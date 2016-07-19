HP Elite X3, ülkemizde de satışa sunulacak

Windows 10 mobil işletim sisteminin, ilk Snapdragon 820 yonga setini taşıyan akıllı telefonu ünvanına sahip HP Elite X3, 46 ülkeyle birlikte Türkiye pazarında da boy göstermeye hazırlanıyor.

HP’nin cihaz için güncellediği bilgi dökümanlarında, akıllı telefon modelinin toplamda 47 ülkede piyasaya süreceği belirtiliyor. Bu ülkelerden birisi de Türkiye olacak. HP'nin Windows mobil dünyasına yeniden dönüşünü simgeleyen Elite X3 akıllı telefonu, kurumsal kullanıcılara hitap etse de, bireysel kullanıcıların da tercihine açık.

5.96 inçlik AMOLED ekranında 2560x1440 piksel çözünürlük sunan HP Elite X3, 4GB LPDDR4 RAM ile son derece akıcı bir Windows 10 ve Continuum tecrübesi sunmayı amaçlıyor. 7.8mm kalınlığında ve 195 gram ağırlığında olan cihazın zayıf bir yönü bulunuyor.

İlk sızıntılarda metal bir kasa alaşımı olduğunu düşündüğümüz model, tersine polikarbonat gövde ile geliyor. HP cihaza premium bir tasarım havası katmayı başarmış ancak fonksiyonelliği biraz daha tasarımın önünde tutmuş. Ön kısımda, Bang&Olufsen imzalı geniş bir stereo hoparlör ızgarası bulunuyor.

Arka kısımda 16MP, ön kısımda 8MP çözünürlüğünde bir kamera barındıran model, 64GB artırılabilir depolama kapasitesine sahip. Iris tarayıcısını Windows Hello yazılımı ile destekleyen cihaz, parmak izi okuyucusunu da unutmamış. USB Type-C ile gerekli bağlantılar sağlanırken, bir de kablosuz şarj teknolojisi mevcut.

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Kurumlara yönelik olduğu için uygulamalar da bu yönde hazırlanmış. HP Workspace sanallaştırma uygulaması ile, farklı x86 uygulamaları denenebiliyor. Bu özellikle, Continuum fonksiyonunda işe yarayacak. Yine FIPS 140-2 şifreleme desteği, 128-bitlik benzersiz görsel şifreleme anahtarı, 256-bitlik tam sürücü şifreleme, 128-bit Bitlocker, fTPM 2.0 gibi pek çok güvenlik özelliği mevcut.

Continuum özelliğinin desteklenmesi adına Desk Dock adında bir dock ünitesi geliştirilmiş. Bu ünite, DisplayPort üzerinden harici ekranlara bağlanabiliyor. Mobile Extender ise, 12.5 inçlik ekranı, tam boy klavyesi, WiFi bağlantısı, dahili bataryası ile bir dizüstü tecrübesi yaşatacak.

HP Elite X3 modelinin ABD fiyatı 699$ olarak açıklanmıştı. Tüm aksesuarların olduğu paketin fiyatı ise 1200$ seviyesine çıkıyor. Bazı ülkelerde, 32GB kapasiteli bir versiyon da yer alacak. Modelin ay sonuna doğru veya gelecek ay başında raflarda olması bekleniyor.