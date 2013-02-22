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HP, 2013 mali yıl ilk çeyrekte 1.2 milyar dolar gelir elde etti

6 yıl
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Operatörler - Kurumsal Haberler
Ekrem71
Haber Editörü
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HP, 2013 mali yıl ilk çeyrekte 1.2 milyar dolar gelir elde etti

Son iki yılda yaşadığı mali yönden çalkantılı günler geçiren ve CEO değişimine giden HP, 31 Ocak itibariyle sonra eren 2013 mali yılı ilk çeyreğinde gelecek için umut vaad eden tablolar elde etti.

HP'nin son çeyrekte elde ettiği gelir 28.4 milyar dolar olurken, geçen yıl aynı dönemdeki 30 milyar dolarlık gelire göre yüzde 6 düşüş gösterdi. Firmanın karı ise 1.2 milyar dolar olarak gerçekleşti ve geçen yıl aynı dönemdeki 1.5 milyar dolara oranlar yüzde 16 düşüş yaşandı. Hisse başı kazanç olarak ise 0.63$ seviyesi yakalandı.

HP icra kurulu başkanı Meg Whitman, yeniden yapılanma sürecinin devam ettiğini, ancak elde edilen verilerde artık beklenen yükselişin başladığına dair işaretlerin olduğunu dile getirdi. 

Bölüm olarak bakıldığında ise bilgisayar sistemleri bölümü, yazıcı bölümü, kurumsal müşteri bölümü, kurumsal hizmet bölümü ve yazılım bölümü gelir kaybına uğrarken, sadece mali hizmetlerin yükseliş yaşadığı görülüyor.

HP halen dünyanın lider PC üreticisi olsa da Çinli Lenovo dizüstü pazarında liderliğe yerleşirken, genel pazar anlamında da HP ile sıkı bir rekabete girmiş durumda. Bu yıl HP yükseliş eğilimini devam ettiremezse, tahtını Lenovo'ya kaptırabilir. 

http://www.marketwatch.com/story/hp-reports-first-quarter-2013-results-2013-02-21 Yorum Yaz
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Be All My Sins Remembered 6 yıl
dv6 serisi bir dizüstü blgisayarım var ve artık şuna eminim; ben 2 küsür bin tl yi sadece markaya vermişim.
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