz.
http://nokiamob.net/2018/07/23/rumor-nokia-flagship-could-cost-as-much-as-e1000/ Yorum Yaz Paylaş Tweetle
HMD zor durumda diye duyumlar almıştım demek ki sıkıntı büyük. 200 milyon$'lık yatırım alsa bile ciddi anlamda kötü emareleri vardı. Doğruymuş.
Madem güncelleme alması zor değil o zaman Vestel, Casper, General Mobile, Sony, LG (bazı telefonları) gibi firmalar neden Nokia gibi aylik verilmesi gereken güvenlik güncellemelerini daima aksatıyorlar?
1) Özel arayüz kullanan firmaların hiçbiri baz-orta modellerinde 6 aydan fazla güncelleme vermezken mevcut Nokia Android telefonlarının hepsini daha çıkmamış Android P'ye güncelleme sözü verdi (aynısını oreo'ya da yaptılar)
2) stok android daha sade, anlaşılır; Android tasarım dilini çok daha iyi yansıtıyor
3) stok daha stabil ve hızlı, batarya ömrü daha iyi
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